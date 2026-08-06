Imputan por homicidio al hombre acusado de matar a Elisabeth-Jane Ross en Atenas

Un hombre de 26 años, acusado de asesinar a una trabajadora humanitaria escocesa y de ocultar su cuerpo en una maleta, compareció ante un tribunal por cargos de homicidio premeditado.

Sharif Ahmadzai está acusado del asesinato de Elisabeth-Jane Ross, de 38 años, cuyo cuerpo fue hallado el 18 de julio por una persona sin hogar en un edificio abandonado del barrio de Kypseli, en Atenas, la capital de Grecia.

Los documentos judiciales griegos identifican al sospechoso con las iniciales “S. A.”, pero se confirmó que se trata de Sharif Ahmadzai, un boxeador afgano que abandonó su país tras quedar huérfano durante la adolescencia.

Ahmadzai llegó al Tribunal de Primera Instancia de Atenas a las 10:40 de la mañana del jueves, hora local, a bordo de un automóvil Hyundai gris con los vidrios polarizados.

Su abogado, Christos Erdos, confirmó que su cliente no declaró durante la audiencia ni respondió a ninguno de los tres cargos que enfrenta.

En un primer momento, Ahmadzai fue detenido por posesión ilegal de armas. Sin embargo, ahora enfrenta un cargo de homicidio doloso, además de acusaciones de haber robado más de 11.700 dólares de las cuentas bancarias de Ross mediante el uso de sus tarjetas.

En Escocia, el delito de homicidio doloso se considera equivalente al cargo de asesinato.

open image in gallery Sharif Ahmadzai sale del complejo judicial de Kypseli, en Atenas, después de su primera audiencia ( Nick Forbes/PA )

El juez ordenó que Ahmadzai permanezca en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y se recopilan más pruebas, a la espera de una nueva audiencia cuya fecha aún no fue fijada.

Poco antes de las 14:00, agentes encapuchados escoltaron al acusado, de 26 años, de regreso al vehículo que lo retiró del complejo judicial.

El tribunal se encuentra en la calle Evelpidon, en Atenas, a pocos metros del edificio abandonado donde fue hallado el cuerpo de la trabajadora humanitaria.

En el lugar se colocaron ofrendas florales. Una de ellas lleva la inscripción: “Elisabeth-Jane Ross. Descansa en paz”, escrita en griego.

La Policía informó que el sospechoso fue detenido para ser interrogado después de que los investigadores revisaran imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Según la acusación, tras presuntamente asesinar a Ross, Ahmadzai envió varios mensajes desde el teléfono de la víctima a sus familiares y amigos antes de apagar el dispositivo.

De acuerdo con los diarios griegos Proto Thema y Ta Nea, luego compró otro teléfono y envió mensajes a amigas de Ross en Atenas, incluida su esposa, Alaina Hall. En ellos, se hizo pasar por un yihadista anónimo y afirmó haber matado a la escocesa por motivos religiosos.

Los mismos medios señalaron que Hall, ciudadana estadounidense, declaró ante la Policía que comenzó a sospechar de la participación de su esposo cuando despertó y descubrió que no estaba en el departamento. Después, rastreó su teléfono hasta el lugar donde se alojaba Ross.

Se cree que Ross murió varios días antes de que su cuerpo fuera encontrado, durante un período en el que las temperaturas alcanzaron los 36 °C.

Las autoridades lograron identificarla mediante sus huellas dactilares.

open image in gallery El edificio abandonado de la calle Evelpidon 7, en Atenas, donde el mes pasado fue encontrado el cuerpo de Elisabeth-Jane Ross ( PA )

Se cree que Ross, oriunda de Edimburgo, llegó a Grecia el 26 de junio y que, en un primer momento, se alojó con unos amigos en El Pireo, una zona portuaria de Atenas.

Según la información disponible, después tenía previsto reunirse con unos amigos estadounidenses en otro punto de la capital griega, aunque no está claro si ese encuentro llegó a concretarse.

Las autoridades esperan los resultados de los análisis de tejido para determinar si la causa de la muerte fue asfixia, tal como indica la evaluación preliminar del médico forense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido expresó anteriormente: “Nuestros pensamientos están con la familia de Elisabeth en este difícil momento.

“Estamos brindando asistencia consular y mantenemos contacto con las autoridades locales”.

Por su parte, un portavoz de la Policía de Escocia declaró: “Tenemos conocimiento de la muerte de una ciudadana escocesa en Atenas y estamos en contacto con las autoridades griegas.

“Nuestros agentes están brindando apoyo a su familia en Escocia”.

Traducción de Leticia Zampedri