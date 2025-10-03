Juez recrimina a Sean Diddy Combs por delitos de “freak offs” y lo sentencia a 4 años: “Abusó de estas mujeres”

Un juez federal sentenció a Sean “Diddy” Combs a 4 años y 2 meses tras las rejas después de que el magnate de la música fuera declarado culpable de dos cargos relacionados con la prostitución en un caso que conmocionó al país.

Diddy regresó al tribunal federal el viernes, tres meses después de que los miembros del jurado lo declararan culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. De los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para delinquir, determinaron que era inocente.

La sentencia del viernes marca el final de un drama de alto perfil de un año de duración. Inició con su arresto en septiembre de 2024 y culminó en un juicio de dos meses que evidenció la adicción a las drogas de Diddy, la violencia doméstica y su afición por los maratones de sexo con alto consumo de drogas llamados “freak offs”.

La fiscalía había pedido para el rapero un mínimo de 135 meses de cárcel (más de 11 años), mientras que su equipo de defensa pedía no más de 14 meses.

Sin embargo, al principio de la sentencia, el juez Arun Subramanian indicó que no veía ninguna razón para desviarse del rango recomendado en el informe previo a la sentencia, que era de 70 a 87 meses.

Al dictar sentencia, Subramanian reprendió a Combs con dureza: “Abusó de estas mujeres. Usó ese abuso para salirse con la suya, los freak offs y las noches de hotel. Las pruebas de los abusos son masivas”.

“El tribunal no tiene la seguridad de que, si le ponen en libertad, estos delitos no vuelvan a cometerse”, añadió el juez.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs fue sentenciado el viernes a 50 meses de cárcel ( AP )

El magnate, de 55 años, nunca subió al estrado en su juicio. Antes de la sentencia, y por primera vez desde que comenzó su caso, se pronunció directamente ante Subramanian en el tribunal.

“Pido clemencia a su señoría, ruego clemencia a su señoría”, expresó Combs.

“Pido a su señoría la oportunidad de volver a ser padre. Pido a su señoría una oportunidad para volver a ser un hijo. Pido a su señoría una oportunidad para volver a ser un líder en mi comunidad”, añadió la despreciada superestrella.

Pidió perdón directamente a su madre, y también a su exnovia Cassie Ventura, a la que maltrató físicamente durante años. Tachó su comportamiento de “repugnante, vergonzoso y enfermizo”.

Sus comentarios eran similares a una carta que envió al juez el jueves, en la que pedía disculpas a Ventura y por el dolor que causó a “Jane”, otra de sus exnovias que testificó bajo un seudónimo. “Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados”, aseguró.

El rapero hizo hincapié en que ha cambiado desde su arresto y afirmó que ha reflexionado sobre su conducta mientras cumple su condena. “El antiguo yo murió en la cárcel y renació una nueva versión de mí. La cárcel te cambiará o te matará; yo elijo vivir”, formuló.

Aunque afirma que ha madurado en la cárcel —ahora está sobrio por primera vez en 25 años y ha estado enseñando y sirviendo de mentor a otros reclusos—, también ha perdido mucho fuera de ella, escribió Diddy. Perdió la capacidad de cuidar de su madre o de sus hijos; perdió su carrera musical y sus negocios y “destruyó” su reputación.

“Hoy le pido humildemente otra oportunidad: otra oportunidad de ser mejor padre, otra oportunidad de ser mejor hijo, otra oportunidad de ser mejor líder en mi comunidad y otra oportunidad de vivir una vida mejor”, dijo a Subramanian.

open image in gallery Los seis hijos de Diddy asistieron a la sentencia e hicieron emotivas súplicas al juez para que pusiera en libertad a su padre. ( AFP/Getty/Invision/AP )

Cada uno de los seis hijos adultos del rapero se dirigió al tribunal durante unos minutos, con emotivas peticiones de clemencia.

Diddy se llevó las manos a la cabeza, como si estuviera mostrando que se le rompía el corazón, y se secó las lágrimas de los ojos mientras escuchaba.

D’lila Combs, hija que Diddy comparte con la fallecida modelo Kim Porter, concluyó las declaraciones del grupo. Entre lágrimas, dijo: “No podemos ver a nuestra hermanita crecer sin padre como nosotros crecimos sin madre”. Suplicó al juez: “Por favor, dele a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos [...] No como motivos de noticia, sino como seres humanos”.

El equipo de la defensa también reprodujo un video de 15 minutos, una colección de videos caseros y clips de medios de comunicación que servían de resumen de la vida del magnate.

Varios de sus abogados también suplicaron al juez una sentencia indulgente. A Nicole Westmoreland se le salieron las lágrimas al hablar de la repercusión de sus negocios y su labor benéfica. “Ha dedicado tanto esfuerzo a romper las cadenas del racismo sistémico”, afirmó.

También mencionó el curso de negocios de seis semanas que ha estado impartiendo a otros reclusos. Argumentó que está cambiando la dinámica del Centro de Detención Metropolitano, donde está recluido desde su detención: “El Sr. Combs puede llegar a muchos más por fuera que estando adentro”.

“Mia”, la ex asistente personal del rapero que testificó bajo seudónimo sobre los abusos físicos y sexuales que sufrió durante sus ocho años de trabajo, había pedido inicialmente al tribunal que leyera su declaración de impacto sobre la víctima durante la audiencia. Sin embargo, la fiscal Christy Slavik anunció en la audiencia que “Mia” cambió de parecer por razones atribuibles en su mayor parte a la carta del equipo de la defensa que la tachaba de “mentirosa”, lo que Slavik describió como “intimidación”.

El juez estuvo de acuerdo en que el tono de la carta fue “inapropiado”.

open image in gallery Una de las abogadas de Diddy, Nicole Westmoreland, lloró al describir el impacto de su labor benéfica. ( REUTERS )

Incluso sin escenario, Diddy consiguió atraer a una multitud. Durante las ocho semanas que duró el juicio, fans, influencers y periodistas hicieron cola a las puertas del juzgado día tras día para intentar verlo.

En el interior, los miembros del jurado, así como la madre y los hijos del rapero, que acudían con frecuencia, escucharon los estremecedores relatos de los testigos sobre la violencia doméstica, el consumo de drogas y las tendencias sexuales voyeristas de Diddy.

Los miembros del jurado se vieron obligados a ver varias veces las imágenes del incidente de 2016 en el hotel InterContinental en las que se veía a Diddy agrediendo a Ventura y arrastrándola por el pasillo del hotel después de que ella intentara irse antes de tiempo de un “freak off”. Los abogados de ambas partes también mostraron con frecuencia clips explícitos de “freak offs” y mensajes de texto gráficos.

open image in gallery La exnovia de Combs, Cassie Ventura, testificó contra él estando embarazada de nueve meses. ( AP )

Ventura, que subió al estrado estando embarazada de nueve meses, testificó sobre otros incidentes de abuso, incluido uno que le dejó una “cicatriz permanente” en la ceja. Tanto ella como Mia lo acusaron por separado de violación.

Varios de sus antiguos empleados declararon haber presenciado el maltrato físico. “Jane”, que salió con Diddy hasta su detención en septiembre de 2024, relató una noche angustiosa que le dejó moretones y recordó sentirse “asqueada” después de los “freak offs”.

En su declaración de impacto sobre la víctima, Ventura pidió al juez que tuviera en cuenta “la justicia y la responsabilidad” a la hora de dictar sentencia, y señaló que aún teme su “malicia” y las posibles represalias por haber denunciado los hechos.

Además, señaló: “Durante más de una década, Sean Combs me hizo sentir impotente y sin importancia, pero mi experiencia fue real, horrible y merece ser tomada en cuenta”.

Esta es una noticia de última hora y se seguirá actualizando...