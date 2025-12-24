Una discusión por un partido de la NFL acaba con un matrimonio asesinado y su hija de 13 años herida

Una discusión en torno a un partido de la NFL se volvió mortal pocos días antes de Navidad y causó que un hombre matara a su mujer, hiera gravemente a su hija de 13 años y se suicidara.

La violencia se desencadenó el lunes por la noche en Lakeland, Florida, tras una disputa entre Jason Kenney, de 47 años, y su esposa, Crystal Kenney, por ver el final de un partido de Monday Night Football, informó el martes en la conferencia de prensa el sheriff del condado de Polk, Grady Judd.

Según los investigadores, Kenney había estado bebiendo durante toda la noche y se encontraba inicialmente en el interior de un cobertizo de la propiedad antes de entrar en la vivienda para ver el partido de fútbol en el salón, donde estaba su esposa. Cuando Crystal dijo que no quería ver fútbol, la discusión se intensificó.

En un momento dado, Crystal gritó a su hijo de 12 años que llamara al 911. Corrió a casa de un vecino mientras sonaban disparos. Los agentes llegaron minutos después y encontraron a Crystal Kenney muerta en el salón con una herida de bala en la cabeza.

También encontraron a su hija de 13 años con dos heridas de bala, una en el hombro y otra en la cara. Ella fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permanece en estado crítico pero estable.

Jason Kenney mató a tiros a su mujer y disparó a su hijastra antes de suicidarse tras una discusión por el partido de Monday Night Football ( Polk County Sheriff’s Office )

“Ella dijo: 'Le supliqué, no me dispares, no me dispares, no me dispares, y él me disparó de todos modos'”, dijo Judd.

“Sin duda, destruyó una familia”, añadió el sheriff. “Literalmente. Por no hablar de la salud mental de dos niños sin su madre y su padre tres días antes de Navidad”.

La hija de la pareja, de un año de edad, también se encontraba dentro de la casa en ese momento. La encontraron dormida en su cuna y resultó ilesa.

Tras disparar a su mujer y a su hijastra, los investigadores dicen que Kenney huyó del lugar en su camioneta. Llamó a su hermana, que vive al norte del estado de Nueva York, y le dijo que había hecho algo “muy malo” y que no iba a ir a la cárcel.

Más tarde, los agentes localizaron a Kenney escondido en un cobertizo de la casa de su difunto padre en Lake Wales. Cuando los agentes le ordenaron que saliera, oyeron un único disparo y Kenney fue hallado muerto de una herida de bala en la cabeza aparentemente autoinfligida.

“Toda la familia quedó destrozada”, dijo Judd. “Y debo decirle que nuestros detectives de homicidios están consternados. Cuando entran, hay un bonito árbol de Navidad con montones de regalos bajo el árbol, como debe ser el núcleo familiar”.

Según los vecinos, no era la primera vez que Kenney cometía malos tratos, aunque la oficina del sheriff dijo que no se habían producido llamadas de servicio previas en la vivienda. Kenney no tenía antecedentes penales.

Judd, sin embargo, señaló una nota manuscrita que se encontró en el interior de la vivienda y que Crystal Kenney había escrito en algún momento del pasado.

“Encontramos una nota que en algún momento del pasado Crystal escribió, y estaba abierta, donde le decía a Jason, ya sabes, 'Estás bebiendo, estás consumiendo cocaína de nuevo, esta no es la forma en que la familia debe ser'. Necesitas a Dios'”, dijo Judd.

Los hijos sobrevivientes, dos de los cuales eran de Crystal de una relación anterior, y el bebé de la pareja están ahora al cuidado de sus abuelos.

“Esto es horrible, pero destruir una familia y la salud mental de estos niños tan cerca de la Navidad es particularmente horrible”, dijo Judd. “Haremos todo lo posible para ayudar a esta familia a superar este difícil momento”.

Traducción de Olivia Gorsin