Víctima de Epstein asegura que el multimillonario la violó mientras estaba bajo arresto domiciliario

Una sobreviviente de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein declaró el martes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en Florida, y aseguró que el financista la violó mientras cumplía arresto domiciliario, en un testimonio cargado de emoción.

La mujer, identificada como Roza, contó que llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando tenía 18 años, trasladada por Jean-Luc Brunel, fallecido colaborador de Epstein y reclutador de modelos, quien le consiguió una visa para talentos y luego la presentó ante el financista.

“No tenía la documentación necesaria para obtener esa visa, estoy segura”, declaró Roza ante el comité. “Me prometieron una carrera como modelo que superaría todos mis sueños”.

open image in gallery Roza entrega su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara sobre los crímenes de Jeffrey Epstein en Florida, el martes ( AFP/Getty )

“Menos de un mes después de llegar a Estados Unidos, mi agencia me envió a la casa de un delincuente sexual registrado. Debería haber estado en una celda, pero lo conocí en su casa de West Palm Beach. No estaba preso”, declaró.

Luego, entre lágrimas, agregó: “Jeffrey cumplía arresto domiciliario por abusar de menores justo en el período en que abusaba de mí”.

Las autoridades de Florida iniciaron la investigación contra Epstein en 2005, después de que una menor contratada para darle masajes en su residencia denunció ante su familia que había sufrido abusos sexuales.

Más adelante, los investigadores prepararon una acusación de 53 páginas basada en pruebas y testimonios de 34 víctimas. Sin embargo, los fiscales federales le ofrecieron un acuerdo de no enjuiciamiento que le permitió evitar cargos federales por tráfico sexual.

Finalmente, Epstein se declaró culpable de un delito estatal menor por solicitar servicios sexuales de una menor, quedó registrado como delincuente sexual y pagó compensaciones económicas a las víctimas.

open image in gallery La testigo fue consolada por otra sobreviviente de abusos, Dani Hannah Bensky, después de entregar su testimonio ( Getty )

Epstein cumplió apenas 13 meses de una condena de 18 en una cárcel del condado y, además, obtuvo permisos de “libertad laboral” que le permitían salir durante el día.

Durante la audiencia del martes, Roza afirmó que el financista utilizó amenazas sobre su situación migratoria y su estabilidad económica para impedir que escapara.

“El hecho de que pudiera hacer todo eso hacía que la justicia pareciera imposible”, declaró.

También cuestionó al Departamento de Justicia por no ocultar su nombre ni el de otras sobrevivientes en los archivos de Epstein publicados entre diciembre y enero. Según explicó, su nombre apareció más de 500 veces, mientras que los de presuntos cómplices del agresor sexual fueron censurados.

Para Roza, eso no fue “un error”, sino “una decisión”.

open image in gallery El caso Epstein sigue proyectando una larga sombra sobre la vida pública estadounidense casi siete años después de su muerte, mientras sus víctimas continúan exigiendo justicia ( New York State Division of Criminal Justice/Reuters )

Cuando le preguntaron qué significaba la justicia para ella, Roza respondió: “Ustedes tienen que definir qué es la justicia. Yo no. Ustedes no pueden devolverme la justicia”.

“Cuando llegué a este país, pensé que las cosas serían diferentes. Me sorprende que esto ocurra aquí, en Estados Unidos”, añadió.

“Tienen que encontrar una solución. Espero que lo hagan y que esto no vuelva a pasar jamás”.

Hacia el final de su intervención, Roza pidió a las autoridades que pusieran fin a la negligencia que, según denunció, permitió abusos como los de Epstein.

Traducción de Leticia Zampedri