Condenan a siete años de cárcel a la cabecilla de una red criminal que traficó al menos 34 bebés en Singapur

Un tribunal de Indonesia declaró culpables a 19 personas acusadas de dirigir una red de tráfico de bebés que presuntamente compraba y vendía a decenas de bebés para su adopción ilegal, incluso en Singapur, en un caso que ha llamado la atención sobre el tráfico de menores en toda la región.

Los acusados, 18 mujeres y un hombre, fueron declarados culpables por su participación en una organización criminal que, según los fiscales, traficó con al menos 34 bebés entre 2023 y 2025. Han estado en juicio desde abril de este año.

Lie Siu Luan, identificada por la fiscalía como la cabecilla de la red de tráfico de bebés, fue condenada a siete años de prisión. Se le acusó de reclutar a miembros de la organización y de supervisar sus operaciones. La sentencia es más corta que los 10 años que había solicitado la fiscalía.

Cinco mujeres, que se encargaban de cuidar a los bebés víctimas de la trata, han sido condenadas cada una a tres años y cuatro meses de prisión.

open image in gallery Archivo. La policía de Indonesia desarticula una red de tráfico de menores ( YouTube / ChannelNewsAsia )

El tribunal condenó además a una de las figuras principales de la red, Lai Siu Ha, a seis años y siete meses de prisión. Dos mujeres que actuaban como intermediarias fueron condenadas a tres años y cuatro meses de prisión. Otra mujer que también se había desempeñado como cuidadora fue condenada a tres años y cuatro meses de prisión.

Al único hombre de la red se le impusieron seis años y medio de prisión.

Los fiscales alegaron que otra acusada, Astri Fitrinika, se encargaba de conseguir a la mayoría de los bebés, mientras que Lai Siu Ha era responsable de crear documentos falsos. Fitrinika fue condenada a seis años y siete meses de prisión tras ser identificada como la intermediaria principal. Según se informa, Lai Siu Ha, quien es una de las principales falsificadoras de documentos, está apelando la sentencia.

Otras actuaban como intermediarias, cuidaban a los bebés o se hacían pasar por sus madres biológicas durante los trámites y las videollamadas con los posibles padres adoptivos.

El caso salió a la luz por primera vez en 2025, después de que el padre de un recién nacido denunciara que se habían llevado a su hijo sin su consentimiento. La denuncia llevó a los investigadores a descubrir lo que, según ellos, era una red organizada que operaba en toda Java Occidental.

Durante el juicio, una de las principales acusadas reconoció haber coordinado adopciones para al menos cuatro contactos en Singapur, y afirmó que le habían prometido un mínimo de unos 14.000 dólares por cada bebé.

Ella declaró ante el tribunal que creía que las adopciones en el extranjero eran legítimas y aseguró que un socio con sede en Singapur la había convencido de que el proceso era legal.

Las autoridades creen que los bebés fueron tomados de diferentes partes de la provincia antes de ser trasladados a Depok y, posteriormente, a Pontianak, donde fueron cuidados antes de que algunos fueran trasladados en avión a Singapur a través de Yakarta.

open image in gallery Archivo. Las acusadas se retiran tras el juicio por un caso de tráfico de bebés en el Tribunal de Distrito de Bandung, en Bandung, Java Occidental, el 14 de abril de 2026 ( AFP/Getty )

Los investigadores indonesios afirman que al menos 20 bebés estaban destinados a la adopción en Singapur, y se cree que 12 ingresaron al país.

Aún no se sabe con certeza qué pasará ahora con los bebés víctimas de la trata en este caso, ya que las autoridades aún no han decidido si los que se encuentran en Singapur se quedarán con sus familias adoptivas o serán devueltos a Indonesia.

Una de las parejas que adoptó a un niño de Indonesia le dijo a la BBC que se cree que su hijo forma parte de las víctimas de la trata por parte de la red criminal de Java Occidental. El martes, tras el veredicto, el padre dijo que su preocupación no era el castigo de los condenados, sino la incertidumbre en torno al futuro de su hijo.

“Espero sinceramente que ambas autoridades puedan llegar a una decisión basada en el interés superior del niño”, dijo. “Pedimos con todo respeto que, al tomar esta decisión, se tenga en cuenta el hecho de que tanto nuestro hijo como nuestra familia son víctimas de las circunstancias que rodean este caso”.

También planteó: “Nuestro único deseo es llevar una vida familiar normal, como cualquier otra pareja que espera criar a un niño en un hogar seguro, estable y lleno de amor. Esperamos que este asunto pueda resolverse ahora para que nuestro hijo pueda seguir adelante con certeza y seguridad”.

Y observó: “Ahora que el caso concluyó, ¿cómo podemos seguir adelante y qué pasará con nuestro hijo? Ha sido casi un año de miedo y ansiedad a la espera”.