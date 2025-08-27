El padre de Emmanuel Haro habría confesado a un compañero de celda que mató a su hijo y arrojó el cuerpo a un basurero

El padre de Emmanuel Haro, el bebé de siete meses desaparecido, habría confesado en prisión que lo mató y arrojó el cuerpo a un basurero en su casa del sur de California.

De acuerdo con un reporte obtenido por News Nation, Jake Haro, de 32 años, habría compartido los estremecedores detalles con otro recluso que resultó ser informante.

Anteriormente, Haro había dicho a la policía que se había recostado por accidente sobre Emmanuel mientras dormía y luego enterró el cuerpo, según el mismo medio.

Jake Haro y su esposa, Rebecca Haro, de 41 años, enfrentan cargos de asesinato relacionados con la desaparición de su hijo, luego de que la madre denunciara inicialmente que el bebé había sido secuestrado.

El cuerpo de Emmanuel aún no ha sido localizado, pero las autoridades, entre ellas el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin; el sheriff Chad Bianco y el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, ofrecieron una conferencia de prensa el miércoles por la mañana. En ella revelaron cómo creen que murió el bebé y cuál es la situación actual de sus restos.

open image in gallery El 14 de agosto, sus padres denunciaron la desaparición de Emmanuel Haro. Desde entonces, la policía busca al bebé de siete meses ( San Bernardino County Sheriff's Department )

“Tenemos indicios de dónde se encuentran los restos del bebé Emmanuel”, dijo el fiscal Mike Hestrin, al señalar que la evidencia forense y los testimonios contradicen la versión inicial de los padres.

Las autoridades explicaron que las pruebas muestran que Emmanuel sufrió abuso durante un tiempo prolongado y creen que finalmente murió a causa de las lesiones provocadas por ese maltrato constante.

De acuerdo con registros judiciales, en 2023, Jake Haro fue sentenciado por crueldad intencional contra un menor, a raíz de un caso de 2018 en el que su hija, fruto de una relación anterior, presentó lesiones graves como fractura de cráneo, hemorragia cerebral y costillas rotas.

En ese proceso, Haro y su entonces esposa, Vanessa Avina, se declararon culpables. En ese proceso, Haro fue sentenciado a 180 días en un programa de trabajo comunitario supervisado por el sheriff y obligado a asistir a un programa de tratamiento para agresores de menores.

En la conferencia del miércoles, Hestrin criticó que a Jake Haro se le impusiera libertad condicional: “Jake debería haber estado en prisión”, afirmó.

“Si el juez cumplía con su deber, Emmanuel estaría vivo”, afirmó Hestrin, que tachó el fallo de “error judicial escandaloso”.

open image in gallery Rebecca Haro, de 41 años, y Jake Haro, de 32, fueron acusados formalmente del asesinato de su hijo el 26 de agosto ( San Bernardino County Sheriff's Department )

Las autoridades comenzaron a preocuparse por Emmanuel Haro después de que Rebecca Haro declarara que, el 14 de agosto, un hombre había “secuestrado” a su hijo de sus brazos en el estacionamiento de una tienda deportiva en Yucaipa, California.

Ocho días después, agentes del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBCSD) arrestaron a la pareja tras detectar “inconsistencias” en su versión.

El domingo, Jake Haro fue visto en Moreno Valley colaborando con los detectives durante la búsqueda de los restos de su hijo en un tramo aislado de la autopista 60, cerca de Gilman Springs Road.

El martes, la pareja compareció brevemente ante la corte, donde les asignaron defensores públicos. El juez fijó la fianza en un millón de dólares para cada uno. Su próxima audiencia de acusación quedó programada para el 4 de septiembre. Ambos también enfrentan cargos por presentar un reporte policial falso.

open image in gallery Jake Haro, de 32 años, habría confesado a otro preso que mató al bebé y lo arrojó a un basurero ( San Bernardino County Sheriff's Department )

Rebecca Haro no registra antecedentes criminales y, desde su detención, insiste en que es inocente. El domingo, al hablar con la prensa, expresó: “Ojalá pudiera estar allá buscándolo”.

Rebecca Haro permanece detenida en el Centro de Detención Robert Presley, mientras que su esposo se encuentra en la Cárcel Correccional Larry D. Smith.

Durante la audiencia, los fiscales revelaron que Emmanuel Haro pudo haber estado muerto hasta nueve días antes de que su madre denunciara el supuesto secuestro en Yucaipa.

open image in gallery Aunque el cuerpo de Emmanuel no ha aparecido, las autoridades informaron en una conferencia este miércoles que tienen “indicios sobre dónde se encuentran sus restos”. ( San Bernardino County Sheriff's Department )

De acuerdo con documentos judiciales recientemente divulgados y revisados por KTLA, los investigadores creen que el bebé pudo haber sido asesinado en algún momento entre el 5 y el 14 de agosto.

Ambos padres permanecen detenidos sin posibilidad de fianza.

Traducción de Leticia Zampedri