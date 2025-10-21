Robo en el Louvre: video muestra cómo el ladrón rompe vitrina y huye en audaz atraco de 4 minutos en París

Un impactante video captó el momento en que un grupo de ladrones irrumpió en el Museo del Louvre y destrozó los pedestales que protegían joyas de valor incalculable, durante un robo ocurrido el domingo.

En las imágenes, grabadas con un teléfono celular, se puede ver a un hombre encapuchado y con chaleco reflectante manipulando una gran vitrina dentro del reconocido museo de arte.

De acuerdo con el diario Le Parisien, dos de los ladrones se hicieron pasar por trabajadores, mientras que otros dos llegaron en scooters para llevar a cabo el audaz atraco en cuestión de minutos.

El robo ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 9:30 de la mañana, mientras el museo ya recibía visitantes.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, lo describió como una “operación profesional de cuatro minutos”.

open image in gallery Un testigo captó el momento con su celular ( BFM TV )

Armados con herramientas eléctricas, los ladrones usaron una plataforma elevadora para escalar la fachada de la galería. Con una radial, cortaron una ventana, rompieron dos vitrinas y luego escaparon en motocicletas con valiosas joyas napoleónicas, según informaron las autoridades.

Un testigo, identificado como Samir, declaró al noticiero TF1 que vio a dos hombres subirse a la plataforma, romper la ventana y entrar al museo. Aseguró que todo ocurrió en apenas 30 segundos. El Ministerio de Cultura precisó que los objetos robados de la galería Apolo incluían:

Una tiara y un broche que pertenecieron a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III;

Un collar y un par de aretes de esmeralda de la emperatriz María Luisa, segunda esposa de Napoleón I;

Una tiara, un collar y unos aretes que pertenecieron a las reinas María Amelia y Hortensia;

Y un broche conocido como el “broche relicario”.

open image in gallery Todo el robo ocurrió en apenas unos minutos ( BFM TV )

Dos de los objetos robados, entre ellos una corona perteneciente a la emperatriz Eugenia, fueron encontrados cerca del lugar del robo, aparentemente abandonados durante la huida. La corona, que fue hallada rota, estaba decorada con águilas doradas y engarzada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que el asalto fue “muy, muy rápido” y que se completó en apenas unos minutos.

Por su parte, el Ministerio de Cultura informó que el grupo intentó incendiar el vehículo utilizado en el robo frente al museo, pero un empleado logró interrumpirlos.

open image in gallery Los ladrones escalaron la fachada de la galería, cortaron una ventana y robaron joyas de valor incalculable ( AFP via Getty Images )

Aunque nadie resultó herido durante el robo, los guardias de seguridad fueron amenazados.

Desde la Fiscalía de París confirmaron que se ha abierto una investigación y que aún se está evaluando el valor total de los objetos sustraídos.

Sin embargo, la recuperación de las piezas podría ser complicada. “Es poco probable que estas joyas vuelvan a aparecer”, advirtió Tobias Kormind, director general de 77 Diamonds.

Explicó que los grupos criminales profesionales suelen desmontar y volver a tallar piedras grandes y reconocibles para borrar cualquier rastro de su origen y evitar ser detectados.

Las autoridades informaron que los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la ala Denon y de la zona frente al río, examinando la plataforma elevadora utilizada para ingresar a la galería y entrevistando al personal que se encontraba en el lugar al momento de la apertura del museo.

De forma sorprendente, el atraco tuvo lugar a solo 800 metros de la sede central de la policía de París.

open image in gallery La corona de Eugenia se encontró dañada, tras ser arrojada mientras los ladrones escapaban en motos ( AFP via Getty Images )

Un vocero del museo informó que el Louvre permanecerá cerrado este lunes, luego de que inicialmente se esperaba su reapertura hacia finales de la mañana.

El museo tiene una larga historia de robos e intentos de hurto. El caso más famoso ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por Vincenzo Peruggia y desapareció de su marco durante dos años, hasta ser recuperada en Florencia.

Otro incidente notorio tuvo lugar en 1956, cuando un visitante lanzó una piedra contra la pintura, astillándola cerca del codo izquierdo. Ese ataque aceleró la decisión de proteger la obra con un vidrio blindado.

Traducción de Leticia Zampedri