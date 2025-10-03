La joven promesa D4vd contrató al parecer a un abogado defensor de alto nivel, que en su día representó al magnate del cine Harvey Weinstein, después de que la policía encontrara el cadáver de una adolescente en su Tesla.

El cantante de ‘Romantic Homicide’, cuyo verdadero nombre es David Burke, habría contratado a Blair Berk para que se encargue de los asuntos legales relacionados con la investigación policial en curso, informa LA Magazine.

Berk, conocido sobre todo por representar a famosos en casos de conducción bajo los efectos del alcohol y otros asuntos legales menores, fue contratado al parecer después de que la policía de Los Ángeles sugiriera que la posible responsabilidad penal en el caso podría limitarse a ocultar un cadáver.

Entre los antiguos clientes de Berk, en su mayoría de la industria del entretenimiento, figuran Weinstein, Lindsay Lohan, Kanye West, Mel Gibson, Britney Spears y Reese Witherspoon.

Más recientemente, Berk representó a Monica Sementilli, quien en junio recibió una sentencia de cadena perpetua por el asesinato en 2017 de su esposo, el estilista de celebridades Fabio Sementilli.

Amigos de D4vd habrían dicho a TMZ que creían que Celeste Rivas Hernández tenía 19 años, y que ella y el cantante estaban "románticamente involucrados" ( Riverside County Sheriff/Getty )

The Independent se puso en contacto con Berk en busca de comentarios.

El músico contrató a Berk mientras las autoridades siguen investigando cómo se encontraron los restos descuartizados de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, en el maletero del Tesla de D4vd, de 20 años, después de que el vehículo fuera remolcado a un lote de Hollywood el 8 de septiembre.

Aunque D4vd no es sospechoso ni se le han imputado cargos en relación con la muerte de Celeste, el caso ha suscitado un intenso escrutinio público y mediático.

D4vd canceló el resto de su gira Withered World cuando las autoridades identificaron los restos como Celeste.

Según los informes, se cree que Celeste llevaba muerta varias semanas antes de que se descubriera su cadáver, lo que significa que tenía 14 años en el momento de su muerte.

Sus restos fueron hallados el 7 de septiembre, un día después de que cumpliera 15 años.

Amigos de D4vd dijeron a TMZ que pensaban que Celeste tenía 19 años y era estudiante de la Universidad del Sur de California, ya que asistía a eventos con restricciones de edad. También afirmaron que ambos estaban “románticamente involucrados”.

ABC News informa que el certificado de defunción de Celeste establece la causa como “aplazada” mientras se esperan las pruebas de laboratorio y toxicológicas. El caso sigue siendo una investigación de muerte, no de homicidio, y el certificado confirma que no estuvo embarazada el año pasado, como algunos teorizaron en las redes sociales.

D4vd, de 20 años, no ha sido señalado como sospechoso de la muerte de Celeste Rivas Hernández ( Getty )

El Departamento de Policía de Los Ángeles trabaja ahora para establecer la cronología y las circunstancias en torno a la desaparición de la adolescente, así como el estado y la ubicación del vehículo de D4vd antes del hallazgo de los restos.

Su novio de la secundaria, Damien Hernández, contó recientemente a TMZ que Celeste tenía una vida familiar difícil y a menudo hablaba de huir.

El medio también informa que los oficiales de Lake Elsinore visitaron su casa familiar 11 veces entre febrero de 2024 y abril de 2025, la mayoría para “investigaciones de delitos menores” y una vez por “circunstancias sospechosas”.