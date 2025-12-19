Cómo un usuario de Reddit ayudó al FBI a identificar al sospechoso del tiroteo en Brown

Mientras las autoridades siguen trabajando para esclarecer los motivos del atacante de la Universidad de Brown, quien también asesinó a un profesor del MIT, trascendió que una publicación anónima en Reddit fue clave para destrabar la investigación.

El tirador, Claudio Neves Valente, fue hallado muerto en una instalación de almacenamiento en Salem, New Hampshire, según confirmó en conferencia de prensa Leah B. Foley, fiscal federal de Estados Unidos para Massachusetts.

De acuerdo con Foley, Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, murió por una herida de bala autoinfligida y fue encontrado junto a dos armas de fuego que coinciden con las utilizadas en el ataque perpetrado en la Universidad de Brown el 12 de diciembre.

La pista crucial provino de un usuario de Reddit que afirmó haber visto al sospechoso subir a un sedán Nissan gris con placas de Florida, muy cerca del edificio Barus and Holley, donde ocurrió el tiroteo.

“Hablo con total seriedad. La policía debe investigar un Nissan gris con placas de Florida, posiblemente un vehículo rentado”, escribió en la plataforma. Días después, las autoridades confirmaron que la información compartida en Reddit era “coherente y estaba respaldada” por imágenes de cámaras de vigilancia.

open image in gallery Claudio Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, señalado como el presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown, fue hallado muerto ( Providence Police via REUTERS )

En paralelo, nueva información difundida por la Universidad de Brown confirmó que Claudio Neves Valente cursó estudios en esa casa de estudios perteneciente a la Ivy League durante el otoño de 2000. Posteriormente, solicitó una licencia académica en 2001 y abandonó la universidad en 2003.

Además, la fiscal Leah B. Foley confirmó que Neves Valente fue compañero de estudios del profesor de física del MIT asesinado, Nuno F. G. Loureiro. Ambos participaron en un programa académico en Portugal entre 1995 y 2000.

Según la investigación, Valente habría matado a Loureiro en su vivienda de Brookline, New Hampshire, tres días después del tiroteo en Brown.

Sin embargo, el motivo que lo llevó a atacar tanto a su antigua alma mater como a su excompañero aún permanece sin esclarecer.

Foley detalló que las autoridades lograron identificar al sospechoso tras analizar imágenes de video de su automóvil, lo que las condujo rápidamente a un concesionario.

Allí, al acceder al contrato de alquiler del vehículo, obtuvieron el nombre de Claudio Neves Valente. Con esa información, rastrearon su paradero hasta New Hampshire, donde ya se investigaba el asesinato del reconocido científico especializado en fusión nuclear.

open image in gallery Se cree que Neves Valente también asesinó al profesor Nuno F. G. Loureiro ( AP )

“Había imágenes de seguridad que lo captaron a menos de un kilómetro de la residencia del profesor en Brookline”, declaró Foley ante la prensa. “También existe un video que lo muestra ingresando a un edificio de apartamentos en la misma zona donde vivía el profesor.

Aproximadamente una hora después, se lo ve entrar a una unidad de almacenamiento, con la misma ropa que llevaba puesta justo después del homicidio”.

Por su parte, el usuario de Reddit, identificado como John en la denuncia, relató que vio al sospechoso por primera vez en los baños del edificio Barus and Holley, a la 1:45 de la tarde, casi dos horas antes de que se iniciara el tiroteo. Según su testimonio, incluso cruzó miradas con él.

Posteriormente, John siguió a Claudio Neves Valente hasta su automóvil, aunque no se aclararon los motivos de esa decisión. En ese momento, observó que había dos riñoneras en el piso del vehículo. Tras dar una vuelta a la manzana, el atacante confrontó a John, acusándolo de “acosarlo”, antes de volver a su auto, ocasión en la que fue visto por última vez.

open image in gallery Las teorías conspirativas sobre el tiroteo se han multiplicado en internet, mientras los investigadores continúan en la búsqueda de un móvil ( REUTERS/CJ Gunther )

El caso no tardó en generar una avalancha de teorías conspirativas en internet y algunas apuntaron a un posible trasfondo geopolítico. Según informó The Jerusalem Post, funcionarios israelíes evalúan si agentes iraníes podrían haber estado involucrados en la muerte del profesor Nuno F. G. Loureiro.

La hipótesis surge a partir del perfil de la víctima: uno de los principales científicos nucleares en Estados Unidos y un defensor público del Estado de Israel. No obstante, el mismo medio señaló que, hasta el momento, tanto autoridades israelíes como estadounidenses han confirmado que no existe evidencia que respalde esa teoría.

El tiroteo reavivó el debate sobre el programa de lotería de visas de residencia permanente, el mismo que Claudio Neves Valente utilizó para reingresar a Estados Unidos en 2017.

Este sistema otorgaba anualmente 50.000 tarjetas verdes y permitía el ingreso legal de personas provenientes de países con baja representación migratoria en territorio estadounidense. Tras el ataque, Trump impulsó la eliminación del programa.

“La entrada de este individuo atroz nunca debió haberse permitido”, escribió en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “En 2017, el presidente Trump impulsó el fin de este programa luego del devastador ataque con camión en Nueva York, cometido por un terrorista del ISIS que ingresó bajo el programa DV1 y mató a ocho personas.

Por instrucción del presidente Trump, ordeno de inmediato a USCIS suspender el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este programa desastroso”.

open image in gallery Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov murieron en el tiroteo ocurrido el 12 de diciembre en la Universidad de Brown ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

La Universidad de Brown, alma mater de Claudio Neves Valente, atraviesa un profundo período de duelo por la muerte de dos de sus estudiantes: Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, asesinados cuando el agresor abrió fuego el pasado 12 de diciembre.

Umurzokov, de 18 años, soñaba con convertirse en neurocirujano. Su familia lo describió como su “mayor ejemplo” a través de una campaña en GoFundMe creada tras su muerte.

Por su parte, Cook, de 19 años, era vicepresidenta de los College Republicans (una organización estudiantil estadounidense que agrupa a jóvenes universitarios que se identifican con los valores y principios del Partido Republicano) de la Universidad de Brown al momento del ataque.

Traducción de Leticia Zampedri