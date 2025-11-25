Una artista latina de 22 años y creadora de contenido en redes fue asesinada a tiros en un ataque tipo emboscada en Northridge, en Los Ángeles, durante la madrugada del sábado, según la policía.

La víctima fue identificada como Maria de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA. Las autoridades informaron que estaba sentada dentro de un auto estacionado junto a otras personas antes del ataque.

Testigos contaron a los agentes que los agresores se acercaron al vehículo y abrieron fuego.

Múltiples disparos se registraron cerca de la 1:25 de la madrugada, según el LAPD. La cantante fue llevada a un hospital local, donde murió.

En tanto, las otras dos personas que iban en el auto también resultaron heridas, aunque su estado no ha sido informado, de acuerdo con ABC Los Ángeles, y tampoco está claro si recibieron algún disparo.

Aún no hay detenidos y las autoridades no han dado a conocer un posible motivo.

open image in gallery Maria De La Rosa murió en Bryant Street, cerca de Tampa Avenue, cuando dos hombres se acercaron y abrieron fuego ( Instagram/@delarosaaaa )

De la Rosa había lanzado su primer sencillo, ‘No me llames’, en agosto.

Su página de Instagram, con más de 40 mil seguidores, mostró hace poco una foto suya en un estudio de grabación con una guitarra eléctrica y el mensaje en español: “Ocupada cocinando en la cocina”.

Fans y figuras de la música latina han rendido homenaje a la joven promesa tras confirmarse su fallecimiento.

open image in gallery Testigos relataron a los agentes que dos hombres se acercaron al vehículo justo antes de abrir fuego ( ABC News )

Entre ellos estaban el productor Jimmy Humilde y Juan Moisés, vocalista de Los Gemelos de Sinaloa.

En un mensaje en español, el productor e ingeniero Times J Martínez la describió como una artista talentosa y llena de futuro, y añadió: “Me duele que haya sido con violencia”.

Una mujer identificada como Deyanira De La Rosa, quien parece ser familiar de la cantante, publicó varios mensajes en Instagram para rendirle homenaje.

Otro tributo llegó de Devin Christiansen, quien contó que la artista lo ayudó a encontrar una agencia para impulsar su carrera. Dijo que “no podría estar más agradecido de haberla conocido en uno de los momentos más bajos” de su vida, y agregó:

“Lamento mucho su pérdida. Dios ha recibido a un ángel. Recuerdo cuánto hablaba de su futuro y lo orgullosa que estaba. En este momento pido que todos recen por ella y su familia.

No hay palabras que expresen una pérdida y un dolor así. Dios, guía a esta familia y dales paz”.

Traducción de Leticia Zampedri