Muerte de adolescente en crucero Carnival es declarada como homicidio por “asfixia mecánica”

La muerte de una adolescente de Florida, EE. UU., en un crucero de la línea Carnival ha sido declarada homicidio.

La causa de la muerte de Anna Kepner fue “asfixia mecánica”, según una copia de su certificado de defunción obtenida por el canal ABC News.

El informe decía que la joven de 18 años “[había sido] asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”.

La asfixia mecánica se produce cuando un objeto o una fuerza física impiden que alguien respire, según Stephen Nelson, médico forense jefe de Florida Central que no está implicado en el caso.

“De algún modo, forma o manera, le bloquearon las vías respiratorias”, dijo el también expresidente de la Comisión de Médicos Forenses de Florida.

Unas vacaciones familiares que acabaron en tragedia

Kepner, una animadora de secundaria de la Costa Espacial de Florida que se iba a graduar el año que viene, estaba viajando en el barco Carnival Horizon con su padre, su madrastra, los dos hijos de su madrastra y sus abuelos.

El hermanastro de la adolescente, de 16 años, ha sido identificado como sospechoso de su muerte, según documentos judiciales presentados por sus padres ( Temple Christian School )

La noche antes de que la encontraran muerta, Kepner había pasado un rato con sus abuelos en el casino del barco, según declaró su abuela Barbara Kepner a ABC News.

“Dijo: ‘Abuelita, los quiero, nos vemos después. Nos vemos luego'”, relató Barbara Kepner, y añadió: “No la volvimos a ver”.

A la mañana siguiente, se emitió una alerta médica a través del sistema de radiodifusión de la nave, dirigiendo a los primeros intervinientes a la habitación que Kepner compartía con otros dos adolescentes, entre ellos un hermanastro menor.

Un empleado de la habitación encontró el cuerpo de Kepner “oculto bajo la cama”, según su abuela.

“Solo grité. No podía parar de gritar”, dijo Barbara Kepner.

Identificado como sospechoso el hermanastro de la adolescente

La muerte de Kepner a bordo del barco que zarpó de Miami ha permanecido rodeada de misterio, ya que el FBI y la oficina del forense del sur de Florida se han negado durante semanas a divulgar cualquier información sobre el caso.

El hermanastro de la adolescente, de 16 años, ha sido identificado como sospechoso de su muerte, según documentos judiciales presentados por los padres del joven.

Las revelaciones, contenidas en las peticiones presentadas en el marco de un litigio sobre la custodia, son el indicio público más claro de que los investigadores federales están investigando a un miembro de la familia mixta de la propia víctima.

Las autoridades han dado pocos detalles

Hasta el martes no se había hecho público el informe final de la autopsia y la Oficina del Médico Forense del condado de Miami-Dade no había respondido a los mensajes dejados recientemente por la AP.

La hora de la muerte de Kepner fue a las 11:17 a. m. del 7 de noviembre, según la oficina del médico forense. El buque regresó al puerto PortMiami el 8 de noviembre, como estaba previsto.

Carnival Horizon realiza cruceros por el Caribe Occidental con escalas en Cozumel, Gran Caimán, Montego Bay y Ocho Ríos, según los itinerarios publicados en el sitio web de la compañía.

Nelson, por su parte, dijo que consideraba la muerte de Kepner “altamente sospechosa” y que los informes de que su cuerpo fue ocultado apoyaban el dictamen de homicidio.

“El solo hecho de que la ocultaran es muy preocupante”, dijo Nelson, y agregó: “Si (los análisis de drogas) están limpios y no ha sufrido una sobredosis, entonces queda claro que fue un homicidio”.

De acuerdo con ABC News, se ha comunicado a la familia de Kepner que la información preliminar indica que no había signos de agresión sexual, y que no parecía haber drogas ni alcohol en el organismo de Anna.

Nelson, que no ha sido informado sobre los detalles del caso, dijo que hay una serie de muertes que pueden definirse como asfixia: entre ellas el ahogamiento, el estrangulamiento y el ahorcamiento.

El lenguaje que afirma que Kepner “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)” es bastante estándar, dijo Nelson, y un reconocimiento de que Kepner había estado compartiendo una habitación con otras personas.

“Correspondería a las fuerzas de seguridad determinar qué papel desempeñó cada una de esas otras personas presentes en la habitación, si es que desempeñaron alguno”, declaró Nelson.

Los retos que supone una escena del crimen flotante

Determinar quién tiene la autoridad sobre una investigación criminal puede ser complicado, ya que los cruceros están registrados en un país, pero a menudo viajan a través de muchos otros, todo ello mientras transportan a miles de pasajeros y miembros de la tripulación de todo el mundo, dijo el FBI en un documento que describe los retos de la investigación de delitos en cruceros.

En alta mar, donde pueden estar implicadas las leyes estadounidenses, el derecho internacional y las leyes de otras naciones, la cooperación es fundamental para cualquier investigación, afirma la agencia.

La naturaleza de una escena del crimen flotante también puede dificultar las investigaciones, ya que puede dejar un pequeño margen de tiempo para investigar antes de que el buque parta en su siguiente viaje.

“Tienes un corto espacio de tiempo para hacer lo mejor que puedas para resolver el caso, o recoger todas las pruebas que necesitas para resolverlo, y luego tu escena del crimen se va”, dijo el agente especial del FBI Matt Parker en el documento del FBI.

Delitos en cruceros

Una ley federal de EE. UU., la Ley de Seguridad y Protección en Buques de Crucero, exige que la mayoría de los cruceros que operan desde puertos estadounidenses informen al FBI de ciertos tipos de delitos graves. Durante el último periodo públicamente disponible —del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025— Carnival Cruise Line informó de nueve casos de “Agresión sexual o Violación” y tres casos de “Agresión sexual”.

En 2023, el FBI recibió 180 denuncias de presuntas actividades delictivas en cruceros, desde robos a agresiones sexuales y físicas, pasando por casos de personas desaparecidas, según la agencia.

Las siete compañías de cruceros que presentaron informes durante el trimestre mencionado arriba comunicaron al menos un caso de agresión sexual. Según los datos del Departamento de Transporte de EE. UU., durante ese periodo no se registraron muertes sospechosas.

Traducción de Sara Pignatiello