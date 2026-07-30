Xbox sufre una caída del servicio: Microsoft explica la interrupción y genera dudas sobre el futuro

El director de tecnología de Xbox explicó las causas de una inusual interrupción del servicio que impidió a numerosos usuarios utilizar sus consolas y reavivó las dudas sobre el futuro de los videojuegos en formato físico.

A principios de esta semana, Xbox sufrió una falla que mantuvo sus servicios sin conexión durante unas 20 horas. Además de no poder acceder a las funciones en línea, algunos jugadores descubrieron que tampoco podían abrir títulos que poseían en disco y que, en apariencia, no necesitaban conexión a internet.

El incidente también avivó un debate que ya estaba en marcha. Poco antes, PlayStation había anunciado que dejaría de lanzar juegos en formato físico, una decisión criticada por quienes consideran que limitará el mercado de segunda mano y otorgará a Sony un mayor control sobre la distribución de los videojuegos.

La falla de Xbox alimentó aún más ese debate al evidenciar que ni siquiera los propietarios de una copia física tienen garantizado el acceso a sus juegos. Para muchos jugadores, esto demuestra que una industria completamente digital sería todavía más vulnerable a interrupciones de este tipo.

Scott Van Vliet, director de tecnología de Xbox, se disculpó por lo ocurrido y aseguró que Microsoft tomará medidas para evitar que se repita. “Esta situación es inaceptable y debemos mejorar nuestro soporte”, afirmó.

Según explicó, el problema se originó por una falla en un servicio externo de licencias del que depende Xbox, lo que afectó algunos procesos de inicio de sesión y otras funciones que requieren verificar los derechos de los usuarios, como acceder a la biblioteca completa o ejecutar los juegos que poseen.

Van Vliet señaló que la empresa realizará una investigación exhaustiva para determinar por qué la falla tuvo un impacto tan amplio y por qué el restablecimiento del servicio tardó tantas horas.

“Me preocupan menos las respuestas superficiales sobre la causa y más las preguntas importantes: por qué la falla de un servicio pudo afectar tanto al sistema, por qué la recuperación tardó tanto y qué debemos cambiar para que un único punto de fallo no vuelva a arruinarles la noche”, escribió en X.

El ejecutivo añadió que Microsoft reforzará los sistemas relacionados con el inicio de sesión y la ejecución de los juegos, mejorará la detección y contención de este tipo de fallas y buscará comunicarse con mayor rapidez y claridad cuando surjan nuevos problemas.

Traducción de Leticia Zampedri