Robotaxis del futuro podrían venir sin volante y hasta sin pedal de freno

Los robotaxis del futuro podrían venir sin volantes o incluso sin pedales de freno, según aprobaciones recientes de los reguladores federales.

Los vehículos totalmente autónomos de Zoox, de Amazon, recibieron aprobación el jueves para empezar a cobrar a los clientes por los viajes en los autos especialmente diseñados, de forma cuadrada, que cuentan con cuatro asientos orientados hacia el interior, una vez que obtengan la aprobación estatal y local. Zoox ya ha estado ofreciendo viajes gratuitos en Las Vegas y San Francisco desde el año pasado.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) también propuso una norma el mes pasado para permitir que los robotaxis operen sin pedales de freno, pero esa propuesta aún está pendiente. El administrador Jonathan Morrison manifestó que su agencia quiere despejar el camino para el desarrollo seguro de los vehículos autónomos.

“Al eliminar barreras innecesarias a la innovación, elaborar orientación para la industria y proporcionar una sólida supervisión de cumplimiento mientras creamos requisitos de desempeño, la NHTSA está adoptando un enfoque equilibrado para la regulación de los vehículos autónomos”, anunció Morrison en un comunicado.

“Estos avances garantizarán que Estados Unidos siga liderando al mundo en tecnología de vehículos autónomos de manera segura y responsable", añadió.

Zoox y Tesla están trabajando para alcanzar a Waymo, líder del sector, que ya opera en múltiples ciudades. Waymo es propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google.

Amazon espera producir eventualmente hasta 10.000 robotaxis al año en una planta cerca de Silicon Valley, mientras compite con Waymo. Amazon pagó 1.200 millones de dólares para adquirir la startup de conducción autónoma Zoox. En un inicio, Zoox solo tendrá permitido desplegar hasta 2.500 vehículos sin volante durante los próximos dos años, mientras trabaja para demostrar que la tecnología es segura. La empresa indicó que más de medio millón de personas ya han viajado en sus vehículos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.