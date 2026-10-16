El nuevo Tesla Roadster promete volar, pero hay un problema: no puede circular legalmente por las calles

El nuevo Tesla, el automóvil volador Roadster, tiene un inconveniente inesperado: no está autorizado para circular por la vía pública.

La compañía presentó un vehículo capaz de despegar, volar, realizar maniobras acrobáticas y aterrizar para continuar su recorrido por tierra. Para lograrlo, combina ventiladores con tecnología de propulsión inspirada en los cohetes de SpaceX, en un intento por hacer realidad la antigua promesa de los autos voladores.

Según Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, está previsto que el vehículo entre en producción en 2028. Por ahora, la versión voladora, denominada Rocket, solo puede encargarse mediante un proceso exclusivo por invitación, y su precio final todavía se desconoce.

Sin embargo, pese a sus capacidades, el vehículo no parece estar autorizado para circular por calles y carreteras. De hecho, la página oficial del Roadster advierte expresamente que la versión voladora “no está homologada para su uso en vías públicas”.

Durante la presentación, Musk no aclaró si el vehículo podría circular legalmente por las calles ni si Tesla solicitaría las autorizaciones necesarias. Cuando uno de los asistentes le preguntó si sería legal conducirlo por la vía pública, respondió que dependería de la calle, aunque insistió en que sería un automóvil funcional.

“Será un auto real que circulará por las carreteras”, afirmó en otro momento del evento. “No estoy seguro de que sea legal en todas las jurisdicciones, pero existirá un vehículo así que cualquiera podrá tener”.

Durante el lanzamiento, Musk y Tesla destacaron principalmente el rendimiento del automóvil en circuitos cerrados y aseguraron que “pulverizará todos los récords de pista existentes”. Sin embargo, es posible que estos espacios privados sean los únicos lugares donde el vehículo pueda utilizarse legalmente.

Tesla ya ha enfrentado dificultades para comercializar algunos de sus modelos más ambiciosos. La imponente Cybertruck, por ejemplo, está a la venta desde 2023, pero no puede comercializarse en numerosos países debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad.

En la actualidad, los vehículos voladores suelen estar sujetos a la regulación de las autoridades aeronáuticas, como la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y la Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido.

Ambos organismos han estado estudiando cómo regular nuevas categorías de vehículos aéreos, especialmente los drones y las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical que algunas empresas planean utilizar como taxis voladores. Sin embargo, todavía no existe un marco regulatorio claro para vehículos con las características del modelo que Tesla promete comercializar.

Un vocero de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido explicó que cualquier fabricante de vehículos voladores debe demostrar que cumple con los estándares de seguridad, equipamiento y operación pertinentes que se exigen a las aeronaves de uso privado.

Además, los pilotos deben estar debidamente capacitados y contar con las habilitaciones necesarias para operar la aeronave en el espacio aéreo correspondiente.

Traducción de Leticia Zampedri