La rápida adopción de IA en China, su mayor campo de pruebas, puede moldear su uso global

En un día laborable reciente, unas 50 personas se congregaron en el exterior de la sede de una empresa china de internet móvil, a la espera de recibir ayuda para instalar un asistente de inteligencia artificial.

La escena en Beijing, la capital de China, se repitió durante días en varios eventos y también se vio en marzo en Shenzhen, el polo tecnológico del sur del país, mientras ingenieros ayudaban a multitudes que intentaban configurar el popular “agente” de IA OpenClaw en sus computadoras portátiles.

“Me preocupa quedarme atrás en los avances tecnológicos”, dijo Sun Lei, una gerente de recursos humanos de 41 años, en el evento de Cheetah. Señaló que esperaba que la herramienta pudiera ayudarle a buscar y filtrar currículums en diversas plataformas de reclutamiento.

Más de un año después de que DeepSeek, el rival chino de OpenAI, sorprendiera al mundo con su avanzado modelo de IA, China se ha convertido en un campo de pruebas para el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial. Los modelos desarrollados en Estados Unidos siguen dominando en potencia bruta de cómputo, pero la población y las empresas chinas han adoptado la rápidamente la tecnología, lo que ha facilitado una incorporación veloz y generalizada en casi todos los ámbitos posibles.

A medida que la adopción global de la IA aumenta rápidamente en los lugares de trabajo y en la vida cotidiana, la población china de a pie emplean la tecnología para todo tipo de cosas, desde reservar y planificar viajes hasta pedir comida y servicios de transporte. De sus 1.400 millones de habitantes, más de 600 millones utilizaban inteligencia artificial generativa hasta diciembre, un aumento del 142% respecto al año anterior, según un informe del Centro de Información de la Red de Internet de China, controlado por el gobierno.

Y, con el reciente auge del uso de IA “agentiva” como OpenClaw —incluido en muchas empresas chinas—, también ha aumentado el consumo de datos por parte de los modelos de inteligencia artificial. Medido en lo que los científicos informáticos llaman tokens, o unidades de datos como parte de una palabra, la cuota semanal utilizada por los modelos de chinos superó recientemente a la de los modelos de Estados Unidos, según OpenRouter, una “plataforma de puerta de enlace” de IA que rastrea datos y garantiza la seguridad en distintos modelos de IA.

La adopción de la IA posiciona a China como “líder mundial”

Jason Tong, un jubilado de 64 años de Shanghái que trabajó como ingeniero informático, utiliza chatbots de IA como Doubao y Kimi para consultas cotidianas desde que se introdujeron hace unos años.

Empezó a prestar más atención a su salud y, a principios de marzo, se unió a un servicio de monitoreo de glucosa en sangre gestionado por una empresa con sede en Shanghái que utiliza un modelo de IA para generar consejos de salud personalizados. Sus respuestas personalizadas y rápidas le han resultado útiles.

La adopción generalizada de aplicaciones de IA en la vida diaria es inevitable, cree Tong, “Así como los carruajes fueron reemplazados finalmente por los trenes, esto está destinado a ocurrir”.

Los productos chinos que incorporan inteligencia artificial, como autos y robots, están logrando avances importantes, desde robots humanoides con capacidades cognitivas avanzadas hasta sistemas de IA que los conductores pueden usar para tareas más complejas, como hacer una reserva en un restaurante.

“La competencia (de la IA) está pasando claramente de los modelos a los ecosistemas”, apuntó Lizzi Lee, investigadora del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute, enfocada en economía y tecnología. “Los usuarios chinos están actuando básicamente como probadores en tiempo real a gran escala”.

Las empresas tecnológicas chinas como Tencent, Alibaba y Baidu también compiten por comercializar la inteligencia artificial. Tencent integró OpenClaw en WeChat, la “superapp” china que es principalmente una herramienta de mensajería, pero que también puede usarse para pedir comida y hacer pagos. Alibaba está incorporando IA “agentiva” en sus flujos de trabajo.

OpenClaw impulsa un uso más amplio de aplicaciones chinas de IA

OpenClaw, creado originalmente por el desarrollador de software austríaco Peter Steinberger el año pasado, se ganó un uso rápido y entusiasta gracias a su capacidad de utilizar diversas herramientas para completar tareas complicadas.

Zhao Yikang, un universitario chino en Macao, usa OpenClaw tanto en sus estudios como en su vida diaria.

Le impresionó lo barato y eficiente que es: lo usó para generar automáticamente videos promocionales y gestionar cuentas de redes sociales durante su pasantía en una agencia inmobiliaria en la ciudad de Zhuhai, en el sur de China.

“La IA puede entender las cosas en un segundo”, comentó. “Solo tienes que actuar como un comandante y decirle qué hacer”.

Mientras se preparaba para poner en marcha un negocio de servicios fotográficos después de graduarse, Zhao le pidió a la IA que construyera la web de una empresa. En 10 minutos, había generado un sitio plenamente funcional por menos de 5 yuanes (70 centavos de dólar).

En un momento dado, las autoridades chinas emitieron varias advertencias sobre posibles riesgos de seguridad relacionados con “agentes” de inteligencia artificial como OpenClaw, como filtraciones de datos, a medida que se disparaba su instalación, pero el amplio interés no ha disminuido.

Las empresas chinas están fijando cada vez más objetivos internos para aumentar el uso de la IA y mejorar la eficiencia, indicó Janet Tang, socia y directora general de tecnología en la consultora AlixPartners.

Hay "muchos escenarios de aplicación”, afirmó Wang Xiaogang, cofundador de la empresa china de software de inteligencia artificial SenseTime y presidente de ACE Robotics. “La industria se está desarrollando muy rápido y la gente es muy abierta y está ansiosa por probar la IA en muchos escenarios”.

Los controles de exportación de EEUU ayudan y obstaculizan a la IA en China

China ha tratado de inclinar la balanza a su favor, invirtiendo mucho en formar talento y garantizar el acceso a una electricidad suficiente y asequible para desarrollos y avances de inteligencia artificial que consumen mucha energía.

Para lograr avances tecnológicos, incluida la IA, los líderes chinos se han comprometido a un crecimiento promedio anual de al menos 7% del gasto nacional en investigación y desarrollo en su plan quinquenal hasta 2030. Un plan nacional de “IA plus” describe pasos para integrar la tecnología en muchas áreas de la vida, desde la atención médica hasta la educación. Según un tribunal, el año pasado, los jueces en Shenzhen tramitaron un 50% más de casos el año pasado, en parte con la ayuda de una herramienta de IA que asiste los procesos judiciales.

Sin embargo, el acceso limitado a algunos de los chips informáticos más avanzados del mundo debido a las restricciones de Estados Unidos sigue siendo un cuello de botella para el avance de la IA en China.

“Los controles a la exportación de herramientas han ralentizado las capacidades de China para fabricar chips, y son el talón de Aquiles de muchos laboratorios de IA que necesitan chips avanzados”, indicó Samm Sacks, investigadora principal en New America especializada en políticas tecnológicas chinas.

Pero los controles también han llevado a una mejor coordinación del diseño, la fabricación y la adopción en toda la cadena de suministro tecnológica de China. “Con el tiempo, esta dinámica podría alimentar, no frustrar, las ambiciones de China”, añadió Sacks.

China se está convirtiendo en un “innovador” de IA

Cuando la china DeepSeek publicó el mes pasado la vista previa de su esperado modelo de IA V4, uno de los principales cambios fue que está respaldado en parte por chips informáticos fabricados por el gigante tecnológico chino Huawei. Eso supone una menor dependencia de los principales fabricantes de chips de Estados Unidos, como Nvidia.

Un reporte reciente del Instituto para la Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de la Universidad de Stanford señala que la brecha entre Estados Unidos y China en el rendimiento de los mejores modelos de inteligencia artificial se ha “cerrado efectivamente”.

Responsables políticos estadounidenses y destacadas empresas de IA, incluyendo Anthropic y OpenAI, han acusado a startups chinas del sector de robar tecnologías de inteligencia artificial de Estados Unidos. China sostiene que esas acusaciones carecen de fundamento.

Lian Jye Su, analista jefe del grupo de investigación y asesoramiento Omdia, considera que cualquier brecha de IA entre Estados Unidos y China seguirá reduciéndose, pese a los controles de exportación de Washington y el Gran Cortafuegos de Beijing, el enorme sistema de filtrado y censura de internet del gobernante Partido Comunista.

Analistas como Su, creen que obstáculos como el Gran Cortafuegos probablemente afectarán el uso de la IA en China de manera limitada, dado que la tecnología ya está siendo probada, integrada y escalada dentro del entorno de internet controlado del país.

“No pasará mucho tiempo antes de que China pase de ser seguidor rápido a un innovador en paralelo”, afirmó.

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El investigador de The Associated Press Shihuan Chen y los periodistas Dake Kang en Beijing y Matt O'Brien en Providence, Rhode Island, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.