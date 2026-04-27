China bloquea la compra de la startup de IA Manus por parte de Meta

China bloqueó el lunes la adquisición por parte de Meta de la startup de inteligencia artificial Manus, que tiene raíces chinas pero tiene su sede en Singapur.

En un breve comunicado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, el principal organismo de planificación del país, anunció que prohibía una adquisición extranjera de Manus y que había exigido a todas las partes retirarse del acuerdo. No mencionó específicamente a Meta, propietaria de Facebook e Instagram.

La decisión fue tomada por la Oficina del Mecanismo de Trabajo para la Revisión de Seguridad de la Inversión Extranjera de la comisión, según las leyes y regulaciones chinas, indicó el comunicado. Se produjo después de que las autoridades chinas señalaran a principios de este año que estaban examinando el acuerdo.

La comisión no detalló los motivos de la prohibición.

Meta anunció por primera vez en diciembre que adquiriría Manus, en un caso poco común de un gran grupo tecnológico de Estados Unidos que compra una empresa de IA con fuertes vínculos con China. Se esperaba que su acuerdo con Manus, cuyo agente de IA de “propósito general” puede realizar de forma autónoma trabajos complejos de varios pasos, ayudara a ampliar la oferta de IA en las plataformas de Meta.

Meta había dicho que no habría “ningún interés de propiedad chino continuo en Manus” y que Manus dejaría de ofrecer sus servicios y operaciones en China. Pero China afirmó en enero que investigaría si la adquisición sería coherente con sus leyes y regulaciones.

El Ministerio chino de Comercio dijo entonces que cualquier empresa que participe en inversión en el exterior, exportaciones de tecnología, transferencias de datos y adquisiciones transfronterizas debe cumplir la ley china. Meta había indicado que la mayoría de los empleados de Manus estaban radicados en Singapur.

Meta respondió el lunes que la transacción “cumplió plenamente con la ley aplicable”. “Anticipamos una resolución adecuada de la investigación”, señaló la empresa con sede en California en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.