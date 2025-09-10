Apple presentó una nueva gama de teléfonos, incluido el iPhone más delgado que ha fabricado hasta ahora.

El nuevo dispositivo —conocido como iPhone Air, sin un nombre adicional— no solo es el modelo más fino de Apple, sino que también incorpora varias mejoras, como una pantalla de mayor calidad y un diseño más resistente.

El dispositivo tiene apenas 5.6 mm de grosor. Y esta delgadez se extiende por toda su estructura: a diferencia de otros iPhone recientes, no cuenta con un módulo prominente para la cámara.

Pese a su diseño compacto, el nuevo modelo es cuatro veces más resistente a las grietas gracias a los materiales utilizados en su fabricación.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas —ligeramente más pequeña que la del iPhone Pro—, con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits.

El nuevo iPhone Air llega acompañado de los modelos más tradicionales: iPhone 17, 17 Pro y Pro Max. Según reportes, el lanzamiento del Air marca el inicio de un plan de tres años para revitalizar la línea de iPhone, que el próximo año podría incluir el primer modelo plegable de la marca.

El iPhone 17 Pro también presenta cambios importantes: una cámara trasera rediseñada que ahora ocupa toda la parte posterior del dispositivo, pero queda más al ras, además de una batería más grande y un diseño más resistente.

Apple afirmó que el nuevo iPhone Pro es “el iPhone más potente hasta ahora, por mucho”. Esto es posible en parte gracias a un nuevo sistema de regulación térmica que le permite mantenerse fresco incluso bajo un uso intenso, además de incorporar la batería más grande en la historia de la línea, lo que prolonga su autonomía. Según la compañía, todo esto se traduce en un rendimiento sostenido un 40 % superior.

Por primera vez, el dispositivo también llega en colores, con un nuevo tono naranja, además de plata y azul.

El iPhone 17 recibe sus propias mejoras más modestas. Aunque su diseño se mantiene casi sin cambios, ahora incorpora una pantalla más fluida, un botón de acción, mayor resistencia a daños y una mejor batería.

Todos los nuevos iPhone fueron presentados junto con los AirPods Pro 3 y una nueva gama de Apple Watch.

Las preventas de los iPhone comienzan este viernes y estarán disponibles en tiendas a partir del 19 de septiembre.

Apple señaló que el iPhone Air hereda muchas de las funciones de los modelos Pro recientes. Incluye, por ejemplo, el nuevo chip A19 Pro, considerado la CPU más rápida en un smartphone, con una mayor eficiencia energética que permite un diseño ultradelgado sin comprometer la autonomía.

Sin embargo, el modelo presenta algunas limitaciones, como la incorporación de una sola cámara. Apple indicó que en realidad se trata de un “sistema” de cámara, capaz de ofrecer dos niveles de zoom pese a usar una sola lente.

El iPhone Air también marca el debut del chip inalámbrico N1 de Apple, que alimenta funciones como WiFi, Bluetooth y herramientas de conectividad como AirDrop.

El lanzamiento de los nuevos iPhone llega antes de la presentación de iOS 26, que introduce múltiples cambios, siendo el más destacado Liquid Glass, un nuevo lenguaje de diseño que aporta un acabado brillante a todo el sistema.

La nueva generación también incorpora una gama de accesorios, incluidos estuches renovados. Entre ellos destaca la primera correa cruzada de Apple, que se engancha al iPhone y permite llevarlo como si fuera una cartera.

Apple además presentó el material TechWoven para sus fundas. En 2023, con el lanzamiento del iPhone 15, la compañía había anunciado que dejaría de producir estuches de cuero para reemplazarlos con el material FineWoven; sin embargo, estos resultaron frágiles y fueron discontinuados rápidamente.

Traducción de Leticia Zampedri