Apple promete que sus nuevos relojes detectarán un millón de casos del “asesino silencioso”, la hipertensión

Apple se ha comprometido a identificar a un millón de personas con hipertensión arterial no diagnosticada en el plazo de un año, utilizando su nuevo reloj Apple Watch Series 11.

El Apple Watch Series 11, presentado junto a un conjunto de nuevos productos que incluye otros relojes, AirPods y iPhones, incorpora un sistema de notificaciones que alerta a los usuarios de sospechas de hipertensión arterial crónica.

Apple ha confirmado que está solicitando la aprobación reglamentaria de esta tecnología.

La herramienta utiliza los datos del sensor cardíaco del reloj y un algoritmo “busca la hipertensión crónica analizando cómo responden los vasos sanguíneos a los latidos del corazón”, según la doctora Sumbul Desai, vicepresidenta de Salud de Apple.

La tensión arterial puede subir y bajar a lo largo del día y de la noche, por lo que la herramienta funciona en segundo plano y utiliza 30 días de datos.

open image in gallery Apple Watch y teléfono con notificación de presión arterial alta

Los usuarios recibirán una notificación si se sospecha que tienen la tensión alta.

Aunque Apple ha admitido que la aplicación no detectará todos los casos, la empresa ha estimado que ayudará a identificar a un millón de personas mayores de 22 años con posible hipertensión en un año.

Se trata de una función desarrollada a partir de los datos de múltiples estudios, en los que participaron más de 100.000 personas.

A continuación, se validó en más de 2.000 personas, según Apple.

En el acto de presentación, Desai declaró: “Estamos encantados de compartir nuestro próximo avance centrado en un problema de grandes proporciones: la presión arterial alta, también conocida como hipertensión”.

“Afecta aproximadamente a 1.300 millones de adultos en todo el mundo, y la Asociación Estadounidense del Corazón se ha referido a ella como un asesino silencioso, porque a menudo se produce sin síntomas evidentes”, añadió.

Continuó: “Para ayudar, hemos desarrollado una función innovadora que puede alertarte de una posible hipertensión con solo llevar puesto tu Apple Watch”.

“Utilizando datos del sensor cardíaco óptico, el algoritmo busca la hipertensión crónica analizando cómo responden los vasos sanguíneos a los latidos del corazón. El algoritmo funciona en segundo plano, revisando los datos durante periodos de 30 días, y notificará al usuario si identifica patrones de hipertensión”, explicó.

“Hemos desarrollado este novedoso enfoque utilizando métodos avanzados de aprendizaje automático y una serie de estudios que suman más de 100.000 participantes”, prosiguió.

“Aunque no detectará todos los casos de hipertensión, esperamos notificar a más de un millón de personas con hipertensión no diagnosticada solo en el primer año, lo que les permitirá realizar cambios de comportamiento que salven sus vidas o iniciar un tratamiento”, expresó.

Por último, agregó: “Esperamos la autorización de la FDA (Aministración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y otros organismos reguladores en breve, con disponibilidad en 150 países y regiones este mes, incluidos EE. UU. y Europa”.

La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es una afección muy común, especialmente entre los adultos mayores. Suele presentarse sin síntomas, por lo que las personas pueden no darse cuenta de que están afectadas.

Esta enfermedad aumenta el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un derrame cerebral. También puede provocar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, problemas de visión y demencia vascular.

open image in gallery El Apple Watch Series 11 incluye una nueva función que puede identificar posibles casos de hipertensión arterial

El nuevo reloj también incluirá una nueva función para monitorear el sueño, el Sleep Score, que realiza un seguimiento de varios factores para proporcionar información sobre la calidad del sueño.

Estos factores incluyen la duración del sueño, la “consistencia” en la hora de acostarse, la frecuencia con la que una persona se despierta durante la noche y el tiempo que pasa en cada fase del sueño.

“Ahora, te ayudaremos a conocer la calidad de tu sueño y a hacer que sea más reparador con Sleep Score”, afirmó Desai.

Traducción de Sara Pignatiello