La “teoría de la Internet muerta” podría ser correcta, según el director de ChatGPT

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, ha sugerido que podría haber algo de cierto en la “teoría de la Internet muerta”.

Se trata de una teoría conspirativa según la cual la mayoría de los contenidos y de las personas que aparecen en Internet son generados automáticamente por computadora, y que la Internet está en su mayor parte “muerta”.

Aunque a menudo se ha desacreditado, la amplia difusión de los sistemas de inteligencia artificial en los últimos años, así como los intentos fallidos de acabar con los bots en plataformas como X, antes conocida como Twitter, hacen que cada vez se le dé más credibilidad.

Y ahora, Altman acaba de sugerir que, a pesar de no haber creído antes en la teoría, puede haber algo de verdad en ella.

“Nunca me tomé tan en serio la teoría de la Internet muerta, pero parece que ahora sí que hay muchas cuentas de Twitter gestionadas por LLM”, escribió.

Los LLM, o grandes modelos lingüísticos, son la tecnología en la que se basa ChatGPT, así como otras herramientas similares como Claude, de la compañía Anthropic.

Eso provocó una protesta en respuesta a su declaración, por parte de usuarios que sugerían que su papel en la cúpula de OpenAI había contribuido directamente al problema sobre el que alertaba.

La publicación de ChatGPT a finales de 2022 provocó una avalancha de sistemas similares en la red y facilitó a los usuarios, tanto auténticos como malintencionados, la generación automática de contenidos y publicaciones para plataformas en línea.

Otros también sugirieron que el tuit de Altman podría estar informado por su trabajo en la iniciativa World Network, que anteriormente se conocía como Worldcoin y que Altman fundó en 2019. Esa empresa afirma que su objetivo es crear una forma de que los humanos puedan demostrar su identidad real en línea, escaneando sus ojos, lo que se ha promovido como una forma de frenar la influencia de los sistemas impulsados por inteligencia artificial en línea.

Traducción de Sara Pignatiello