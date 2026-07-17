Netflix está utilizando IA en cientos de series, y es posible que las hayas visto sin saberlo

Netflix admitió haber utilizado inteligencia artificial generativa en alrededor de 300 de sus películas y series de televisión, sin que los espectadores lo supieran.

La empresa reveló que escenas clave que no habrían sido posibles de otro modo se realizaron con sistemas de inteligencia artificial.

El anuncio se produjo en medio de los últimos resultados de Netflix, que mostraron una desaceleración en el crecimiento de los ingresos y generaron preocupación de que la empresa pudiera estar fracasando en su intento de reinventarse.

Netflix afirmó que el uso de la IA por parte de sus socios creativos se estaba “expandiendo rápidamente” y que se utilizaba en “aproximadamente 300 de nuestros títulos, con la mayor concentración de trabajo en la posproducción”. “Estamos aprovechando cada vez más estas herramientas para ofrecer resultados de mayor calidad con mayor rapidez y a un menor costo que con los métodos tradicionales”, aseguró.

La empresa afirmó que el uso de la IA le permitió incluir escenas clave que de otro modo se habrían eliminado. Según Netflix, se utilizó en El experimento americano, así como en otros títulos, en secuencias de gran complejidad, como multitudes, escenas de batalla y planos generales.

La empresa también afirmó que está utilizando tecnología de inteligencia artificial para “crear experiencias más personalizadas, inmersivas e interactivas”. Esto incluye el uso de modelos lingüísticos complejos para decidir qué títulos sugerir y mejorar las búsquedas, según indicó.

El anuncio se realizó mediante una carta a los accionistas, aparentemente con el objetivo de alentar a los inversores sugiriendo que la empresa se estaba adaptando a las nuevas tecnologías. Sin embargo, se produjo en un momento de preocupación para la empresa, que perdió a uno de sus fundadores como codirector ejecutivo y está teniendo dificultades para completar adquisiciones importantes, todo ello mientras lidia con una disminución del crecimiento de sus ingresos.

“Netflix está entrando en un período de reinvención”, dijo Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de la firma de inversión Quilter Cheviot. “Cada pocos años tiene una racha de trimestres a la baja, y este no parece ser diferente, ya que busca mantener su estatus de disruptor y al resto de la industria de medios tradicionales luchando por el segundo lugar”.

“Sin duda, la marcha de Reed Hastings le resta algo de prestigio a la empresa, ya que en el pasado fue fundamental para reinventarla y mejorar el producto que ofrece a los consumidores. La empresa está explorando nuevos tipos de contenido, como podcasts en video y contenido de formato corto, pero se enfrenta a una dura competencia con YouTube por la atención del público”.

Traducción de Olivia Gorsin