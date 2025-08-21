Estudiantes enfrentan nuevas restricciones a celulares en 17 estados al iniciar el año escolar

Jamel Bishop está viendo un gran cambio en sus aulas al comenzar su último año en la escuela secundaria Doss en Louisville, Kentucky, donde ahora los celulares están prohibidos durante el tiempo de instrucción.

En años anteriores, los estudiantes a menudo no prestaban atención y perdían el tiempo de clase repitiendo preguntas, dijo el adolescente. Ahora, los maestros pueden proporcionar "más tiempo individual para los estudiantes que realmente lo necesitan".

Kentucky es uno de los 17 estados, además del Distrito de Columbia, que comienzan el curso con nuevas restricciones. Eso eleva el total a 35 estados con leyes o reglas que limitan los teléfonos y otros dispositivos electrónicos en la escuela. Este cambio ha llegado notablemente rápido: Florida se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de este tipo en 2023.

Tanto demócratas como republicanos han asumido la causa, reflejando un consenso creciente de que los celulares son perjudiciales para la salud mental de los niños y desvían su atención del aprendizaje, incluso cuando algunos investigadores dicen que el problema no es tan claro.

"Cada vez que tienes un proyecto de ley que se aprueba en California y Florida, sabes que probablemente estás en algo bastante popular", dijo el representante estatal de Georgia, Scott Hilton, un republicano, en un foro sobre el uso de celulares la semana pasada en Atlanta.

Los teléfonos están prohibidos durante toda la jornada escolar en 18 de los estados y el Distrito de Columbia, aunque Georgia y Florida imponen tales prohibiciones "de campana a campana" solo desde el jardín de infantes hasta el octavo grado. Otros siete estados los prohíben durante el tiempo de clase, pero no entre clases o durante el almuerzo. Otros, particularmente aquellos con tradiciones de control escolar local, solo exigen una política de teléfonos móviles, bajo la premisa de que los distritos tomarán la indirecta y restringirán drásticamente el acceso a los dispositivos.

Los estudiantes ven pros y contras

Para los alumnos, las reglas añaden nuevos rituales al día escolar, como poner los teléfonos en bolsas magnéticas o casilleros especiales.

Los estudiantes en la escuela secundaria McNair, en los suburbios de Atlanta, guardan sus celulares durante la clase desde el año pasado. Audreanna Johnson, una estudiante de tercer año, dijo que "la mayoría de ellos no querían entregar sus celulares" al principio, porque los estudiantes los usaban para chismear, enviando mensajes de texto "a sus otros amigos en otras clases para ver qué hay de nuevo y qué está pasando en el edificio".

Ese resentimiento "está comenzando a disminuir" ahora, dijo. "Más estudiantes están dispuestos a entregar sus celulares y no distraerse".

Pero hay inconvenientes, como no poder escuchar música cuando se trabaja de forma independiente en clase. "Estoy un poco 50-50 en la situación porque yo uso auriculares para hacer mi trabajo escolar. Escucho música para ayudarme a concentrarme", dijo.

Algunos padres quieren contacto constante

En una encuesta de 125 distritos escolares de Georgia realizada por investigadores de la Universidad de Emory, la resistencia de los padres fue citada como el principal obstáculo para regular el uso de medios sociales y digitales por parte de los estudiantes.

La madre de Johnson, Audrena Johnson, dijo que le preocupa principalmente saber que sus hijos están a salvo de la violencia en la escuela. Los mensajes escolares sobre amenazas pueden ser retrasados e incompletos, dijo, como cuando alguien que no era estudiante de McNair se metió en una pelea en los terrenos de la escuela, de lo cual se enteró cuando su hija le envió un mensaje de texto durante la jornada escolar.

"Que mi hija tenga su celular es muy importante para mí, porque si algo sucediera, lo sabría al instante", dijo Johnson.

Muchos padres repiten esto, generalmente apoyando las restricciones pero queriendo tener voz en la formulación de políticas y una mejor comunicación, particularmente sobre la seguridad, y tienen una necesidad real de coordinar horarios con sus hijos y enterarse de cualquier problema que puedan encontrar, dijo Jason Allen, el director nacional de asociaciones de la Unión Nacional de Padres.

"Acabamos de cambiar la política de celulares, pero no estamos cubriendo las necesidades de los padres en cuanto a seguridad y realmente capacitando a los maestros para trabajar con los estudiantes en el desarrollo socioemocional", dijo Allen.

La investigación aún está en una etapa temprana

Algunos investigadores dicen que aún no está claro qué tipos de redes sociales pueden causar daño y si las restricciones tienen beneficios, pero los maestros "aman la política", según Julie Gazmararian, profesora de salud pública en la Universidad de Emory que realiza encuestas y grupos focales para investigar los efectos de una prohibición de celulares en los grados de secundaria en el distrito escolar de Marietta, cerca de Atlanta.

"Podían concentrarse más en la enseñanza", dijo Gazmararian. "Simplemente no había interrupciones".

Otro beneficio: más interacciones positivas entre los estudiantes. "Decían que los niños están hablando entre ellos en los pasillos y en la cafetería", dijo. "Y en el aula, hay una cantidad notablemente menor de referencias disciplinarias".

Gazmararian todavía está recopilando números sobre calificaciones y disciplina, y advirtió que su trabajo puede no ser capaz de responder si el acoso escolar se ha reducido o si la salud mental ha mejorado.

El uso de redes sociales claramente se correlaciona con una mala salud mental, pero la investigación aún no puede probar que lo cause, según Munmun De Choudhury, profesora de Georgia Tech que estudia este tema.

"Necesitamos poder cuantificar qué tipos de uso de redes sociales están causando daño, qué tipos de uso de redes sociales pueden ser beneficiosos", dijo De Choudhury.

Algunos estados rechazan las reglas

Algunas legislaturas estatales están resistiendo el impulso.

El Senado de Wyoming rechazó en enero exigir a los distritos que crearan algún tipo de política de teléfonos móviles después de que los opositores argumentaran que los maestros y los padres deben ser responsables.

Y en la Cámara de Representantes de Michigan en julio, un proyecto de ley patrocinado por republicanos que dirigía a las escuelas a prohibir los celulares de campana a campana en los cursos de educación primaria e intermedia, así como durante el tiempo de instrucción en la escuela secundaria, fue rechazado en julio después de que los demócratas insistieran en mantener el control local. La gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, una de varios gobernadores que hicieron de la restricción de celulares en las escuelas una prioridad este año, sigue pidiendo que un proyecto de ley llegue a su escritorio.

Los periodistas de Associated Press Isabella Volmert en Lansing, Michigan, y Dylan Lovan en Louisville, Kentucky, contribuyeron.