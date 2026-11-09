¿Quién es Jensen Huang? El CEO de Nvidia que impulsó la IA y enfrenta rumores de romance con una espía china

Con sus características chaquetas de cuero y su manera poco convencional de hacer negocios, Jensen Huang se ganó la reputación de ser una especie de estrella de rock entre los directores ejecutivos. Durante años, su presencia se limitó principalmente a conferencias tecnológicas y reuniones de la junta directiva de Nvidia. Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial y el papel fundamental de su empresa en esta revolución lo catapultaron a la escena internacional. Hoy comparte escenario con líderes mundiales y atrae a multitudes que corean su nombre y le piden fotografías y autógrafos.

Ahora, Huang vuelve a ocupar los titulares de medios de todo el mundo, aunque por motivos muy distintos: su reconocimiento de una relación extramatrimonial con una mujer señalada como presunta espía china. El escándalo supone un giro inesperado en la extraordinaria trayectoria de un hombre que pasó de ser un estudiante inmigrante en una zona rural de Kentucky a convertirse en una de las figuras más poderosas de Silicon Valley.

Los primeros años de Huang

Jensen Huang nació en Taiwán y, a los cinco años, se trasladó con su familia a Tailandia, donde vivió durante cuatro años. Sin embargo, una crisis política en el país llevó a sus padres a enviarlo junto a su hermano mayor a Estados Unidos, donde quedaron al cuidado de un tío.

Poco después de su llegada, su tío los inscribió por error en una institución rural de Kentucky, convencido de que se trataba de un prestigioso internado. En realidad, era un centro de disciplina estricta destinado a menores con problemas de conducta, donde el joven Jen-Hsun, que para entonces había comenzado a utilizar el nombre Jensen, tenía entre sus tareas limpiar baños e inodoros.

Huang permaneció allí durante dos años, hasta que sus padres llegaron a Estados Unidos y lo sacaron del establecimiento. Aunque la experiencia fue difícil, asegura que le permitió desarrollar una sólida ética de trabajo.

“Yo era el único niño encargado de limpiar los baños, y había muchísimos”, recordó en una entrevista de 2022 con Stratechery. “Creo que aprendimos lo que significaba trabajar duro, pero nunca se nos ocurrió pensar que fuera algo difícil. Simplemente creíamos que era lo que hacían los niños”.

Más tarde, la familia se estableció en Portland, Oregón, donde Huang terminó la secundaria con apenas 16 años. Su interés por la informática lo llevó a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, de la que se graduó en 1984. Durante esa etapa también conoció a Lori Mills, quien se convertiría en su esposa y con quien tiene dos hijos.

Tras finalizar sus estudios, comenzó su carrera profesional en Advanced Micro Devices (AMD), donde trabajó en el diseño de microprocesadores. Después de varios años en la industria, ingresó a la Universidad de Stanford, en California, y obtuvo una maestría en ingeniería eléctrica a los 29 años.

open image in gallery Lori y Jensen Huang asisten a la 12.ª ceremonia de los premios Breakthrough, celebrada el 18 de abril de 2026 en el Barker Hangar de Santa Mónica, California ( Getty )

Ya instalado en el corazón de Silicon Valley, Huang comenzó a desarrollar junto a otros dos ingenieros una idea de negocio con la que buscaban aprovechar el creciente mercado de los videojuegos. Fue así como, durante una reunión en un restaurante Denny’s en abril de 1993, nació Nvidia, la compañía que décadas después se convertiría en una de las protagonistas de la revolución de la inteligencia artificial.

El auge de Nvidia

Junto con los otros dos cofundadores de Nvidia, Chris Malachowsky y Curtis Priem, Huang se propuso desarrollar chips especializados capaces de mejorar radicalmente los gráficos por computadora. Su primer producto importante fue la NV1, una tarjeta gráfica lanzada en septiembre de 1995 que, pese a su ambicioso diseño, terminó siendo un fracaso comercial porque su tecnología no era compatible con las tendencias que dominaban el mercado de las computadoras personales.

El primer éxito llegó en 1997 con la RIVA 128, pero el verdadero punto de inflexión se produjo dos años después, cuando Nvidia presentó la GeForce 256, promocionada como la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU) del mundo. Esta tecnología se convirtió en un componente esencial de las computadoras modernas y contribuyó al desarrollo de una nueva generación de videojuegos.

A principios de la década de 2000, Huang decidió ampliar el horizonte de Nvidia más allá de los gráficos por computadora y apostó por utilizar las GPU para tareas de procesamiento de propósito general. Estos chips podían aplicarse a campos tan diversos como la predicción meteorológica y la investigación médica, aunque sería la inteligencia artificial la que terminaría transformando a Nvidia en una compañía valorada en miles de millones de dólares.

open image in gallery Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, interactúa con robots bípedos durante su presentación en la conferencia Nvidia GTC, celebrada el 21 de octubre de 2026 en Berlín, Alemania ( Reuters )

De hecho, una década antes de que ChatGPT desatara el auge actual de la IA, los investigadores ya utilizaban los chips de Nvidia para entrenar redes neuronales y conseguir avances importantes en este campo. A medida que aumentaba su potencia, estos procesadores también se volvieron fundamentales para el desarrollo de la robótica, los vehículos autónomos y los centros de datos, lo que dejó a la empresa en una posición privilegiada para aprovechar la siguiente etapa de la revolución tecnológica.

Aunque Huang no necesariamente anticipó la aparición de los grandes modelos de lenguaje (LLM), como los que impulsan ChatGPT, la tecnología desarrollada por Nvidia hizo posible su creación tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Nvidia y el auge de la IA

Menos de un año después del lanzamiento de ChatGPT, Nvidia superó el billón de dólares en valor de mercado y, en 2025, se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una capitalización bursátil de 4 billones de dólares.

Este crecimiento extraordinario también disparó la fortuna personal de Huang, que supera los 150.000 millones de dólares y lo sitúa entre las 10 personas más ricas del mundo. Al mismo tiempo, el éxito de Nvidia lo convirtió en una figura clave de la geopolítica, en un contexto en el que la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante en las relaciones entre las grandes potencias.

open image in gallery El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de Ciencias a Jensen Huang en Washington D. C., el 8 de octubre de 2026 ( AFP/Getty )

Como director ejecutivo de una compañía cuyos chips se han convertido en uno de los recursos más codiciados de la carrera mundial por la IA, Huang mantiene un contacto frecuente con líderes políticos y altos funcionarios. Ha asistido a cenas de Estado en la Casa Blanca en honor del presidente chino Xi Jinping y conversa habitualmente con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Esa influencia también lo llevó a presionar al gobierno de Estados Unidos para que flexibilizara las restricciones a la exportación de chips de Nvidia, impuestas para impedir que China obtuviera una ventaja estratégica en el desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, sus gestiones no consiguieron levantar las restricciones, que siguen vigentes, mientras que las revelaciones sobre su relación extramatrimonial con una presunta espía china añadieron una nueva dimensión al debate sobre sus vínculos con el poder y la seguridad nacional.

De estrella de Silicon Valley a protagonista de un escándalo de espionaje

En el centro de la polémica se encuentra Alice Huang, una ejecutiva de MegaSpeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur y cliente de Nvidia, que ha sido acusada de desviar a China chips de inteligencia artificial sujetos a restricciones de exportación.

Al ser consultado sobre la relación extramatrimonial del empresario, Donald Trump salió en su defensa y lo describió como un “hombre honorable” que probablemente tenga una explicación. Sin embargo, el respaldo presidencial no ha impedido que el director ejecutivo de Nvidia quede bajo investigación del Congreso por sus vínculos con una presunta agente de inteligencia china.

open image in gallery Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, junto a Alice Huang, ejecutiva de MegaSpeed, en el centro de una investigación por presuntos vínculos con el espionaje chino ( Reuters )

A las investigaciones legislativas se suma ahora una indagación interna de la compañía que Huang fundó y ha dirigido durante más de tres décadas. En una carta enviada a los empleados el domingo, el empresario confirmó que el consejo de administración de Nvidia había iniciado una investigación independiente para evaluar posibles riesgos para la seguridad nacional.

El desenlace de estas investigaciones podría definir no solo el futuro de Huang al frente de Nvidia, sino también el rumbo de la carrera mundial por el dominio de la inteligencia artificial.

Traducción de Leticia Zampedri