Empresa surcoreana capta movimientos de trabajadores para entrenar robots

Con la cabeza, el pecho y las manos sujetos con cámaras corporales, David Park dobló con destreza una servilleta de banquete tal como lo ha hecho miles de veces durante sus nueve años en el hotel Lotte Seúl, de cinco estrellas. Cada uno de sus movimientos se incorpora a una base de datos que algún día le enseñará a un robot a hacer lo mismo.

La cadena hotelera es una de las muchas empresas con las que trabaja la startup surcoreana de inteligencia artificial RLWRLD (se pronuncia “real world” —que significa mundo real—) para crear una amplia biblioteca de experiencia humana, recopilada a partir de trabajadores calificados de distintos sectores, con el fin de desarrollar cerebros de IA para robots que podrían llegar a instalaciones industriales y hogares.

Recopila datos similares de trabajadores de logística en el conglomerado CJ Corporation, registrando cómo agarran, levantan y manipulan mercancías en almacenes, y de personal de la cadena japonesa de tiendas de conveniencia Lawson, dando seguimiento a cómo organizan los exhibidores de alimentos.

El objetivo es construir una capa de software de IA que pueda funcionar en robots en diversas fábricas y otros lugares de trabajo en los próximos años, antes de expandirse potencialmente a los hogares. Los ingenieros de RLWRLD sostienen que replicar la destreza de las manos humanas es una prioridad clave, lo que refleja su visión de que las máquinas con apariencia humana —humanoides— impulsarán el sector.

“Llevo haciendo esto más o menos una vez al mes”, comentó Park, uno de unos 10 integrantes del equipo de alimentos y bebidas del hotel Lotte a quienes les conectan equipos para capturar sus técnicas.

Tras doblar la servilleta en un cuadrado apretado y con capas, Park limpió copas de vino, cuchillos y tenedores en una esquina de un salón de banquetes mientras sus colegas se preparaban para ofrecer servicios reales cerca de allí. Se quejó un poco ante un ingeniero de que las cámaras en sus manos se sentían demasiado apretadas.

Corea del Sur se centra en la IA física

RLWRLD figura entre una ola de empresas y fabricantes surcoreanos de alta tecnología que compiten en el mercado global de la “IA física”, en el cual hay una intensa competencia a pesar de que aún no se obtienen resultados irrefutables. El término se refiere a máquinas equipadas con IA y sensores que pueden percibir, decidir y actuar en entornos del mundo real con cierto grado de autonomía, yendo más allá de los robots industriales convencionales diseñados para tareas repetitivas.

Aunque sigue sin estar claro si estas máquinas cumplirán por completo las expectativas de transformar industrias, son centrales para las ambiciones de Corea del Sur de aprovechar sus fortalezas en semiconductores y manufactura para convertirse en una potencia de la IA. La competencia es dura: gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Tesla y una avalancha de empresas chinas invierten miles de millones de dólares en humanoides y otros robots con IA.

De la misma forma en que chatbots como ChatGPT y Gemini se entrenan con enormes acervos de texto de internet, los robots con IA también requieren datos extensos sobre la acción humana para manejar tareas físicas avanzadas. Los surcoreanos podrían tener dificultades para competir en el mercado de chatbots, donde el dominio del inglés da grandes ventajas a las empresas de Estados Unidos, pero ven una mejor oportunidad en la IA física, dada su amplia base de trabajadores calificados en manufactura y otros sectores que podría ayudar a entrenar sistemas robóticos.

Los robots son centrales en las ambiciones surcoreanas en el campo de la IA

El mes pasado, el gobierno anunció un proyecto de 33 millones de dólares para capturar en una base de datos el “conocimiento instintivo y las habilidades” de “maestros técnicos” para la manufactura impulsada por IA, con la esperanza de que los robots aumenten la productividad y compensen el hecho de que la fuerza laboral envejece y se reduce.

RLWRLD, que la semana pasada presentó su modelo de base para la robótica —un sistema de IA para robots—, prevé que los robots industriales con IA sean desplegados a gran escala aproximadamente en 2028, un plazo con el que empresas destacadas coinciden.

Hyundai Motor planea introducir humanoides construidos por su unidad de robótica, Boston Dynamics, en sus fábricas globales en los próximos años, comenzando por su planta de Georgia en 2028. El gigante de los circuitos integrados Samsung Electronics planea convertir todos sus centros de manufactura en “fábricas impulsadas por IA” para 2030, con humanoides y robots específicos para tareas a lo largo de las líneas de producción.

“Corea del Sur tiene un sector manufacturero altamente desarrollado, y el enfoque está claramente puesto en humanoides adaptados específicamente a esas industrias”, apuntó Billy Choi, profesor del centro de Investigación de IA Inspirada en Humanos de la Universidad de Corea.

El impulso surcoreano hacia la IA ha inquietado a grupos sindicales, que temen que los robots puedan quitar empleos y socavar la fuerza laboral calificada —considerada desde hace tiempo la ventaja competitiva del país—, el mismo activo con el que ahora cuenta para su transición hacia la IA.

Después de que el sindicato de Hyundai advirtiera en enero que los robots podrían desencadenar una “crisis laboral”, el presidente Lee Jae Myung emitió una inusual reprimenda, describiendo la IA como un “enorme carro” imparable, y pidiéndoles a los sindicalistas que se adapten a cambios que llegan “más rápido de lo esperado”.

“El dominio de habilidades es, en última instancia, un logro humano. Aunque la IA pueda replicar capacidades existentes, el desarrollo continuo de oficios seguirá siendo fundamentalmente humano”, expresó Kim Seok, director de políticas de la Confederación Coreana de Sindicatos. Señaló que los despliegues generalizados de robots generarían el riesgo de “cortar el flujo” de mano de obra calificada, e instó al gobierno y a los empleadores a dialogar con los trabajadores sobre la IA para lograr su respaldo y aliviar las preocupaciones laborales.

Los robots son entrenados para imitar el comportamiento humano

Los humanoides desarrollados por empresas de Estados Unidos y China han mostrado proezas físicas impresionantes, incluso carreras de larga distancia. Pero Hyemin Cho, quien se encarga de las estrategias de negocio en RLWRLD, indicó que la capacidad de realizar tareas delicadas con las manos determinará si los humanoides pueden utilizarse en diversos entornos industriales y en hogares.

“Capturar datos de movimiento en entornos del mundo real es extremadamente importante, y la calidad de esos datos importa muchísimo”, sostuvo.

Tras convertir las grabaciones de los trabajadores en datos legibles por máquinas, los ingenieros de RLWRLD añaden otra capa al repetir esas tareas usando cámaras, visores de realidad virtual y guantes de seguimiento de movimiento. Esos datos se utilizan para entrenar robots de prueba, a menudo guiados por “pilotos” de RLWRLD mediante dispositivos portátiles. El proceso captura detalles finos, tales como los ángulos de las articulaciones y la cantidad de fuerza aplicada, explicó Song Hyun-ji, del equipo de robótica de la empresa.

Uno de los laboratorios de RLWRLD ocupa una suite desordenada en el piso 34 del hotel Lotte. Alfombras rayadas están cubiertas de cables enredados y equipos informáticos. En las esquinas se alzan postes equipados con lectores láser infrarrojos. Bajo una lámpara de araña —un vestigio del lujo que solía tener la habitación—, un robot con ruedas y manos metálicas negras, de aspecto humano, se mueve de un lado a otro con un suave zumbido mecánico.

Durante una demostración reciente, el robot, guiado por ingenieros, levantó y colocó con cuidado tazas en un minibar, aunque en un momento dado derribó un plato. Las imágenes de prueba más recientes de la empresa muestran un sistema más avanzado: un humanoide que abre con cuidado una caja, coloca dentro un ratón de computadora, la cierra y la pone sobre una cinta transportadora.

La mayoría de los robots, incluido Atlas de Boston Dynamics, usan manos específicas para tareas, como “pinzas” de dos o tres dedos. RLWRLD está entre un grupo más pequeño de empresas que desarrollan IA para manos de cinco dedos que imitan el tacto humano.

Aunque los diseños de cinco dedos no siempre se ajusten a las necesidades de las fábricas, podrían resultar cruciales a medida que los robots entren en los hogares, donde se requerirá una interacción más cercana con las personas, señaló el profesor Choi.

Los trabajadores de la hospitalidad aportan valiosos datos de entrenamiento para máquinas que aprenden tareas precisas o matizadas, habilidades que también podrían ampliar su uso en entornos industriales, agregó.

Aunque los humanoides actuales necesitarían varias horas para limpiar una habitación de huéspedes que los trabajadores humanos terminan en unos 40 minutos, el hotel Lotte espera que los robots estén listos para la limpieza y otras tareas tras bambalinas para 2029. También planea ofrecer servicios de alquiler de robots para la hotelería y otras industrias de servicios, con una posible expansión a los hogares.

“Si se observa todo el proceso de preparación de un evento en las áreas internas, creemos que los humanoides podrían hacerse cargo de aproximadamente el 30% al 40% de esa carga de trabajo”, manifestó Park. “Les será difícil reemplazar el 50%, 60% y 70% restante, que implica interacción real de persona a persona”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.