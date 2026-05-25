Científicos chinos crean dispositivo portátil que detecta cáncer con una gota de sangre

Científicos chinos desarrollaron un dispositivo portátil capaz de detectar señales tempranas de cáncer de pulmón a partir de una sola gota de sangre, un avance que podría facilitar diagnósticos más rápidos y accesibles.

Actualmente, la detección del cáncer depende de equipos voluminosos capaces de identificar pequeñas alteraciones en las propiedades de la luz, como la longitud de onda, provocadas por ciertas moléculas presentes en una muestra. Aunque esta tecnología proporciona información clave sobre enfermedades y procesos biológicos, requiere componentes de alta sensibilidad difíciles de transportar, lo que limita la realización de pruebas a hospitales y laboratorios especializados.

En cambio, el nuevo dispositivo incorpora un sensor que analiza cómo las moléculas refractan la luz, en lugar de medir las alteraciones que provocan en sus propiedades. Para lograrlo, utiliza un chip tridimensional fabricado con un material especializado capaz de manipular la luz de maneras imposibles para los materiales naturales.

Además, el sistema combina un emisor de luz, un detector y ese material diseñado específicamente sobre obleas semiconductoras de ocho pulgadas, lo que posteriormente permitió su producción a gran escala.

Según los investigadores, esta tecnología podría transformar los sensores de cáncer, que pasarían de ser herramientas exclusivas de laboratorio a sistemas de detección domésticos de bajo costo.

“Esto simplifica el diseño del instrumento y hace que el proceso de detección sea más compatible con los sistemas de diagnóstico portátiles”, escribieron los científicos en Science X Dialog.

Científicos desarrollan sensor de luz para diagnóstico médico ( Liaoyong Wen et al./Nature Photonics )

Para probar el dispositivo, los científicos lo utilizaron para detectar vesículas extracelulares, pequeñas estructuras celulares con forma de burbuja presentes en concentraciones extremadamente bajas en la sangre y otros fluidos corporales, cuyo análisis puede ayudar a identificar enfermedades en etapas tempranas.

El nuevo sensor logró detectar estas partículas en apenas 15 minutos y a concentraciones mínimas. Según los investigadores, esto supone una mejora cercana a las 10.000 veces en sensibilidad frente a los ensayos de laboratorio convencionales.

Además, el equipo analizó 170 muestras de suero humano y comprobó que el dispositivo podía diferenciar muestras de cáncer de pulmón en etapa temprana de tejido sano.

Los resultados mostraron una precisión de hasta el 95 %, frente al 75 % que suelen alcanzar las pruebas ELISA tradicionales.

Aun así, los investigadores advirtieron que todavía queda “un largo camino” antes de que el prototipo pueda convertirse en un dispositivo médico de uso masivo.

Por ello, pidieron realizar estudios más amplios que permitan validar la tecnología en un mayor número de pacientes. “El sistema también necesitará mejoras de ingeniería antes de su implementación rutinaria en entornos clínicos o domésticos”, escribieron en un estudio publicado en la revista Nature Photonics.

Traducción de Leticia Zampedri