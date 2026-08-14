Descubren en Wisconsin cartuchos ultrarraros de Super Mario

Hace unos años, el dueño de una tienda de cultura pop en Wisconsin le comentó a Jason Ganos, un conocido coleccionista de juegos de Nintendo, que tenía una caja de cartuchos de Super Mario que llevaba años guardada en un depósito. Eso dejó a Ganos paralizado.

Resultó ser una colección ultrarrara de 97 copias “absolutamente impecables” de Super Mario Brothers y Duck Hunt, una popular dupla de juegos de Nintendo que se lanzó en 1988, según contó Ganos.

Tras una investigación inicial, Ganos descubrió que los cartuchos que tenía en sus manos no solo eran una nueva variante del juego, sino también la última fecha de producción conocida del mismo.

La mayoría de los cartuchos salieron a la venta el viernes en una subasta en línea que se extenderá hasta el 9 de septiembre.

“Todavía no termino de creer que todo esto esté pasando", dijo Ganos. "Simplemente pienso que es algo así como serendípico que esto haya ocurrido. Aún me resulta muy extraño”.

Ganos, un fanático acérrimo cubierto de tatuajes de Nintendo y que ha operado Nintendo Wire —un servicio de noticias sobre anuncios de Nintendo y nostalgia— durante más de 10 años, señaló que no se atrevería a adivinar cuánto valen los juegos.

Pero cuando vio la caja, supo de inmediato que era especial.

“Es como sacar el Santo Grial”, dijo Ganos. “Son hermosos”.

El hallazgo se produjo después de que el propietario, Kevin Braun, de One Stop Wonders en Waukesha, a las afueras de Milwaukee, le pidiera a Ganos que lo ayudara a vender algunas cosas, incluidos juegos comunes de Nintendo y cartas de Pokémon.

Braun mencionó la caja de cartuchos de Mario que había estado guardada durante años. Recordó haberlos comprado a un cliente cuya familia los había conservado como chatarra metálica, pero pensaban que no valían mucho.

Los cartuchos de Super Mario Brothers Duck Hunt que tenía fueron fabricados en 1993, mucho después de que la empresa descontinuara el paquete en 1991. Braun y Ganos aún no están seguros de por qué se fabricaron las copias que poseen, pero suponen que fueron reemplazos por garantía o parte de un paquete con una tienda minorista de grandes superficies que nunca se concretó.

Al comprender la posible importancia de lo que tenían, Ganos reservó un vuelo de inmediato.

“Volé a California con 97 cartuchos en mi equipaje de mano, sudando frío al pasar por seguridad, como: ¿por qué llevas 97 pequeñas placas de circuito en tu equipaje de mano?”, recordó Ganos que pensó nerviosamente.

Logró pasar con ansiedad el control de seguridad del aeropuerto para reunirse con expertos en videojuegos y que verificaran y calificaran los cartuchos, asignándoles un valor.

Nunca antes se había calificado un cartucho con un 10 perfecto en la división de videojuegos de Professional Sports Authenticator, indicó Ganos.

Cinco de los 97 que tenía recibieron una puntuación perfecta.

“Creo que habrá una importancia histórica en los calificados con 10", dijo Ganos al hablar de cuánto podrían alcanzar los juegos en la subasta. "Primero, porque forman parte de la infancia de muchísima gente, y segundo, porque nunca antes había habido un 10 en un cartucho de NES”.

Los cartuchos de videojuegos ultrarraros, especialmente aquellos con una historia de producción única, pueden venderse por precios de seis o siete cifras en el mercado de coleccionistas. Ganos explicó que los 97 cartuchos también son únicos por su estado perfecto, lo que, al igual que los cómics o las tarjetas deportivas, suele hacer que se vendan a un precio más alto.

Ganos no puede estimar el valor final de los cartuchos porque no son comparables con otros coleccionables de videojuegos que haya visto antes. Podrían valer cientos, miles o decenas de miles, dijo.

Ganos y Braun solo subastarán tres de los cartuchos con calificación perfecta de 10 en el remate Culture Auction de Golden Pop a partir del viernes. Ambos se quedarán con una copia con puntuación de 10, y con algunas otras calificadas con más de 9.

Los juegos se pueden jugar si el comprador quiere. Pero como están impecables, Ganos espera mantenerlos así.

“Encontrar cosas sin circular para mí es superemocionante. Este juego fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Mario Duck Hunt fue una parte enorme de mi vida mientras crecía”, dijo Ganos.

Braun y Ganos planean hacer una subasta benéfica después de terminar la actual.

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Wilder es miembro del cuerpo de corresponsales de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.