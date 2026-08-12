Google presenta los nuevos teléfonos Pixel con cámaras más delgadas y más funciones de IA

Google presentó el miércoles su más reciente línea de teléfonos Pixel, con cámaras más delgadas que incluyen un zoom más potente y funciones de inteligencia artificial diseñadas para ayudar a los usuarios a hacer cosas con menos toques y deslizamientos.

Con las mejoras, el gigante de las búsquedas espera darles a los usuarios una razón para comprar nuevos modelos y ampliar el número de personas que usan sus herramientas de IA.

“Google sigue promocionando nuevas funciones de software, principalmente en torno a la IA, como la razón para actualizar”, dijo el analista sénior de Forrester Andrew Cornwall. Señaló que la empresa ha añadido una forma de extraer fotos de videos, un teleprompter, estabilización de video y una función mejorada de voz a texto.

Aunque los teléfonos Pixel no son tan populares como el iPhone de Apple, Google ha aumentado de manera constante la cantidad de IA en sus teléfonos Pixel desde 2023.

Apple, por su parte, se ha quedado rezagada. Anunció nuevos avances de IA en junio, centrados en cómo la tecnología puede ayudar en la vida cotidiana de las personas, con énfasis en la privacidad y la seguridad —utilizando el modelo de IA Gemini de Google para hacerlo.

Google indicó en una presentación a reporteros la semana pasada que los nuevos teléfonos duplicarán el tamaño de almacenamiento anterior, a partir de 256 gigabytes, y ofrecerán 30 horas de duración de batería y carga inalámbrica más rápida. La empresa eliminó el Pixel 11 de 128 gigabytes, que era su opción de menor precio, a 800 dólares.

A partir del miércoles, los clientes de Estados Unidos pueden pedir el Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, con precios iniciales de 900, 1.100 y 1.300 dólares, respectivamente. El Pixel Pro Fold comienza en 1.900 dólares. Eso supone un aumento de 100 dólares para cada teléfono respecto de los precios del año pasado.

Las nuevas funciones incluyen traducción en vivo para videos, podcasts y mensajes de voz. En los modelos Pro, una herramienta llamada HiLight permite asignar un color a tus contactos favoritos y hacer que el teléfono se ilumine con ese color cuando llamen y el teléfono esté colocado boca abajo. Complementa la función “Flip to Shhh” de Pixel, que pone el teléfono en modo “no molestar” cuando se coloca boca abajo.

Google también ofrece una suscripción gratuita de seis meses a su plan AI Pro a cualquiera que compre los modelos más caros Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL. La empresa espera enganchar a más personas al conjunto de herramientas de IA Gemini, que armó para competir contra ChatGPT de OpenAI.

Las mejoras de la cámara incluyen un nuevo modo llamado Magic Capture, que toma automáticamente una serie de fotos y video con un solo toque del botón del obturador. Google señaló que las cámaras también cuentan con una sensibilidad a la luz mejorada y que, en los modelos Pro, Instant Night Sight captura imágenes en entornos oscuros más rápido, para que no tengas que mantener el teléfono inmóvil mientras esperas la exposición.

Google también presentó por primera vez un dispositivo de rastreo. Llamado Pixel Tag, costará 30 dólares por uno o 100 dólares por un paquete de cuatro, y es compatible con teléfonos que ejecuten Android 9 o superior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.