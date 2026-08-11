El británico Andy Green alcanza otro récord de velocidad, ahora en un auto de hidrógeno

La única persona que ha roto la barrera del sonido en un automóvil consiguió otro récord mundial el martes, en una demostración del poder del hidrógeno.

El piloto británico Andy Green alcanzó una velocidad de 653,908 km/h (406,320 mph) en un automóvil impulsado por dos motores de combustión interna de hidrógeno con una potencia combinada de 1.600 caballos de fuerza, estableciendo el récord para esa categoría de vehículos, según la Fédération Internationale de l’Automobile, el organismo rector internacional del automovilismo.

El piloto jubilado de la Real Fuerza Aérea británica, de 64 años, corrió sobre la costra cristalina del famoso Salar de Bonneville, en Utah, en un auto de 9,75 metros (32 pies) diseñado por el fabricante británico de maquinaria de construcción JCB. Los motores, adaptados de los que se usan en la maquinaria pesada de la empresa, mezclan gas hidrógeno presurizado con aire y lo encienden para crear ráfagas de potencia.

“Es mágico poder mostrar esta tecnología y mostrar lo buena que es la ingeniería en la mejor superficie de carreras del mundo, el Salar de Bonneville”, dijo Green tras el recorrido.

En realidad, la hazaña del martes no estuvo ni cerca de aproximarse al récord absoluto de velocidad en tierra, que Green estableció con propulsión a reacción en 1997. Aquel año, abordó el Thrust SSC, una aguja negra encajada entre dos motores a reacción caricaturescamente grandes, y lo condujo hasta alcanzar un récord absoluto de 1.227,985 km/h (763,035 mph), rompiendo la barrera del sonido y logrando una proeza a la que nadie se ha acercado siquiera. Sus recorridos en el desierto de Black Rock, en Nevada, produjeron estruendos sónicos que sacudieron la cercana localidad de Gerlach.

En 2006, Green también estableció el récord de velocidad en tierra para un automóvil impulsado por diésel —563,4 km/h (350,092 mph)— en el Salar de Bonneville. Regresó allí el martes con el objetivo de superar esa marca usando energía de hidrógeno, a la que ha llamado el “combustible del futuro”.

Al apuntar a su velocidad con diésel, Green superó con facilidad el anterior récord mundial de combustión de hidrógeno, de 298,5 km/h (185,5 mph). Contó con una recta de 16 kilómetros (10 millas) para ganar velocidad. Unas pocas decenas de empleados de JCB y reporteros observaron a distancia a través de cámaras y binoculares.

Green señaló que el interior del auto que usó el martes estaba “probablemente un poco más caliente” que el del vehículo con propulsión a reacción de 1997, con temperaturas que habitualmente estaban por encima de los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit).

“Pero he estado entrenando cuatro meses para eso, tanto en el gimnasio como simplemente acostumbrándome con baños calientes”, añadió.

El Salar de Bonneville es un remanente del lecho de un lago prehistórico y está a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Salt Lake City. Se asienta sobre un acuífero poco profundo que enfría los neumáticos. La superficie de baja fricción y el aire seco del desierto favorecen la velocidad y han atraído a pilotos desde la primera carrera que se realizó allí en 1914.

“Parece nieve y se comporta un poco como nieve compactada: es sorprendentemente resbaladizo”, explicó Green.

Green no era ajeno a la velocidad cuando aceptó su primer trabajo en carreras. Había volado jets militares supersónicos cuando vio un anuncio en un periódico británico de 1994 donde se buscaba a un piloto de alta velocidad para romper la barrera del sonido.

Green no se acercó a velocidades supersónicas el martes, pero los ingenieros de JCB esperan que su logro con energía de hidrógeno sacuda a la industria de la energía limpia.

El presidente de la compañía ha sostenido que el hidrógeno puede afrontar mejor las exigencias de las industrias pesadas que la energía eléctrica.

El hidrógeno es tan limpio como su fuente, y la gran mayoría se produce actualmente a partir de combustibles fósiles. JCB firmó un acuerdo para comprar hidrógeno verde, que se crea usando energía renovable, pero representa una fracción diminuta de la producción mundial de hidrógeno.

El concepto y Desarrollo de esa tecnología ha estado presente por décadas, pero ha tenido un resurgimiento en los últimos siete años, afirmó Greg Keoleian, catedrático de sistemas renovables de la Universidad de Michigan y codirector de la iniciativa MI Hydrogen de esa institución.

Muchos de los principales fabricantes de automóviles han desarrollado motores de combustión interna impulsados por hidrógeno o tecnología de celdas de hidrógeno, pero el alto costo de producción de ese combustible en comparación con la gasolina y el diésel es una barrera para un uso más amplio, sostuvo Keoleian.

“Representa un importante transportador de energía para descarbonizar áreas de la economía”, afirmó. “En cuanto a su despliegue, está fuertemente influido por el costo”.

Un nuevo enfoque, señaló, es extraer hidrógeno de depósitos naturales en lugar de separarlo del agua, una perspectiva que podría reducir los costos de forma importante.

___

El reportero de The Associated Press Dave Collins contribuyó a este despacho desde Hartford, Connecticut.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.