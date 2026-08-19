China exhibe sus ambiciones robóticas en conferencia mundial

¿Quiere ver si un robot puede doblar un trozo de tela? ¿Le interesa conseguir un perro robot o incluso un robot humanoide que pudiera ofrecer algo de apoyo emocional? ¿O quizá quiere ver robots boxeando y bailando? Venga a Beijing.

China inauguró la Conferencia Mundial de Robots 2026 el miércoles, con empresas que exhibieron la creciente industria robótica del país, mientras busca llevar la tecnología más allá de las demostraciones y llevarla a fábricas y otras aplicaciones del mundo real.

Los organizadores afirman que durante el evento de cinco días se exhibirán alrededor de 3.000 productos. Pese al nombre de la conferencia, no parecía haber participación de otros países.

Una de las principales atracciones el miércoles fue el estand de Unitree, uno de los principales fabricantes chinos de robots humanoides, donde algunos de sus modelos boxearon y bailaron. Uno incluso jugó al ping pong con un oponente humano.

La inauguración de la conferencia coincidió con el debut bursátil de Unitree en Shanghái.

La conferencia se celebra semanas después de que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunciara una prohibición a las importaciones de nuevos robots humanoides y convertidores de potencia fabricados en el extranjero, al citar riesgos para la seguridad nacional, en una medida dirigida contra China. La prohibición también abarca nuevas importaciones de robots cuadrúpedos, a menudo llamados perros robot. El organismo indicó que los robots avanzados podrían suponer riesgos a la seguridad nacional.

UBTECH, otra de las principales empresas de robótica de China, llevó varios modelos industriales a la conferencia. Algunos mostraron tareas como mover componentes de un lado a otro, tal como podrían hacerlo en el piso de una fábrica.

Pero entre los que más atención atrajeron hubo robots humanoides con rostros realistas, promocionados para el cuidado emocional.

Jiao Jichao, vicepresidente adjunto de UBTECH Robotics, comentó que uno de sus humanoides para cuidado emocional puede hablar, hacer diversas expresiones faciales, girar el cuello y mover las manos. Y está disponible para compradores individuales. El precio: 168.000 yuanes (más de 24.000 dólares).

Pero pese a las exhibiciones sofisticadas, los expertos señalan que muchos robots humanoides siguen siendo más impresionantes como artistas que como trabajadores prácticos.

Varias empresas exhibieron robots asistentes equipados con brazos y manos mecánicos. En un estand, un robot intentó una tarea doméstica aparentemente sencilla: doblar una camisa. Tras varios minutos de intentarlo, no pudo hacerlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.