China culpa a Holanda por tensiones en suministro de chips en medio de disputa con Nexperia

El Ministerio de Comercio de China afirmó el martes que la toma el control de la empresa china de microprocesadores Nexperia por parte de Holanda ha causado “caos” en la cadena de suministro de semiconductores, lo que podría amenazar la producción mundial de automóviles.

El gobierno holandés tomó el control de Nexperia a finales de septiembre, una empresa con sede en Holanda pero propiedad de la compañía china Wingtech Technology, citando cuestiones de seguridad nacional. En respuesta, China bloqueó los envíos de chips desde la planta de Nexperia en la ciudad de Dongguan, en el sur de China, aunque ahora ha permitido que esas exportaciones se reanuden.

La unidad china de Nexperia dijo a finales de octubre que su sede en Holanda había suspendido el suministro de obleas utilizadas para fabricar chips a su fábrica en China, lo que generó preocupaciones sobre su capacidad para entregar semiconductores terminados utilizados por muchos fabricantes de automóviles.

“Eso ha creado agitación y caos en la cadena de suministro global de semiconductores”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado el martes. “Holanda debería asumir toda la responsabilidad por esto”.

Holanda también reemplazó al CEO chino de Nexperia, Zhang Xuezheng, con el director interino, Stefan Tilger.

A finales de 2024, Estados Unidos incluyó a Wingtech Technology en su “lista de entidades” que considera actúan en contra de sus intereses de seguridad nacional, sometiéndola a controles de exportación. A finales de septiembre, Estados Unidos amplió la lista para incluir a las subsidiarias de Wingtech, incluida Nexperia, y posteriormente Holanda tomó el control de la empresa.

Fabricantes mundiales de automóviles, incluyendo Ford Motor, han advertido que las restricciones de exportación de China sobre los semiconductores de Nexperia podrían interrumpir su producción.

Tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur la semana pasada, la Casa Blanca dijo que Beijing estaba buscando aliviar la prohibición de exportación de semiconductores de Nexperia como parte de una tregua comercial entre Washington y Beijing.

El comisario de comercio de la UE, Maroš Šefčovič, dijo el lunes en X que las conversaciones sobre Nexperia, que involucran a China y Holanda, estaban progresando, afirmando que “el trabajo continúa hacia una estabilidad duradera”.

Holanda dijo el mes pasado que estaba dispuesto a encontrar una “solución constructiva” con las autoridades chinas para el caso de Nexperia después de que su ministro de asuntos económicos, Vincent Karremans, habló por teléfono con el ministro de comercio de China, Wang Wentao.

Nexperia fue adquirida en 2018 por Wingtech, parcialmente estatal, por 3.600 millones de dólares.

El Ministerio de Economía de Holanda invocó su raramente utilizada Ley de Disponibilidad de Bienes para tomar el control de la empresa el 30 de septiembre. Dijo que la gobernanza de Nexperia “representaba una amenaza para la continuidad y la salvaguarda en suelo neerlandés y europeo de conocimientos y capacidades tecnológicas cruciales”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.