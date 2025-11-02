Udio da plazo a usuarios para descargar canciones antes de cambiar modelo

La plataforma de generación de canciones con inteligencia artificial Udio anunció que ofrecerá a sus usuarios 48 horas a partir del lunes para descargar sus canciones antes de que la empresa cambie a un nuevo modelo de negocio para cumplir con un acuerdo legal.

El breve respiro llega después de que Udio anunciara el miércoles que había resuelto las reclamaciones de infracción de derechos de autor presentadas por Universal Music, un sello que cuenta con artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Drake y Kendrick Lamar.

Las empresas de IA están enfrentando tantas demandas por derechos de autor que un grupo de presión de la industria tecnológica, The Chamber of Progress, la semana pasada pidió al presidente Donald Trump que firmara una orden ejecutiva instruyendo a los abogados federales "a intervenir en casos legales" para defender la práctica de la industria de construir herramientas de IA generativa alimentándolas con obras protegidas por derechos de autor.

Citando más de 50 casos federales pendientes, el grupo solicitó ayuda para detener las batallas legales que conducen a "sanciones potencialmente letales para las empresas" que amenazan la innovación en IA. Pero los artistas han advertido que las herramientas de IA construidas sobre sus obras también amenazan sus medios de vida.

En el mayor acuerdo hasta ahora, la empresa de IA Anthropic acordó pagar 1.500 millones de dólares —o 3.000 dólares por libro— para resolver las reclamaciones de autores que alegaron que la empresa pirateó ilegalmente casi medio millón de sus obras para entrenar su chatbot.

Udio y Universal no revelaron los términos financieros de sus nuevos acuerdos de licencia musical. También dijeron que se unirán para crear una nueva plataforma de streaming.

Como parte del acuerdo, Udio dejó de permitir que las personas descarguen las canciones que han creado, lo que provocó una reacción negativa y un aparente éxodo entre los usuarios.

"Sabemos el dolor que esto les causa", declaró Udio más tarde en una publicación en el foro de Udio en Reddit, donde los usuarios se desahogaban sobre sentirse traicionados por el movimiento de la plataforma y se quejaban de que limitaba lo que podían hacer con su música.

Udio indicó que aún debe detener las descargas mientras transiciona a una nueva plataforma de streaming el próximo año. Pero durante el fin de semana, anunció que dará a las personas 48 horas a partir de las 11 de la mañana hora del Este el lunes para conservar sus "creaciones pasadas".

"Udio es una pequeña empresa que opera en un espacio increíblemente complejo y en evolución, y creemos que asociarnos directamente con artistas y compositores es el camino a seguir", señaló Udio.

El acuerdo fue el primero de la industria musical desde que Universal, junto con Sony Music Entertainment y Warner Records, demandaron a Udio y a otro generador de canciones de IA, Suno, el año pasado por infracción de derechos de autor.

Udio y Suno fueron pioneros en la tecnología de generación de canciones con IA, que puede crear nuevas canciones basadas en indicaciones escritas en un cuadro de texto estilo chatbot. Los usuarios, que no necesitan talento musical, pueden simplemente solicitar una melodía en el estilo de, por ejemplo, rock clásico, synth-pop de los años 80 o rap de la costa oeste.

Las discográficas han acusado a las plataformas de explotar las obras grabadas de los artistas sin compensarlos.

En su demanda presentada contra Udio el año pasado, Universal buscó demostrar cómo canciones específicas generadas por IA en Udio se parecían mucho a clásicos propiedad de Universal como "My Way" de Frank Sinatra, "My Girl" de The Temptations, "Dancing Queen" de ABBA y favoritos navideños como "Rockin’ Around the Christmas Tree" y "Jingle Bell Rock".

Un grupo liderado por músicos, la Artist Rights Alliance, dijo el viernes que el acuerdo Universal-Udio representa un paso positivo en la creación de un "mercado legítimo de IA", pero planteó preguntas sobre si los artistas independientes, músicos de sesión y compositores estarán suficientemente protegidos de prácticas de IA que presentan una "amenaza existencial" para sus carreras.

"La concesión de licencias es la única versión del futuro de la IA que no resulta en la destrucción masiva del arte y la cultura", indicó el grupo. "Pero esta promesa debe estar disponible para todos los creadores de música, no solo para los grandes titulares corporativos de derechos de autor".

