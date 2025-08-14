Informe asegura que Apple está desarrollando un robot con IA

Un informe asegura que Apple está trabajando en varias categorías de productos novedosas, entre ellas un robot basado en inteligencia artificial.

Otros dispositivos planificados incluyen cámaras de seguridad para el hogar y un altavoz inteligente con Siri, según Bloomberg. El gigante tecnológico estadounidense apunta a 2027 para un posible lanzamiento.

El nuevo robot, cuyo nombre en clave es J595, tendrá un aspecto similar a un iPad mini montado en una pequeña extremidad mecánica, capaz de seguir al usuario por el hogar.

Según se informa, está diseñado para colocarse en un escritorio o en la encimera de la cocina y ayudar a las personas mientras trabajan, consumen medios de comunicación o realizan tareas domésticas.

Una aplicación conectada también permitiría a los usuarios controlar el robot de escritorio a distancia, mientras que una Siri renovada ofrecerá capacidades muy superiores a las que el asistente inteligente actual es capaz de proporcionar.

Esta nueva versión de Siri podría venir con su propio rostro para antropomorfizar al bot, con prototipos de dispositivos que utilizarían una versión animada del logotipo Finder de Apple.

El icónico logotipo Finder de Apple se utiliza en su sistema de gestión de archivos para Mac ( Apple )

Otros robots en desarrollo en la sede de Apple en Cupertino (California) incluyen un robot móvil con ruedas, así como un brazo mecánico industrial para su uso en la fabricación.

Se prevé que el avance hacia los robots basados en IA impulse la oferta de inteligencia artificial de Apple. Por otro lado, el creador de ChatGPT, OpenAI, ha contratado al prestigioso diseñador de iPhone Jony Ive para desarrollar un misterioso dispositivo de IA que podría suplantar a los smartphones.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, asegura que el próximo dispositivo es “la pieza tecnológica más genial que el mundo habrá visto jamás”, aunque poco se sabe sobre qué será o qué forma tendrá.

Se ha especulado con un reloj inteligente, unas gafas inteligentes y un broche para la ropa, pero una comunicación interna filtrada hace poco sugiere que no es algo que se lleve puesto.

“El producto podrá ser plenamente consciente del entorno y la vida de un usuario, y será discreto, capaz de guardar en el bolsillo o posar en el escritorio”, aseguraría el memorando.

Cómo se imagina ChatGPT el dispositivo basado en IA cuando se da una instrucción con todos los comentarios públicos y privados de Sam Altman al respecto ( ChatGPT/ The Independent )

Apple se niega a hacer comentarios sobre productos no lanzados al mercado, pero en una reunión general celebrada este mes, el director ejecutivo Tim Cook dio a entender que nuevos dispositivos están actualmente en desarrollo.

“La cartera de productos, de la que no puedo hablar, es increíble, chicos. Es increíble”, expresó Cook al personal.

“Verán algunas de esas cosas pronto. Algunas otras vendrán después. Pero hay mucho que ver”.

