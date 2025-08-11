ChatGPT hace un gran cambio en su última actualización tras las reacciones de sus usuarios

ChatGPT se ha visto obligado a revertir parcialmente una importante actualización tras las reacciones de los usuarios.

La semana pasada, OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, presentó GPT-5, una nueva versión del modelo de lenguaje que alimenta el chatbot. Antes de su lanzamiento, el jefe de OpenAI, Sam Altman, y otros habían intentado sugerir que la nueva versión sería revolucionaria y podría generar grandes cambios en el mundo.

Sin embargo, no ha estado a la altura de lo esperado, y algunos usuarios incluso han sugerido que la nueva versión de GPT es en realidad menos útil que su predecesora, GPT-4o.

Además, la nueva versión ha eliminado algunas funciones. Antes, por ejemplo, los usuarios podían seleccionar entre distintos modelos en función de lo que quisieran; pero GPT-5 incorpora un “enrutador” que intenta hacerlo automáticamente.

Algunos usuarios no quedaron satisfechos con el tono del nuevo modelo. Los usuarios que creían haber construido una relación con el modelo antiguo sugirieron que la actualización había supuesto que el sistema era poco satisfactorio.

Altman aseguró que la empresa ahora revertirá parcialmente la actualización y les dará a los usuarios la opción de seleccionar modelos más antiguos. Reconoció que en parte se debía al vínculo emocional que algunos usuarios han establecido con el sistema.

“Si has estado siguiendo la implementación de GPT-5, te habrás dado cuenta de que algunas personas desarrollan un cierto vínculo con determinados modelos de IA. Es diferente y mucho más fuerte que la clase de apego que la gente ha tenido con otros tipos de tecnología (y, por tanto, eliminar repentinamente los antiguos modelos de los que los usuarios dependían para sus flujos de trabajo fue un error)”, escribió en X, antes conocido como Twitter.

En otra publicación, afirmaba que la empresa “claramente subestimó lo mucho que les importan a las personas algunas de las cosas que les gustan de GPT-4o, incluso si GPT-5 funciona mejor en la mayoría de los aspectos”. Señaló que había “opiniones muy diferentes sobre la capacidad relativa de GPT-4o frente a GPT-5”.

Una nueva actualización permite a los usuarios abrir los ajustes de ChatGPT y seleccionar la opción “mostrar modelos heredados”.

Asimismo, Altman expresó que OpenAI buscará terminar la implementación del nuevo GPT-5 y luego responder a las quejas que los usuarios tengan sobre el nuevo modelo. Eso incluiría hacerlo “más cálido”, aseguró.

En las redes sociales, muchos usuarios se quejaron de que las respuestas de GPT-5 son menos amables, o afectuosas, que las de sus predecesores. En una publicación de Reddit, por ejemplo, un usuario llamaba al antiguo sistema “mi bebé” y contó que el cambio lo había hecho llorar.

Traducción de Martina Telo