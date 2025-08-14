Apple recupera una de las funciones principales del Apple Watch

Apple por fin restaurará una de las funciones centrales del Apple Watch.

En 2020, Apple incorporó la monitorización de oxígeno en sangre a sus relojes para que los usuarios pudieran hacer un seguimiento de su bienestar. Fue la función estrella de la actualización del Apple Watch Series 6 de ese año.

Sin embargo, en 2023, la compañía se enfrentó a una demanda de patentes por parte de Masimo, una empresa de tecnología médica. Esta alegó que el reloj utilizaba tecnología patentada para realizar la oximetría de pulso, y el litigio obligó a Apple a desactivar la función en los nuevos modelos vendidos en Estados Unidos.

Desde su retirada, la función permaneció deshabilitada, aunque reportes indicaban que solo estaba bloqueada por software y que el hardware del reloj seguía intacto. La medida afectó únicamente a los modelos nuevos.

Ahora, Apple asegura haber encontrado una solución que permitirá a los Apple Watch sin esta función recuperarla sin infringir las patentes.

Los usuarios podrán activarla al actualizar su iPhone a iOS 18.6.1 y su reloj a WatchOS 11.6.1.

El método consiste en que el Apple Watch recopile los datos y los envíe al iPhone, donde se procesarán y se mostrarán en la aplicación Salud. Apple afirma que esta actualización se debe a un reciente fallo favorable a los consumidores.

Los modelos que ya contaban con la función —por ser anteriores o vendidos fuera de EE. UU.— no sufrirán cambios.

Las disputas legales entre Apple y Masimo siguen en curso, y las patentes implicadas expirarán en 2028.

Traducción de Leticia Zampedri