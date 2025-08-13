ChatGPT ajusta su personalidad tras enojo de usuarios por actualización, anuncia OpenAI

OpenAI está trabajando para cambiar la personalidad de ChatGPT después de que una reciente actualización provocara protestas entre los usuarios.

La semana pasada, OpenAI presentó GPT-5, la primera gran actualización en años del sistema que impulsa ChatGPT. La describió como más útil en varios aspectos, como engañar menos a los usuarios y la posibilidad de elegir automáticamente qué versión del modelo respondería.

Pero el nuevo modelo fue recibido con decepción en cuanto salió. Los analistas y críticos señalaron que el nuevo sistema no estaba a la altura de las muchas grandes afirmaciones y el bombo publicitario que habían precedido al lanzamiento.

Otros, sin embargo, sugirieron que había fallado algo más personal. En Reddit y otros foros, los usuarios del nuevo sistema se quejaron de que la personalidad del nuevo GPT-5 no era tan amigable o no era lo suficientemente “cálida”.

Poco después del lanzamiento, OpenAI permitió a los usuarios volver al antiguo modelo GPT-4o que había estado disponible hasta el lanzamiento de GPT-5. OpenAI había sugerido que el nuevo modelo había mejorado tanto que los usuarios ya no querrían cambiar.

Ahora, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró que la empresa mejorará la personalidad de GPT-5, aparentemente para responder a las quejas de los usuarios sobre su falta de simpatía.

“Estamos trabajando en una actualización de la personalidad de GPT-5 que debería resultar más cálida que la actual, pero no tan molesta (para la mayoría de los usuarios) como GPT-4o”, escribió en Twitter. Asimismo, reflexionó que lo que se necesita en realidad es una tecnología que permita la personalización del modelo según cada usuario.

Y agregó que ahora los usuarios podrán elegir si quieren la versión “rápida” o “pensante” del modelo. En el momento del lanzamiento, OpenAI afirmó que GPT-5 sería capaz de cambiar automáticamente entre esas versiones en función de cuál ofreciera la mejor respuesta, y eso seguirá estando disponible, pero ahora los usuarios también podrán cambiar automáticamente entre ellas.