Dinamarca prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años

El gobierno de Dinamarca anunció el viernes un acuerdo para prohibir el acceso a las redes sociales a cualquier persona menor de 15 años, aumentando la presión sobre las plataformas tecnológicas a medida que crecen las preocupaciones de que los niños están demasiado inmersos en un mundo digitalizado de contenido dañino e intereses comerciales.

La medida permitiría a algunos padres —tras una evaluación específica— el derecho a dar su consentimiento para que sus hijos accedan a las redes sociales a partir de los 13 años. No estaba claro de inmediato cómo se aplicaría tal prohibición: muchas redes sociales ya restringen el registro de preadolescentes. Funcionarios y expertos dicen que tales restricciones no siempre funcionan.

Tal medida sería uno de los pasos más amplios hasta ahora por parte de un gobierno de la Unión Europea para limitar el uso de las redes sociales entre adolescentes y niños más pequeños, lo cual ha generado inquietudes en muchas partes de un mundo cada vez más en línea.

Hablando con The Associated Press, Caroline Stage, ministra de Asuntos Digitales de Dinamarca, dijo que el 94% de los niños daneses menores de 13 años tienen perfiles en al menos una red social, y más de la mitad de los menores de 10 años también.

“La cantidad de tiempo que pasan en línea —la cantidad de violencia, autolesiones a las que están expuestos en línea— es simplemente un riesgo demasiado grande para nuestros niños”, dijo, mientras elogiaba a los gigantes tecnológicos como “las mayores empresas que tenemos. Tienen una cantidad absurda de dinero disponible, pero simplemente no están dispuestos a invertir en la seguridad de nuestros niños, invertir en la seguridad de todos nosotros”.

Buscan una legislación sin lagunas para los gigantes tecnológicos

Stage dijo que la prohibición no entrará en vigor de inmediato. Los legisladores aliados en el tema de todo el espectro político que constituyen una mayoría en el Parlamento probablemente tardarán meses en aprobar la legislación pertinente.

"Puedo asegurarles que Dinamarca se apresurará, pero no lo haremos demasiado rápido porque necesitamos asegurarnos de que la regulación sea correcta y que no haya lagunas para que los gigantes tecnológicos las aprovechen", dijo Stage. Su ministerio indicó que la presión de los modelos de negocio de los gigantes tecnológicos era “demasiado masiva”.

Esto sigue a una medida en diciembre en Australia, donde el Parlamento promulgó la primera prohibición mundial de las redes sociales para niños, estableciendo la edad mínima en 16 años.

Eso hizo que plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram estuvieran sujetas a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallos sistémicos para evitar que los niños menores de 16 años tuvieran cuentas.

Los funcionarios en Dinamarca no dijeron cómo se aplicaría tal prohibición en un mundo donde millones de niños tienen fácil acceso a pantallas. Pero Stage señaló que Dinamarca tiene un sistema nacional de identificación electrónica —casi todos los ciudadanos mayores de 13 años tienen tal identificación— y planea establecer una aplicación de verificación de edad. Otros países de la UE ya están probando tales aplicaciones.

“No podemos obligar a los gigantes tecnológicos a usar nuestra aplicación, pero lo que podemos hacer es obligar a los gigantes tecnológicos a realizar una verificación de edad adecuada, y si no lo hacen, podremos hacer cumplir a través de la Comisión Europea y asegurarnos de que se les multará con hasta el 6% de sus ingresos globales”.

Buscan proteger a los niños del contenido dañino en línea

Muchos gobiernos han estado lidiando con formas de limitar las consecuencias dañinas de las tecnologías en línea, sin sofocar excesivamente su promesa. Stage dijo que el impulso legislativo de Dinamarca “no se trata de excluir a los niños de todo lo digital”, sino de mantenerlos alejados del contenido dañino.

China —que fabrica muchos de los dispositivos digitales del mundo— ha establecido límites en el tiempo de juego en internet y el tiempo de uso de teléfonos inteligentes para los niños.

Fiscales en París anunciaron esta semana una investigación sobre las acusaciones de que TikTok permite contenido que promueve el suicidio y que sus algoritmos pueden alentar a los jóvenes vulnerables a quitarse la vida.

“Los niños y jóvenes tienen su sueño interrumpido, pierden su paz y concentración, y experimentan una presión creciente de las relaciones digitales donde los adultos no siempre están presentes”, expresó el ministerio danés. “Este es un desarrollo que ningún padre, maestro o educador puede detener solo”.

La Ley de Servicios Digitales de la UE, que entró en vigor hace dos años, prohíbe a los niños menores de 13 años tener cuentas en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Reddit y Discord, así como compañeros de inteligencia artificial.

Muchas plataformas han prohibido durante años que cualquier persona de 13 años o menor se registre en sus servicios. Los usuarios de TikTok pueden verificar sus edades enviando una selfie que será analizada para estimar su edad. Meta Platforms, matriz de Instagram y Facebook, dice que utiliza un sistema similar para selfies en video e IA para ayudar a determinar la edad de un usuario.

Meta y TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios de AP.

"Hemos dado a los gigantes tecnológicos muchas oportunidades para actuar y hacer algo sobre lo que está sucediendo en sus plataformas. No lo han hecho", dijo la ministra Stage. “Así que ahora tomaremos el volante y nos aseguraremos de que el futuro de nuestros niños esté seguro”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.