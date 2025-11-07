Tinder comenzará a escanear las fotos de los usuarios con inteligencia artificial para entenderlos mejor

Tinder empezará a escanear las fotos de los usuarios con inteligencia artificial en un intento de comprenderlos mejor, según ha anunciado su empresa matriz, Match Group.

La función “Química” analizará el carrete de fotos de los usuarios en un intento de comprender su personalidad y sus intereses para mostrarles personas en las que es más probable que estén interesados, según la compañía.

Los usuarios tendrán que optar por la función y luego dar acceso a la inteligencia artificial de Tinder a todas sus fotos para entender quiénes son. Se trata de una parte de una serie de nuevas herramientas, que también incluyen hacer “preguntas interactivas” a la gente.

El cambio es un “pilar fundamental de la experiencia de producto que prepara Tinder para 2026”, dijo la empresa al anunciarlo.

Se trata del último intento de Tinder y otras aplicaciones de citas por combatir la “fatiga del deslizamiento”, que ha llevado a muchos usuarios a cansarse de buscar pareja a través de las aplicaciones. Significará que los usuarios tendrán que fijarse en menos personas que puedan ser incompatibles con ellos, sugirió la empresa.

Tinder hizo el anuncio como parte de los últimos resultados empresariales de Match, los cuales mostraron que la compañía está luchando tanto con la disminución del interés como con el coste de desarrollar características para tratar de combatirlo.

El número de usuarios de pago de Tinder descendió un 7 % en el último trimestre, en comparación con el año anterior, según la empresa. Esto forma parte de una caída de dos años en el número de suscriptores.

Match también dijo que perdería alrededor de 14 millones de dólares debido a la ejecución de pruebas en Tinder.

Sin embargo, otras aplicaciones de citas propiedad del grupo Match, como Hinge, han conseguido evitar el cansancio de los usuarios con más éxito. En conjunto, sus ingresos aumentaron un 2 % en los últimos resultados.

