El nuevo Apple Watch puede tomar notas de lo que dices y plantea dudas sobre la privacidad

Apple presentó nuevos relojes con una función capaz de tomar notas de las conversaciones y actividades cotidianas de sus usuarios.

Los nuevos Apple Watch Series 12 y Ultra 4 fueron presentados esta semana, junto con el aclamado iPhone Duo, e incorporan diversas mejoras. Entre ellas se encuentra un conjunto de herramientas que Apple denomina “Inteligencia de audio”, diseñado para combinar los sensores de los relojes con funciones de IA capaces de interpretar de manera inteligente lo que ocurre alrededor del usuario.

Algunas tienen aplicaciones relativamente sencillas, como una herramienta que detecta sonidos potencialmente importantes, por ejemplo, el llanto de un bebé o la rotura de un cristal, y alerta al usuario. También se incluye una especie de Shazam que funciona de manera continua y permite identificar rápidamente la música que suena alrededor.

Otras funciones, sin embargo, son más complejas y podrían generar mayor controversia. Entre ellas se encuentran “Live Rewind” y “Siri Recap”, ambas basadas en la escucha continua a través de los micrófonos del Apple Watch.

Live Rewind permite al reloj conservar temporalmente el audio que capta. De esta manera, si el usuario se pierde algo importante, por ejemplo, los detalles de un menú explicados rápidamente por un camarero o un dato técnico durante una reunión, puede pulsar un botón y consultar una transcripción de los últimos 15 segundos.

Siri Recap va un paso más allá: escucha de manera continua, procesa las conversaciones mediante inteligencia artificial y genera resúmenes con los aspectos más relevantes del día, que posteriormente pueden consultarse o guardarse.

“Siri Recap toma notas de tus conversaciones a lo largo del día y crea resúmenes generales generados por la inteligencia artificial de Apple que puedes utilizar más tarde para refrescar la memoria y mantenerte presente en el momento”, explica la compañía en su sitio web. “Tus resúmenes se eliminan automáticamente después de siete días si decides no guardarlos”.

Apple asegura que ambas herramientas fueron diseñadas teniendo especialmente en cuenta la privacidad, uno de los principios que la compañía ha convertido en parte central de su estrategia. Para ello, las funciones de inteligencia de audio incorporan diversas medidas de protección, tanto técnicas como de diseño.

Live Rewind, por ejemplo, conserva únicamente los últimos 15 segundos de audio y, si el usuario no activa la herramienta, ese contenido se elimina permanentemente. Cuando decide utilizarla, el reloj emite un sonido fuerte que no puede desactivarse, de modo que las personas cercanas sepan que algo de lo que dijeron podría aparecer en la pantalla.

Siri Recap, por su parte, debe activarse expresamente y puede deshabilitarse en cualquier momento. También es posible configurarla para que funcione únicamente durante determinados horarios, como las horas de trabajo.

Cuando está activada, Apple asegura que el contenido permanece protegido: los datos se almacenan primero en una sección especial del Apple Watch a la que, según la compañía, ni siquiera Apple puede acceder. Posteriormente, se transfieren a un área igualmente protegida del iPhone y se procesan mediante la infraestructura privada de IA de la empresa. De acuerdo con Apple, el sistema está diseñado para evitar que se conserven grabaciones de audio o transcripciones textuales completas.

La compañía sostiene además que los resúmenes se generan de manera que protejan la privacidad. Las notas son generales, no atribuyen declaraciones a personas concretas y omiten determinados contenidos sensibles, como expresiones ofensivas o información financiera.

Sin embargo, la herramienta ya ha generado controversia debido a que una persona que converse con alguien que tenga activada la función podría terminar apareciendo indirectamente en uno de esos resúmenes sin saberlo. Los documentos de soporte de Apple parecen reconocer que esta tecnología podría plantear situaciones delicadas entre los usuarios y quienes los rodean, aunque la compañía insiste en que tanto la escucha como el procesamiento de la información se realizan de forma privada.

“Ten en cuenta a quienes te rodean”, advierte un documento sobre las nuevas funciones de inteligencia de audio publicado en el sitio web de Apple. “Aunque el audio no se graba ni se almacena y no se identifica a los interlocutores, considera a las personas que te rodean cuando las conversaciones puedan ser privadas o delicadas”.

Los documentos de soporte también indican expresamente que Live Rewind y Siri Recap estarán disponibles en versión beta a finales de este año, por lo que todavía podrían experimentar cambios antes de su lanzamiento general.

Las funciones de inteligencia de audio llegan en un momento en que Apple busca posicionar el iPhone como un “centro personal inteligente” capaz de integrar información procedente de otros dispositivos, incluido el Apple Watch.

El nuevo director ejecutivo, John Ternus, abrió su primer evento al frente de la compañía presentando al iPhone como un dispositivo personal impulsado por IA, en lo que pareció ser también un mensaje dirigido a empresas como OpenAI, que buscan desarrollar nuevos dispositivos de inteligencia artificial capaces de competir con el teléfono inteligente.

Durante el video de presentación, Ternus sugirió que cualquiera que intentara crear un dispositivo de este tipo desde cero probablemente terminaría diseñando un producto equipado con sensores, como cámaras y micrófonos, para interpretar el mundo exterior, un potente procesador para analizar esa información y una pantalla para mostrar los resultados. En otras palabras, algo muy parecido a un iPhone.

La presentación pareció funcionar tanto como una declaración de intenciones sobre el papel que Apple imagina para el iPhone en la era de la IA como una respuesta a las empresas que buscan competir con él mediante una nueva categoría de dispositivos.

Varias startups ya han lanzado dispositivos en forma de colgante que se llevan alrededor del cuello, recopilan información del entorno y la envían a sistemas de inteligencia artificial para analizarla posteriormente. También se ha informado que otras grandes compañías trabajan en tecnologías similares, entre ellas OpenAI, con la que Apple mantiene actualmente una disputa legal.

Todos estos productos parten de una idea similar: recopilar información sobre la vida cotidiana de sus usuarios y procesarla mediante inteligencia artificial para ayudarlos posteriormente a recuperar datos o recordar información importante. Sin embargo, como ocurre con muchos sistemas de IA, su utilidad puede aumentar a medida que disponen de más datos, lo que ha despertado preocupación ante la posibilidad de que otras personas sean grabadas o analizadas sin haber dado su consentimiento.

Las nuevas herramientas de inteligencia de audio aparecen precisamente en medio de un creciente debate sobre cómo —y en qué circunstancias— las personas pueden consentir que se recopile información sobre ellas.

Meta, por ejemplo, ha promocionado sus gafas inteligentes como una forma de utilizar cámaras integradas para hacer preguntas y obtener información sobre el entorno. Sin embargo, estos dispositivos también han recibido críticas por facilitar que sus usuarios graben o fotografíen a otras personas sin su consentimiento.

Se rumorea que Apple trabaja en productos similares, entre ellos AirPods equipados con cámaras y, eventualmente, sus propias gafas inteligentes. La controversia en torno a las gafas de Meta ya habría generado inquietud dentro de Apple sobre cómo lanzar un producto de este tipo sin comprometer la privacidad, según informes.

Traducción de Leticia Zampedri