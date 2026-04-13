¿Quién es Péter Magyar, el nuevo líder de Hungría?

Péter Magyar fue elegido primer ministro de Hungría en una victoria aplastante y espectacular, que desestabilizó a Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

Con el 98 % de los votos escrutados, el partido Tisza de Magyar se encaminaba a obtener una abrumadora mayoría de 138 de los 199 escaños del Parlamento, mientras que el partido Fidesz de Orbán sumaba 55 y el partido de extrema derecha Nuestra Patria, seis.

“Lo hemos logrado. Tisza y Hungría han ganado estas elecciones”, declaró Magyar ante decenas de miles de simpatizantes que bailaban y vitoreaban junto a la ribera del Danubio, en el centro de Budapest.

La mayoría de dos tercios será crucial, ya que Magyar busca revertir años de deriva autoritaria bajo el Fidesz, un compromiso que, según promete, ayudará a desbloquear miles de millones de euros en fondos de la UE que se encuentran congelados.

También se espera que un gobierno de Tisza sea más cooperativo con Europa en lo que respecta a Ucrania, evitando vetos descarados al apoyo a Kiev, al tiempo que mantiene vivas las relaciones “pragmáticas” con Rusia.

¿Quién es Péter Magyar?

Péter Magyar, de 45 años, es la figura destacada del Partido Respeto y Libertad (Tisza) de Hungría. El partido se fundó en 2020, pero no saltó a la fama hasta que Magyar abandonó el partido Fidesz de Orbán a mediados de 2024, tras denunciar la corrupción generalizada en el país.

Los analistas afirman que solo alguien de dentro podría haber ascendido para superar al régimen de Orbán de la forma en que lo hizo Magyar. De hecho, de niño pegó una foto de Orbán —entonces un agitador anticomunista— en la pared de su habitación.

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Como reflejo de los tiempos, Orbán —entonces un joven abogado— se había convertido en un héroe del movimiento prodemocrático del país cuando pidió públicamente la retirada de las tropas soviéticas de Hungría en 1989.

Magyar, cuyo apellido significa literalmente “húngaro”, tenía solo nueve años cuando cayó el comunismo y observó con entusiasmo cómo el país celebraba sus primeras elecciones democráticas en 1990.

“Hubo una oleada de energía en torno al cambio de régimen que me arrastró cuando era niño”, dijo Magyar al podcast Fokuszcsoport el año pasado.

Magyar siguió los pasos de Orbán, estudiando derecho antes de dedicarse a la política. Fue mientras estudiaba en la universidad que se unió al partido Fidesz, antes de casarse con una de sus promesas emergentes, Judit Varga, en 2006. La pareja se divorció en marzo de 2023.

Su ascenso a la fama

Maygar se unió al partido Fidesz cuando aún estaba en la universidad. Con el tiempo, también llegó a tener una estrecha relación con el jefe de gabinete del partido, Gergely Gulyás.

Magyar, cuyo apellido significa literalmente “húngaro”, saltó a la fama después de que su exesposa, Varga, renunciara a todos sus cargos políticos tras un indulto por un caso de abuso sexual que causó gran revuelo público.

open image in gallery Christopher Pincher, el último ministro británico en asistir a un Consejo de la UE, conversa con la exministra Judit Varga ( EPA )

Este miembro del Fidesz se distanció rápidamente del partido gobernante y lo acusó de corrupción y de difundir propaganda, afirmando que se había desilusionado con el partido. Compartió una grabación de voz de su exesposa en la que, supuestamente, revelaba casos de corrupción en el gobierno.

Magyar supo aprovechar el descontento generalizado por la corrupción y el estancamiento de la economía. En 2024, rompió con Fidesz y se unió al poco conocido partido Tisza para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo, donde obtuvo el 29 % de los votos el pasado mes de junio.

El partido se consideraba la mejor oportunidad para desestabilizar el largo dominio de Orban en el poder, con el lema “Ahora o nunca”. Los partidarios lo acortaron a simplemente “Ahora”, haciendo hincapié en la urgencia, ya que alrededor de una quinta parte de los votantes húngaros se encontraban en una zona gris de indecisión hasta el día de las elecciones.

Las posturas políticas de Magyar

Magyar es considerado por muchos como un miembro del partido Fidesz que se convirtió en disidente y alimentó esta narrativa; él declaró a la BBC en 2024: “Después de un tiempo, me volví cada vez más crítico, abiertamente y solo entre amigos. Puedo decirles que el Fidesz que vemos hoy es muy, muy diferente del que me uní en 2002”.

“Los políticos siempre me decían que era necesario mantenerse en el poder; lo acepté durante un tiempo. Pero, por supuesto, el punto de inflexión fue en 2024”.

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Ha prometido combatir la corrupción y mejorar la economía, y ha buscado ganarse el apoyo de la comunidad romaní desfavorecida de Hungría.

El líder de Tizsa también se ha comprometido a desbloquear miles de millones de euros de fondos de la UE para financiar inversiones masivas en salud, construcción de viviendas y modernización, como parte de lo que él denomina un “New Deal húngaro”.

Magyar ha declarado hoy que las medidas anticorrupción serán una de las primeras medidas que tomará su gobierno. Planea enmendar la Constitución para limitar a solo dos mandatos la presidencia del primer ministro.

Hungría, país sin salida al mar, depende en gran medida del petróleo y el gas rusos, lo que la convierte en un valioso punto de acceso para que el Kremlin intente influir en el apoyo a Ucrania en Europa. Magyar dijo el lunes que mantendría relaciones “pragmáticas” con Rusia —en línea con comentarios anteriores—, pero que también apoyaría un préstamo importante para Ucrania.

El Dr. Jonathan Eyal, director asociado del Royal United Services Institute, declaró a The Independent que es probable que Magyar siga mostrándose “desconfiado” hacia Ucrania, citando desacuerdos previos a la guerra. Sin embargo, su objetivo será no “poner obstáculos” en Europa, lo que, fundamentalmente, permitirá que se apruebe un préstamo de 90 000 millones de euros para Ucrania.

Traducción de Olivia Gorsin