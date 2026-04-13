¿Quién es Péter Magyar, el nuevo líder de Hungría?

Péter Magyar fue elegido primer ministro de Hungría en una victoria aplastante y espectacular, desestabilizando a Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

El Partido Tisza, un partido de centro-derecha y proeuropeo liderado por Magyar, ganó las elecciones de Hungría esta noche, superando a Orbán y al partido Fidesz, que llevaba 16 años en el poder y había ganado cuatro elecciones consecutivas.

En los días previos a la noche electoral, Magyar trató de erosionar la base de apoyo rural de Orbán con meses de giras incansables por el campo.

¿Quién es Péter Magyar?

Péter Magyar, de 45 años, es un abogado reconvertido en político y procede de una familia con profundas raíces en la política, entre las que destaca su tío abuelo Ferenc Mádl, expresidente de Hungría.

Cursó sus estudios secundarios en un selecto instituto católico para chicos situado cerca del centro de Budapest y, posteriormente, estudió Derecho en una universidad católica de la capital.

En 2006, se casó con la exministra de Justicia del partido Fidesz, Judit Varga, y la pareja tiene tres hijos. La pareja se divorció en marzo de 2023.

Su ascenso a la fama

El señor Maygar se unió al partido Fidesz cuando aún estaba en la universidad. Con el tiempo, también llegó a tener una estrecha relación con el jefe de gabinete del partido, Gergely Gulyás.

open image in gallery Christopher Pincher, el último ministro británico en asistir a un Consejo de la UE, conversa con la exministra Judit Varga ( EPA )

Conoció a su esposa, Judit Varga, en 2005, quien por entonces era una figura en ascenso dentro del partido Fidesz, y se casó con ella en 2006.

La Sra. Varga acabó convirtiéndose en ministra de Justicia en 2019.

Sin embargo, en 2024, rompió con el partido tras salir a la luz un escándalo, en el que estaba implicada su esposa, relacionado con el indulto concedido por el Gobierno de Fidesz a un hombre que había ayudado a encubrir los delitos de un conocido pedófilo.

Magyar hizo pública una grabación secreta de su esposa, en la que supuestamente se la oía describir la injerencia del Gobierno en el caso.

En 2024, Magyar se unió al partido poco conocido Tizsa para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo y obtuvo el 29 % de los votos el pasado mes de junio. Bajo su liderazgo, el partido adoptó el lema “¡Ahora o nunca!”.

Las posturas políticas de Magyar

El señor Magyar es considerado por muchos como un miembro del partido Fidesz que se convirtió en disidente y alimentó esta narrativa; él declaró a la BBC en 2024: “Después de un tiempo, me volví cada vez más crítico, abiertamente y solo entre amigos. Puedo decirles que el Fidesz que vemos hoy es muy, muy diferente del que me uní en 2002”.

“Los políticos siempre me decían que era necesario mantenerse en el poder; lo acepté durante un tiempo. Pero, por supuesto, el punto de inflexión fue en 2024”.

open image in gallery ( Getty Images )

El lema de Magyar, “Ahora o nunca”, se remonta al grito de guerra de un poeta revolucionario del siglo XIX que instaba a levantarse por la patria.

Prometió luchar contra la corrupción y mejorar la economía, y trató de ganarse el apoyo de la comunidad romaní desfavorecida de Hungría.

El líder de Tizsa también se comprometió a desbloquear miles de millones de euros en fondos de la UE.

Traducción de Olivia Gorsin