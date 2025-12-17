Stay up to date with notifications from The Independent

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

AP Noticias
Martes, 16 de diciembre de 2025 19:14 EST
EEUU-VENEZUELA
EEUU-VENEZUELA (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que ordenará un bloqueo de todos los "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela, aumentando la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La medida se produce después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos se apoderaran de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada, una medida inusual que se dio en el contexto de un incremento en el contingente naval estadounidense en la región.

En una publicación en redes sociales en la que anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

