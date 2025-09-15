¿Qué hay en los archivos de Epstein? Todo lo que sabemos, incluido el libro de cumpleaños y el “dibujo de Trump”

Un comité del Congreso hizo público el lunes un conjunto de documentos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein.

La liberación de documentos incluyó un libro de 238 páginas compilado que le regalaron a Epstein cuando cumplió 50 años en 2003, con docenas de contribuciones de los amigos ricos y poderosos del despreciado financiero, junto con “amigas y novias”. Entre las mayores revelaciones se encontraba un dibujo sexualmente sugerente de una mujer desnuda y un mensaje críptico, supuestamente del presidente Donald Trump. También salieron a la luz el testamento y la extensa libreta de contactos de Epstein.

Los documentos fueron publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, después de que este citara mediante una orden judicial a los administradores del patrimonio de Epstein el mes pasado. Esta acción ocurrió en medio de la creciente indignación por el incumplimiento del gobierno de Trump de una promesa hecha por el expresidente: divulgar todos los archivos relacionados con el caso.

Epstein, de 66 años, se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual relacionados con abusos a niñas de tan solo 14 años. Epstein ya había sido acusado de solicitar servicios de prostitución en Florida en 2006. La acusación desencadenó una investigación federal, pero Epstein llegó a un acuerdo con la fiscalía que lo protegió de nuevos cargos. A cambio, se declaró culpable de cargos estatales y se registró como delincuente sexual.

La exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple una pena de 20 años por su participación en la red de tráfico sexual. Fue condenada en 2021 por varios cargos, entre ellos el tráfico sexual de menores.

El contexto en el que se divulgaron los documentos es el siguiente:

La Casa Blanca negó el lunes que Trump hubiera dibujado o puesto su firma en una carta a Epstein cuando cumplió 50 años.

El presidente calificó la carta de cumpleaños como un “asunto muerto”.

Legisladores de ambos espectros políticos están recolectando firmas en una petición para forzar una votación en la que se pida al Departamento de Justicia que haga públicos más archivos de Epstein.

open image in gallery Jeffrey Epstein descansa en una hamaca en una foto incluida en un libro que le regalaron cuando cumplió 50 años. El Comité de Supervisión de la Cámara hizo público el libro el lunes por la noche ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

El libro de cumpleaños de Epstein: el dibujo “obsceno” de Trump

El libro que le obsequiaron a Epstein cuando cumplió 50 años, en 2003, incluye una carta supuestamente firmada por Trump.

La nota describe una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, enmarcada por un boceto del torso y los pechos de una mujer. El texto se lee como un guion, detallando una críptica conversación imaginaria entre “Donald” y “Jeffrey”.

Comienza con una “voz en off”:

Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo.

Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es.

Jeffrey: Ni yo, porque también sé lo que es.

Donald: Tenemos algunas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Sí, es cierto, ahora que lo dices.

Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te habías dado cuenta?

Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi.

Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso.

La carta está firmada “Donald”, en la zona púbica de la figura dibujada. Parece haber sido escrita con rotulador negro grueso, con letras angulares y un largo rastro después de la última “d”.

Cartas contemporáneas y autentificadas de Trump, como una nota que envió a Larry King en 1999, tienen firmas que parecen similares.

El Wall Street Journal informó por primera vez de la carta en julio, lo que provocó un vehemente desmentido del presidente, que aseguró que “nunca” hizo un dibujo. Trump presentó una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra el periódico, su editor y propietario, Rupert Murdoch.

open image in gallery Una nota de cumpleaños para el cumpleaños n.º 50 de Jeffrey Epstein en 2003 que parece haber sido firmada por Donald Trump ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

open image in gallery Trump declinó hacer comentarios sobre la supuesta nota de cumpleaños, mientras que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió que “toda la noticia de la ‘tarjeta de cumpleaños’ es falsa” ( REUTERS )

En una declaración en X, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió que “toda la noticia de la ‘tarjeta de cumpleaños’ es falsa”.

“Como he dicho todo este tiempo, está muy claro que el presidente Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, escribió. El equipo legal del presidente Trump continuará emprendiendo acciones legales de forma agresiva.

En otra página, el nombre de Trump aparece en una foto, como firma (“D J TRUMP”) en un cheque gigante de 22.500 dólares que sostienen Epstein y otros dos hombres, que sonríen a la cámara. Una cuarta persona, con la cara tapada, también sujeta el cheque.

La foto lleva un pie de foto: “¡Jeffrey mostrando sus primeros talentos con el dinero y las mujeres! Vende [tachado] ‘totalmente usada’ a Donald Trump por 22.500 dólares. También mostró pronto ‘el don del trato a la gente’. A pesar de que manejé el trato, ¡no recibí nada del dinero por la chica!”.

open image in gallery Epstein sostiene una foto de un cheque gigante de 22.500 dólares firmado “D J Trump”. La foto aparece en un libro publicado como parte de un nuevo conjunto de documentos de los “archivos de Epstein” por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

En una sección titulada “Asistentes”, una nota también nombra a Trump junto a varios otros personajes famosos que la persona que redactó afirmó haber conocido después de reunirse con Epstein. Otros de los nombrados son el príncipe Andrés, Naomi Campbell y Michael Jackson.

Trump fue amigo de Epstein en los años noventa y principios de los 2000, y en una ocasión lo describió como “tipo estupendo”. La pareja fue fotografiada juntos de fiesta en eventos glamurosos en Palm Beach y Nueva York. Sin embargo, se pelearon y Trump prohibió a Epstein la entrada a su propiedad de Mar-a-Lago en 2007.

Trump no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso Epstein.

Los “amigos” de Epstein: Clinton, Mandelson y más

El libro de cumpleaños contiene varias contribuciones de personalidades destacadas, enumeradas en la sección “amigos” de la página del índice. La lista incluye a Trump, al expresidente Bill Clinton y a Peter Mandelson, embajador británico en Estados Unidos.

Un mensaje, que lleva la firma de “Bill Clinton”, describe a Epstein como alguien con “curiosidad infantil”.

La nota dice:

Es reconfortante, ¿verdad?, haber durado tanto, a través de todos los años de aprendizaje y conocimiento, aventuras y [palabra ilegible], y también tener tu curiosidad infantil, el impulso de marcar la diferencia y el consuelo de los amigos.

open image in gallery Una nota en el libro del cumpleaños n.º 50 de Jeffrey Epstein que parece haber sido firmada por el expresidente Bill Clinton ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

Una contribución, atribuida a Mandelson, incluye una colección de fotos, como tomas de una isla tropical y un paracaídas amarillo deslizándose por el aire. Mandelson incluyó una foto suya envuelto en una toalla o bata, hablando con Epstein al aire libre en un porche.

También hay una nota para Epstein, que lo elogia como “hombre inteligente” y “perspicaz”.

Concluye: “¡Pero dondequiera que esté en el mundo, sigue siendo mi mejor amigo! Feliz cumpleaños, Jeffrey. ¡Te amamos!”.

open image in gallery Peter Mandelson (izquierda) con Jeffrey Epstein. Mandelson parece haber llamado a Epstein su “mejor amigo” en una nota de cumpleaños ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

Otra página incluye una caricatura de Epstein dibujada a mano, que no está firmada. El dibujo representa a un hombre que entrega una paleta y globos a tres niñas, con un pie de foto que dice: “1983.”

También incluye a un hombre, que se parece a Epstein, descansando en una playa y recibiendo un masaje de varias mujeres, una de las cuales tiene las iniciales “J.E.” tatuadas en el cuerpo. Se ve un avión volando al fondo. El pie de foto dice: “2003, ¡qué gran país!”.

open image in gallery Una viñeta del libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein lo muestra recibiendo masajes de mujeres en una playa y regalando una paleta y globos a las niñas ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

El libro también incluye un poema, firmado por “Stuey”. El índice sugiere que podría tratarse de un regalo de Stuart Pivar, coleccionista de arte y científico.

“Jeffrey, a sus cincuenta, con credenciales de plenipotenciario, aunque siempre tramando algo temerario, ha logrado, hasta ahora, esquivar el penitenciario”, dice, en parte, el poema.

Negocios, ciencia y Brooklyn

Otras secciones se titulan “Familia”, “Brooklyn”, “Ciencia” y “Negocios”. La sección “Familia” incluye varias fotos antiguas de Epstein y sus parientes, incluido un retrato que parece mostrar a Epstein y a su hermano menor Mark cuando eran niños.

open image in gallery Una foto de dos niños que parecen ser Jeffrey Epstein y su hermano menor, Mark. La imagen está firmada: “Brindemos por los días más sencillos. Felices 50. Mark” ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

La sección “Brooklyn” contiene fotos de Epstein, criado en Coney Island, durante su infancia y juventud. Una foto muestra a dos niños, que podrían ser Epstein y su hermano, con un pariente anciano. Otra muestra a un niño con un acordeón y una pequeña guitarra. Epstein tocaba el acordeón de niño, según otras anotaciones del libro de cumpleaños.

Esta sección incluye una nota titulada: “Girls On My Boat” (Chicas en mi barco).

La nota manuscrita dice:

Recogimos chicas en la playa y salimos en barco. Les digo con cuchillo en mano que se quiten los trajes. Pero Warren les dice, no se preocupen, se llama J. N. Solo está bromeando, vive en tal y tal, le digo a Mark que lo aviente al agua, lo hizo.

No se sabe quién la escribió.

open image in gallery Una nota manuscrita titulada “Girls on my Boat” incluida en la sección “Brooklyn” del libro de cumpleaños de Epstein ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

Otra carta, firmada por “Johnny Boy” y escrita en un membrete en el que se lee “Johnny Boy Kafka”, incluye una historia sexualmente explícita sobre cómo lo concibieron los padres de Epstein. La carta relata anécdotas de la juventud del escritor relacionadas con Epstein, incluido un viaje a Europa.

La sección “Ciencia” cuenta con contribuciones de al menos cinco personas e incluye varias referencias a las matemáticas.

La primera entrada es una nota manuscrita firmada por Gerry Edelman, científico ganador del Premio Nobel fallecido en 2014.

La primera frase dice así: “En esta ocasión, me acuerdo de nuestras muchas conversaciones, alimentadas tanto por tu curiosidad como por tu escepticismo”.

Otra nota muestra un diagrama titulado “Jeffrey E.” acompañado de un pie de foto que elogia su “intelecto”:

Hay seis mil millones de intelectos en la Tierra, pero este es el más rápido que he conocido (aparte del de Isaac Asimov); él ve las cosas de manera distinta a los demás, hace preguntas que nadie más ha hecho, y sugiere respuestas que nadie esperaría nunca.

La nota hace referencia a Marvin Minsky, reputado científico cognitivo e informático, que falleció en 2016. La firma de la nota está tachada.

open image in gallery Un diagrama y una nota elogian el “intelecto” de Jeffrey Epstein en la sección “Ciencia” de su libro de cumpleaños. La firma de la nota está tachada ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

La sección “Negocios” incluye una carta firmada por “Ace Greenberg”, quien era director ejecutivo del banco de inversión Bear Stearns cuando Epstein trabajaba allí en los años setenta. Murió en 2014.

“Trabajar con Jeffrey ha sido un placer y ver su éxito meteórico me ha proporcionado muchas emociones indirectas”, expresa la nota.

“Novias” y “amigas”

El libro incluye una sección titulada “Novias” y otra “Amigas”.

Los nombres y rostros de las mujeres de ambas secciones están censurados. Los abogados del patrimonio de Epstein tacharon los nombres y las fotos de las mujeres y los niños que aparecían en el libro para proteger la identidad de las posibles víctimas, según una carta enviada al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, revisada por The New York Times.

Una carta de la sección “Amigas” es de una persona desconocida que recuerda que Epstein fue su tutor de matemáticas en el instituto y que se encontraron años más tarde, después de la universidad. La firma de la carta está censurada.

“Desde lecciones de álgebra a lecciones de vida, las lecciones que he aprendido de ti durante los últimos 35 años no siempre han sido fáciles o incluso las que yo habría elegido aprender, pero siempre han sido importantes”, señala la carta.

open image in gallery Un joven Jeffrey Epstein posa con una mujer cuyo rostro ha sido censurado para proteger su privacidad. La foto aparece en la sección “Amigas” del libro de cumpleaños ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

Otras contribuciones en la sección “Amigas” incluían fotos antiguas de Epstein, notas de compañeras de clase y partituras musicales.

La sección “Novias” es mucho más explícita. La sección incluye notas manuscritas de mujeres, incluida una que relata el encuentro con Epstein en 1985.

“Me ha encantado cada minuto que he pasado contigo estos últimos años”, asegura la nota.

También presenta un collage de fotografías, con docenas de fotos de mujeres cuyos rostros están ocultos. Algunas salen con Epstein, mientras que otras salen solas en traje de baño o posando para la cámara.

open image in gallery Epstein posa con una persona desconocida en un jet privado. La foto aparece en la sección “Novias” del libro ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

Otra nota de una persona desconocida relata cómo conoció a Epstein a través de Maxwell.

“Recibí una llamada de Ghislaine, a quien le había hecho un trabajo (masajes) dos veces en los últimos meses, para trabajar con su ‘patrón’”, reza la nota.

“‘Es un hombre de negocios y quiere que le sobes los pies en su escritorio’, me dijo. Lo primero que pensé fue: ‘Callos y juanetes y un hombre cascarrabias’”.

Ghislaine Maxwell

Maxwell compiló el libro, y ella escribió tanto el prólogo como la nota final.

“Jeffrey, la idea del libro era simplemente recopilar historias y fotografías antiguas para refrescar la memoria sobre lugares y personas y distintos acontecimientos”, reza el prólogo.

open image in gallery Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein posan para una foto en 1991. La foto se incluye en el prólogo del libro de cumpleaños de Epstein ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes )

La nota concluye: “Sé que disfrutarás hojeando el libro, y espero que te cause tanto placer hojearlo como a mí me causó cuando lo armé para ti. Feliz feliz cumpleaños. Con amor, Ghislaine”.

Las páginas finales del libro se titulan “Los próximos cincuenta años”. La última nota, firmada por Maxwell, dice: “Por los próximos cincuenta años. ‘Hay que saber cuándo estás ganando’. Los próximos cincuenta años serán aún más maravillosos”.

Con la nota se incluye una foto de Epstein en una hamaca y otra imagen de una pancarta que dice: “Hay que saber cuándo estás ganando”.

Testamento de Epstein

También se publicó el testamento de Epstein de 2019. En el documento, Epstein se identificaba como residente en St. Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Sus albaceas son Darren K. Indyke y Richard D. Kahn. Indyke fue abogado personal de Epstein, mientras que Kahn trabajó anteriormente como contador de Epstein, según Reuters.

El testamento se firmó el 18 de enero de 2019, dos días antes de que Epstein cumpliera 66 años. Epstein murió meses después, el 10 de agosto.

Acuerdo para evitar cargos penales

El patrimonio de Epstein también dio a conocer su acuerdo para evitar cargos penales con los fiscales de Florida.

Fue firmado en septiembre de 2007 por el financiero, la abogada de Epstein, Lilly Ann Sánchez, y un ayudante del fiscal del distrito sur de Florida.

El acuerdo exigía que Epstein se declarara culpable de dos cargos estatales y especificaba que no podía presentar una declaración “nolo contendere”. Esta declaración permite a los acusados aceptar una condena y la pena subsiguiente sin admitir su culpabilidad.

En junio de 2008, se declaró culpable de los cargos estatales de solicitar prostitución y solicitar prostitución a una menor en Florida. Fue condenado a 18 meses en un centro de mínima seguridad y registrado como delincuente sexual.

Agenda y contactos

La libreta de direcciones y la lista de contactos de Epstein contienen cientos de nombres. Se marcaron con un círculo algunas entradas, entre ellas varias tituladas “Masaje” junto a lugares como “París” e “Isla”. También se barajaron algunos nombres, como el abogado de alto perfil Alan Dershowitz y el multimillonario de la venta al por menor Les Wexner.

La difunta exmujer de Trump, Ivana, aparece en la lista, así como la hija de ambos, Ivanka.