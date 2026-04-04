Se revelan las cuatro palabras que Trump le dijo a Pam Bondi antes de despedirla como fiscal general

Según se informa, el presidente Donald Trump le comunicó a su fiscal general saliente, Pam Bondi, que la iba a sustituir cuando iban en camino a la Corte Suprema de los Estados Unidos el miércoles por la mañana y se limitó a decir: “Creo que es hora”.

Ambos viajaban en la limusina presidencial para asistir a la audiencia del tribunal más alto del país sobre el debate de la ciudadanía por nacimiento, cuando Trump comunicó sus sentimientos con claridad, según informa The Wall Street Journal.

El par tuvo que sentarse uno al lado del otro durante la audiencia hasta que el presidente se retiró, tras lo cual, según el informe, ella le pidió a Trump que la mantuviera en el cargo hasta el verano. Él se negó.

open image in gallery El presidente Donald Trump destituyó el jueves a la fiscal general Pam Bondi, lo que la convierte en la segunda miembro del gabinete en abandonar su administración durante este mandato ( AP )

El presidente anunció oficialmente la salida de Bondi en Truth Social el jueves. Aseguró que ella pasaría a ocupar un “nuevo puesto muy necesario e importante en el sector privado” y la elogió como “una gran patriota estadounidense y una amiga leal”.

Así, Bondi se convirtió en la segunda miembro del gabinete en ser destituida durante el segundo mandato de Trump, tras la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el mes pasado.

Ella, a su vez, agradeció al presidente por “el honor de toda una vida” en su propio mensaje en X (Twitter) y detalló lo que consideraba sus logros en el cargo.

Bondi permanecerá en el cargo hasta fin de mes y luego será reemplazada por su adjunto, Todd Blanche, en calidad de interino.

Su etapa al frente del Departamento de Justicia estuvo marcada por la controversia. Al parecer, el presidente no estaba satisfecho con su falta de acción para procesar a sus enemigos políticos y con la gestión fallida de los archivos de Jeffrey Epstein, que lo han perseguido durante todo su primer año de regreso al cargo.

Según se informa, Trump tomó su decisión a principios de esta semana, pero llevaba desde principios de año discutiendo la sustitución de Bondi, quien formó parte del equipo legal que lo defendió en su juicio político en el Senado a principios de 2020.

Según el WSJ, estaba molesto por frustraciones “constantes” y una “falta de cobertura mediática positiva” en relación con el Departamento de Justicia, e incluso había mostrado a sus asesores copias impresas de publicaciones hostiles en redes sociales que atacaban a su fiscal general.

open image in gallery Según se informa, Bondi se esforzó por satisfacer las exigencias de Trump, pero no siempre creía que lo que este pedía fuera posible ( AFP/Getty )

Hubo un momento en que bastaba con mencionar el nombre de Bondi para que el presidente se enfureciera y despotricara sobre el “pésimo trabajo” que, en su opinión, ella estaba haciendo.

Por su parte, Bondi había colgado una pancarta gigante en la sede del Departamento de Justicia en Washington, D. C., con la esperanza de ganarse el favor de Trump, y había intentado satisfacer su exigencia de emprender acciones legales contra sus enemigos, pero los casos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fracasaron.

El WSJ informa que Bondi les dijo a sus confidentes que se sentía bajo una presión constante por las exigencias del presidente, algunas de las cuales no eran factibles.

La frustración de Trump con ella se hizo evidente en septiembre, cuando el presidente publicó un mensaje en Truth Social que parecía ser comunicación privada entre él y Bondi, en el que la instaba a iniciar nuevas investigaciones sobre sus enemigos preferidos.

“No podemos demorarnos más, esto está acabando con nuestra reputación y credibilidad”, escribió.

Sin embargo, fue la gestión de Bondi del caso Epstein lo que amenazó con definir su legado desde el momento en que participó en Fox News en febrero de 2025.

Apenas unas semanas después de asumir el cargo, se le preguntó a Bondi sobre una “lista de clientes” de la que se había rumoreado durante mucho tiempo y que, según se decía, había sido compilada por el difunto pedófilo y contenía los nombres de sus amigos poderosos y posibles objetivos de chantaje.

“La tengo en mi escritorio en este momento para revisarla”, respondió con toda seguridad. “Esa ha sido una directiva del presidente Trump. La estoy revisando”.

open image in gallery En febrero, Bondi mantuvo un memorable enfrentamiento con los demócratas en la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes y se negó a darse la vuelta para mirar a las víctimas de Jeffrey Epstein que se encontraban reunidas detrás de ella ( AFP/Getty )

Su comentario entusiasmó a los seguidores de Trump, pero en julio el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un comunicado conjunto en el que declaraban que no existía tal lista.

La noticia desató una ola de indignación pública que se prolongó durante el resto del año y que, en última instancia, condujo a la aprobación casi unánime por parte del Congreso, en noviembre, de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Combinado con una desastrosa maniobra publicitaria en la que se invitó a un grupo de influyentes de derecha eufóricos a la Casa Blanca y se les entregaron carpetas llenas de archivos de Epstein que resultaron contener solo información ya disponible, el error de Bondi significó que se le eximiera en gran medida de las tareas de comunicación relacionadas con el caso, y Blanche tomó el liderazgo en su lugar.

Los archivos se publicaron al fin en diciembre, y en enero se comprobó que estaban incompletos y muy censurados. Tras una nueva oleada de ira entre las sobrevivientes de Epstein, se produjo una acalorada comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que Bondi se enfrentó a los demócratas y se negó a volverse y mirar a las víctimas sentadas en la tribuna pública detrás de ella.

“Pam Bondi utilizó la maquinaria de las fuerzas del orden federales no para buscar justicia, sino para llevar a cabo venganzas políticas bajo las órdenes del presidente”, argujmentó el jueves el representante demócrata de Maryland Jamie Raskin. Calificó su despido de “muy atrasado” y añadió que “no borra el daño causado y no la exime de responsabilidad”.

Lee Zeldin, quien actualmente dirige la Agencia de Protección Ambiental, y la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, han sido propuestos como posibles sustitutos permanentes de la fiscal general.