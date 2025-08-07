Sydney Sweeney se registró como republicana en Florida, EE. UU., varios meses antes de que el presidente Donald Trump ganara su segundo mandato, según se ha revelado; mientras tanto, la actriz se enfrenta a reacciones negativas por su provocativa campaña de American Eagle, que algunos críticos han considerado “racista”.

La actriz de Euphoria (27) está registrada como votante del Partido Republicano en Florida desde junio de 2024, según registros electorales públicos.

La afiliación partidista de Sweeney fue confirmada por primera vez por Buzzfeed News el sábado, después de que se hiciera viral una publicación en X en la que se afirmaba que era una “miembro registrada del Partido Republicano”.

El post no tardó en ganar terreno, ya que los críticos ya estaban atacando a la actriz de White Lotus y Madame Web por su campaña para la cadena de ropa American Eagle Outfitters, que venía acompañada del eslogan: “Sydney Sweeney tiene los mejores jeans”.

“Los genes se heredan de padres a hijos y suelen definir cosas como el color de cabello, la personalidad o incluso el color de ojos”, dice Sweeney en una parte del comercial. “Mis jeans son azules”, añade.

Nuevos reportes afirman que Sydney Sweeney está registrada como republicana en el estado de Florida, EE. UU., desde junio de 2024; mientras tanto, continúan las críticas tras su polémico anuncio de jeans de American Eagle ( AP )

Aunque el anuncio parecía hacer un juego de palabras sobre prendas de jean —en inglés, la palabra “jeans” suena igual que “genes”—, suscitó una lluvia de críticas en Internet por las frases “genes buenos” y “genes geniales”.

Los críticos dicen que las dos frases, junto con las referencias de Sweeney a su color de pelo y ojos, reflejan las ideas de la eugenesia, la desacreditada creencia racista popularizada en su día por los nazis de que la raza humana puede mejorarse genéticamente mediante la reproducción selectiva.

En un comunicado, American Eagle se pronunció sobre la campaña y defendió a Sweeney.

“La campaña ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ trata —y siempre trató— sobre los jeans”, afirmaron desde la empresa en un comunicado en respuesta a la polémica. “Sus jeans. Su historia”, añadieron.

“Seguiremos celebrando cómo cada persona usa sus jeans AE con confianza, a su manera”, continua el mensaje, y agrega: “Unos buenos jeans le quedan bien a todo el mundo”.

Asimismo, funcionarios de la Casa Blanca y varias figuras de los medios conservadores salieron en defensa de Sweeney. El director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, calificó las críticas al anuncio como “cultura de la cancelación fuera de control”.

La polémica en torno al anuncio también ha aparecido en Fox News 28 veces más que las noticias sobre Jeffrey Epstein esta última semana.

Según un estudio del observatorio de medios progresista Media Matters for America, Fox News dedicó más de 85 minutos en al menos 20 segmentos, hasta la tarde del jueves, a discutir el comercial y la controversia que lo rodea.

American Eagle defendió el anuncio y a Sweeney, afirmando que la campaña "trata —y siempre trató— sobre los jeans" ( Getty )

Después de que los medios de comunicación de derechas salieran en defensa de Sweeney, la corresponsal y presentadora invitada del programa Daily Show, Desi Lydic, llamó la atención a los conservadores por su aparente hipocresía al entusiasmarse con la campaña.

“Esto es increíble. Las mujeres rubias han tenido una representación constante, ¿vale? En el entretenimiento, en la moda, en los programas de concursos”, dijo Lydic, y prosiguió:

“No es que quieran ver más mujeres blancas, es que no quieren ver a nadie más. Para ser una noticia sobre senos, la comentan un montón de imbéciles (en inglés, 'assholes', que también puede entenderse como ‘anos’)”.

Lydic se refirió específicamente a Megyn Kelly, expresentadora de Fox News, por su repentino cambio de actitud hacia Sweeney, después de que Kelly sugiriera hace un mes que Sweeney era la “nueva estrella de la ciudad” solo por sus “increíbles pechos”, informó HuffPost.

“¡Sí, sí! Así es, mujeres, hagan caso a Megyn Kelly y escondan su sexualidad; a menos que su cuerpo saque de quicio a los liberales, ¡en cuyo caso es un cuerpo increíble! ¡Claro que sí! ¡Vamos, amigas!”, bromeó Lydic.

“¡Ustedes molesten a esos liberales con sus cuerpos, pero no tanto que Megyn se sienta amenazada, o les juro que ella las destruirá, zorras!”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello