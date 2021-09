La ex primera dama Melania Trump se vengó silenciosamente de su esposo al ser escoltada por apuestos ayudantes militares, afirmó la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en su nuevo libro.

Grisham, quien también se desempeñó como secretaria de prensa de la primera dama y jefa de personal durante su tiempo en la Casa Blanca, escribió en su libro I’ll take your questions now que Melania estaba furiosa después de los informes sobre las infidelidades de su esposo y los pagos en efectivo para acallar a sus amantes.

Tanto la autora como Melania inicialmente negaron que los informes sobre las relaciones extramaritales del expresidente Donald Trump, pero tuvieron un impacto en la primera dama.

“Después de que la historia de Stormy Daniels estallara y todas las acusaciones que siguieron de otras mujeres”, escribió Grisham en el libro, cuya copia inicial del cual fue obtenida por The New York Times. "Sentí que [Melania] Trump básicamente se desató".

Se espera que I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House se publique el 5 de octubre.

Grisham escribe que Melania descubrió formas de dejar fuera a Trump de fotos y publicaciones en redes sociales. También se aseguró de aparecer del brazo de un ayudante militar atractivo.

Según los informes, Melania dijo a Grisham que no creía en las negativas provenientes de su esposo y su ex reparador Michael Cohen.

"Oh, por favor, ¿estás bromeando?", dijo en ese momento. "No creo nada de eso", agregó, usando un improperio.

Leer más: Trump arremete contra su exayudante por afirmaciones en libro sobre su obsesión con la forma de su pene

Según Grisham, cuando Melania usó una chaqueta con el mensaje "Realmente no me importa, ¿a ti?" en la parte posterior, durante una visita a un campamento para niños migrantes en Texas en junio de 2018, hizo que Trump preguntara "¿qué diablos estaban pensando?" a su esposa y Grisham durante una reunión en la Oficina Oval.

"Simplemente diles que estabas hablando sobre los medios de comunicación”, dijo Trump al grupo mientras ordenaba a un asistente que tuiteara la historia para cubrir el mensaje.

Grisham escribe que a medida que pasaba el tiempo, la primera dama se desconectó más y afirmó que incluso estaba dormida la noche de las elecciones.

Melania Trump causó polémica con su chamarra (AFP via Getty Images)

El día de los disturbios en el Capitolio, cuando un grupo de simpatizantes de Trump intentó evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Joe Biden el 6 de enero, la primera dama estaba supervisando una sesión de fotos de una alfombra y decidió no hacer una declaración pública sobre el violento ataque.

Grisham renunció más tarde ese mismo día. Melania terminó poniéndose del lado de su esposo, expresando dudas de que los resultados fueran legítimos, a pesar de que no hay evidencia que respalde esa hipótesis.

“Algo malo sucedió”, según los informes, Melania dijo a Grisham. También se negó a seguir la tradición y no invitó a Jill Biden, la primera dama entrante, a la Casa Blanca.

“Ella siempre decía, 'déjame pensar en ello' o 'veamos qué hará el Ala Oeste'”, escribe Grisham en su libro, “Lo que significaba que no. ¿Y cuándo exactamente decidió empezar a seguir el ejemplo del ala oeste?”.