Melania Trump ha atacado a una exsecretaria de prensa de la Casa Blanca que está dispuesta a revelar detalles perjudiciales sobre la ex primera dama en un próximo libro.

El libro de Stephanie Grisham I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House es una de las publicaciones más esperadas de un ex funcionario de la administración Trump.

Entre las acusaciones que se han filtrado antes de la publicación del libro el mes que viene están que Melania Trump, de 51 años, se negó a condenar los disturbios del 6 de enero, y pasó ese día supervisando una sesión de fotos de una alfombra que había instalado.

Grisham dimitió poco después del asalto al Capitolio de Estados Unidos y escribe que Trump es como la “reina francesa condenada” María Antonieta: “Despreciable. Derrotada. Desapegada”.

En una declaración a Politico Playbook, un representante de Melania Trump dijo: “la intención detrás de este libro es obvia. Es un intento de redimirse después de un mal desempeño como secretaria de prensa, relaciones personales fallidas y un comportamiento poco profesional en la Casa Blanca”.

“A través de la falsedad y la traición, busca ganar relevancia y dinero a costa de Trump”.

Grisham ocupó varios puestos de responsabilidad en la Casa Blanca, como secretaria de prensa y directora de comunicaciones, además de varios periodos como portavoz de la Trump.

Se unió a la campaña de Trump en 2015 y más tarde fue nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, un papel que ocupó durante ocho meses antes de dimitir en abril de 2020. No celebró ni una sola rueda de prensa durante su mandato.

Mientras la multitud irrumpía en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, Grisham escribió a su jefe preguntándole: “¿Quiere tuitear que las protestas pacíficas son el derecho de todo estadounidense, pero que no hay lugar para la anarquía y la violencia?”.

Trump habría respondido con una sola palabra un minuto después: “No”.

Una fuente editorial dijo a Playbook que el libro contendría “fragmentos poco favorecedores” sobre los funcionarios de Trump con los que Grisham se enfrentó, incluyendo a Jared Kushner y al exjefe de personal Mark Meadows.

“Stephanie sabe que ha agitado un avispero con este libro”, confirmó la fuente.

“Es difícil articular cuánta ansiedad va a causar esto”, indicó recientemente otra fuente a Axios.

I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House será publicado el 5 de octubre por Harper Collins.

El año pasado, la examiga y asesora principal de Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, publicó Melania and Me, que también contenía revelaciones vergonzosas sobre la exmodelo nacida en Eslovenia.