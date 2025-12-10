Trump dice que EEUU incautó buque petrolero frente a costa de Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos ha incautado un petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Es el último esfuerzo de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado", dijo Trump en los periodistas en la Casa Blanca.

Trump expresó que "otras cosas están sucediendo", pero no ofreció detalles adicionales, diciendo que hablaría más sobre el tema más adelante.

La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos y apoyado por la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Un día antes, el ejército estadounidense voló un par de aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela en lo que parecía ser lo más cercano que los aviones de guerra habían llegado al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión.

Estados Unidos ha acumulado la mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

Trump ha dicho que habrá pronto ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles sobre la ubicación.

Entre las concesiones que Estados Unidos ha hecho a Maduro durante negociaciones pasadas se encuentra la aprobación para que la gigante petrolera Chevron Corp. reanude la extracción y exportación de petróleo venezolano. Las actividades de la corporación en el país sudamericano resultaron en un salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.

