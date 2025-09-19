Los residentes de un pequeño pueblo canadiense con un nombre subido de tono —y donde Jimmy Kimmel es alcalde honorario— aseguraron que el comediante sería bienvenido si permanece fuera del aire por un largo periodo.

“Puedo hablar en nombre de todos los habitantes de la comunidad de Dildo: sin duda le pondríamos la alfombra roja y sería bienvenido, igual que lo fue cuando todavía tenía su programa de televisión”, declaró a la CBC Todd Warren, dueño de un bed and breakfast.

“Jimmy Kimmel tiene un trabajo de respaldo: siempre puede venir aquí y ser nuestro alcalde”, añadió Lynette Reid, propietaria de la tienda The Treasure Trove en South Dildo.

Dildo es un distrito de servicios locales y lugar designado en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, en la isla de Terranova. Se ubica en el sureste de Dildo Arm, en la bahía de Trinity, a unos 96 kilómetros al oeste de St. John’s.

En 2021 contaba con apenas 195 habitantes.

Kimmel comenzó a mencionar regularmente al pueblo en su programa en 2019, cuando además impulsó su campaña para convertirse en alcalde no oficial.

El comediante nunca viajó personalmente a Dildo, pero envió a su “emisario” y habitual figura del programa de debate, Guillermo Rodríguez, para hacer campaña en su nombre, lo que generó un fuerte auge turístico.

Kimmel comentó a su amigo y colega Adam Carolla que vive “tiempos extraños” y que un helicóptero lo sigue, tras su despido de ABC esta semana.

Durante su monólogo de apertura del lunes, Jimmy Kimmel, quien ha criticado con frecuencia a Donald Trump, declaró: “Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

Posteriormente, ABC anunció que retiraba el programa del aire de manera “indefinida”, una decisión que dejó al comediante “furioso”.

“Es terrible cuando uno piensa en la libertad de expresión y en que un partido político pueda influir en lo que aparece o no en televisión”, declaró Reid a la CBC.

Añadió que los habitantes de Dildo recibirían a Kimmel con los brazos abiertos, además de agradecer otro impulso para su turismo. “Súbete al avión, Jimmy, tienes tiempo”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri