Trump y Melania cambian de helicóptero al salir de Londres por un “pequeño problema hidráulico”

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se vieron obligados este jueves a cambiar de helicóptero cuando se dirigían a un aeropuerto de Londres debido a un “problema hidráulico” menor, informó la Casa Blanca.

Al emprender su regreso desde Chequers, la casa de campo del primer ministro Keir Starmer, al aeropuerto de Stansted, el helicóptero que transportaba a los Trump presentó un pequeño problema “hidráulico”.

Los pilotos optaron por aterrizar el Marine One en un aeródromo local, “por exceso de precaución”, informó a los periodistas la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump y la primera dama cambiaron entonces con seguridad a un helicóptero de apoyo de reserva antes de continuar su viaje al aeropuerto, lo que retrasó su llegada al aeropuerto de Stansted varios minutos.

No hubo personas heridas.

El presidente y la primera dama regresan a Estados Unidos tras una visita de Estado de dos días al otro lado del charco. Los Trump pasaron el miércoles en Windsor, donde la familia real británica les colmó de espléndidos detalles antes de asistir a un suntuoso banquete de Estado por la noche.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump cambiaron este jueves de helicóptero en el aeropuerto de Stansted ( AP )

El jueves, Trump se reunió con el primer ministro, donde firmaron un acuerdo de asociación tecnológica y celebraron una rueda de prensa en la que respondieron a las preguntas de los periodistas.

Aunque los dos líderes mundiales destacaron la especial relación de Estados Unidos y Reino Unido en la rueda de prensa conjunta, después Trump dijo a los periodistas en el Air Force One que discrepa con Starmer en cuestiones de inmigración y energía.

Trump también se desvió de la postura de Starmer sobre el reconocimiento de Palestina como Estado independiente.

Tras la rueda de prensa, Trump se preparó para abandonar el Reino Unido y regresar a su país.

No está claro cuál fue exactamente el problema hidráulico “menor” del helicóptero, la Casa Blanca no dio más detalles.

Según el Consejo Internacional de Ciencias Aeronáuticas, los helicópteros suelen utilizar fluidos hidráulicos para accionar los controles de vuelo y los sistemas del tren de aterrizaje, ya que pueden suministrar alta presión en un sistema compacto.