The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson, es una cuerda floja. Una cuerda floja encantadora, caprichosa y suavemente existencial, pero una cuerda floja de todos modos. The French Dispatch, como su título sugiere, está ambientada en Francia, un país que Anderson ama mucho y donde ha pasado una buena cantidad de tiempo.

Aquí es donde mi sentido arácnido solía comenzar a despertar. Francia, verás, también es el país donde nací y crecí. Comprometerlo a filmar es un ejercicio complicado y seguro que desencadenará una abrumadora cantidad de trabajo. Existe un alto riesgo de ser demasiado lindo. Existe un alto riesgo de equivocarse en ciertas cosas. Por otra parte, siempre he tratado de no inclinarme demasiado hacia esta actitud defensiva, porque, bueno, no creo que sea mi mejor instinto. Yo también vivo en un país extranjero (hola, Estados Unidos), y si alguien me dijera que me guarde mis opiniones porque no soy de aquí, tendría algunas palabras para elegir.

Así que cuando partí para ver The French Dispatch en mi hogar adoptivo de la ciudad de Nueva York, estaba abierta a la posibilidad de enamorarme. Y, lector, The French Dispatch es el tipo de película que me alegra haber mantenido la mente abierta. No debería funcionar si el resumen es "Wes Anderson hace Francia", entonces el resultado final debería ser demasiado bonito, demasiado delicado, demasiado inteligente para su propio bien. Debería provocarme, un francés de Francia. Pero funciona. Funciona por una serie de razones sutiles, que veremos en un segundo, y funciona por una gran razón, que es su enorme corazón.

Como escribió tan astutamente la propia Clarisse Loughrey de The Independent, The French Dispatch es una carta de amor, tanto para Francia como para The New Yorker, la revista que establece estándares que ha dado forma a la literatura estadounidense durante casi un siglo. (En 1946, The New Yorker publicó un cuento titulado Slight Rebellion offMadison; en 1951, ese cuento resultó haber sido la base de un pequeño libro llamado The Catcher in the Rye de un tal JD Salinger). Las cartas de amor son una forma complicada, pero esta da en el clavo.

Anderson eligió establecer The French Dispatch en Ennui-sur-Blasé, un lugar ficticio. En la pantalla, Ennui es un escenario fluido y etéreo que tiende a adaptarse a las necesidades de la trama. Tiene algunas características de gran ciudad, como su propio sistema de transporte subterráneo (que hace eco de la vida real de París, Lyon, Marsella y un puñado de ciudades francesas adicionales), pero la estética de una pequeña ciudad. Esta es una elección inteligente, porque da a Anderson espacio para respirar: si este es un lugar inventado, entonces puede moldearlo libremente a su imagen. No está intentando filmar Francia; más bien, está tratando de llevar a la pantalla su versión de Francia. Hay una diferencia: el primero se consideraría prescriptivo; este último es el papel en el que escribir una carta de amor.

También ayuda que Anderson eligiera a varios actores franceses y francófonos: bonjour Léa Seydoux, Timothée Chalamet (que tiene un padre francés y habla francés con fluidez), Lyna Khoudri (nacida en Argelia y parcialmente criada en Francia), Guillaume Gallienne, Cécile de France y otros. ¿Sabes lo raro que es para los cineastas elegir a franceses para interpretar personajes franceses? Demasiado raro. (Las cosas han mejorado en los últimos años, pero aún hay cosas por hacer). Hay una larga historia de contratar actores británicos para interpretar a franceses y, hasta cierto punto, lo entiendo: son europeos, pero hablan inglés, ¿qué más podríamos querer? Pero resulta que los franceses son perfectamente capaces de aprender inglés y de retratar su propio país en la pantalla. Puntos para Monsieur Anderson por darse cuenta de eso.

Fundamentalmente, The French Dispatch no es solo una carta de amor a Francia. Sí, se divierte con su brillo francés Amelie-esque, pero deja los cigarrillos y los petits verres de vin el tiempo suficiente para ofrecer una reflexión inteligente sobre el arte, las musas, el trabajo creativo y la hermosa e infinitamente misteriosa relación entre el escritor y el editor. "Traten de que suene como si lo hubieran escrito de esa manera a propósito", insta a sus escritores el personaje de Bill Murray, Arthur Howitzer Jr, basado en el cofundador de The New Yorker, Harold Ross. Anderson sigue su propio consejo: todo lo que hace en The French Dispatch parece tener un propósito. Es consciente de sí mismo sin ser demasiado consciente de sí mismo. La actuación de Chalamet encarna esto con hermosa claridad: su personaje, un estudiante revolucionario con los ojos muy abiertos, demasiado ansioso, pero un poco vacío, es a su vez tonto y devastadoramente sincero.

The French Dispatch funciona porque tiene muchas cosas que decir más allá de “¿no es bonita Francia? ¿No son graciosos los franceses?”. Funciona porque permite que una estética sea justamente eso: un marco poético en el que contar una historia real. Y por eso, digo merci.