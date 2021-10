Cuando Netflix contrató al superproductor Ryan Murphy en 2018, se tomó como una declaración de intenciones, tan sutil como saltar, golpearse el pecho y rugir a sus rivales. En términos futbolísticos, Murphy era un fichaje de mucho dinero, un telly galáctico, prueba de que si era necesario la plataforma de streaming se tomaba en serio sus planes de dominar el mundo. Sea cual sea el costo.

Todo lo que tocó se convirtió en éxito. Para la televisión, había creado el drama de cirugía plástica Nip / Tuck, el festival de canto y baile de la escuela secundaria Glee y la extravagancia de la escena de baile de los ochenta Pose. Con el largometraje Eat Pray Love, una adaptación del libro de Elizabeth Gilbert, de alguna manera convirtió a una Julia Roberts que quería una pizza en $ 200 millones (£ 145 millones) en la taquilla. Había algo para todos en el casillero de Murphy: drama brillante para adultos, autoayuda para divorciados, schmaltz feliz para niños, American Horror Story para quien lo vea.

El precio se ajustaba a la reputación de un hombre descrito habitualmente como una de las personas más poderosas de Hollywood. Murphy recibió un "acuerdo general" de cinco años y 300 millones de dólares, según el cual Netflix tomaría lo que decidiera llevarles. En términos de producción, fue lo más cercano a la libertad absoluta que cualquiera podría tener sin ser dueño del estudio o ser Christopher Nolan.

También fue, a juzgar por la producción de Murphy desde que firmó, una pérdida titánica de dinero. En realidad, eso es injusto para Titanic, que costó 200 millones de dólares, pero generó diez veces más y ganó un montón de premios Oscar. Las series que Murphy ha traído a Netflix van desde lo mediocre hasta lo casi imposible de ver. No han ganado ningún Oscar.

Primero estaba The Politician, sobre políticos estudiantes demasiado ambiciosos. Luego estaban Hollywood (actores de posguerra demasiado ambiciosos), Ratched (enfermera demasiado ambiciosa) y Halston (diseñador demasiado ambicioso). La última parte de su franquicia American Crime Story estará protagonizada por Beanie Feldstein como Monica Lewinsky.

Todos estos programas comparten una preferencia por el estilo sobre la sustancia. El vestuario, los decorados, las ubicaciones y el elenco son brillantes e iluminados. Pero debajo del dinamismo y el reparto estrellado, Gwyneth Paltrow en The Politician, Jim Parsons en Hollywood, Sharon Stone en Ratched, hay series en busca de una idea animada. The Politician no dijo nada que no hubiera sido articulado con más mordacidad por Election, aunque todavía tenía rastros de efervescencia satírica, al menos en su primera serie. Hollywood era tan plano como una vieja gorra de director. Su principal observación subversiva fue que algunas personas en el mundo del espectáculo después de la guerra podrían haber sido secretamente homosexuales. El diálogo era débil, los personajes eran caricaturas narcisistas. Se trata de comida rápida disfrazada de alta cocina: atractiva a corto plazo pero, en última instancia, insatisfactoria.

Contrariamente a la intuición, el fracaso de Murphy es motivo de optimismo. Es una prueba de que, si bien el dinero puede comprarle un sinfín de obsequios visuales y presupuestos de marketing y el valioso tiempo que Paltrow dedica a vender velas vaginales, no puede comprar calidad. Cuando se trata de presupuesto y control creativo, puede tener demasiadas cosas buenas. Ese tipo de trato volvería perezoso a cualquiera. Murphy es el rey de las llamadas telefónicas. No se duerme tanto en los laureles como se arropa sobre ellos, profundamente dormido, menos Hollywood que Holly. ¿Hará esto? Incluso Federer tiene un entrenador, y los escritores o productores más talentosos necesitan a alguien que les diga que no de vez en cuando. En términos de Nolan, Tenet no fue un trabajo más grande que Memento. Cuando alguien dice que no, el creador tiene que tomar una decisión diferente. El buen trabajo sigue siendo una alquimia esquiva del productor, director, escritor, elenco y equipo que no puede ser forzada, ni siquiera por Netflix.

No es que la experiencia con Murphy parezca haberlos desanimado. Han inscrito a todos, desde DB Weiss y David Benioff hasta Shonda Rimes, Príncipe Harry y Meghan Markle. Al menos estos últimos tienen un historial probado a la hora de generar drama de élite. Otras plataformas tienen sus propias superofertas, como la de Amazon con Phoebe Waller-Bridge. Es una reminiscencia de los oligarcas divorciados contratando a docenas de abogados, solo para que no trabajen para la oposición. Tal vez la idea es que es más seguro tenerlos bombeando escoria dentro de la tienda en lugar de arriesgarse a dar un golpe para un rival.

En cuanto al hombre en sí, es poco probable que a Murphy le importe que los revisores hayan sido resentidos con estos programas. A pesar de sus montones de premios, nunca ha sido un favorito de la crítica. Los carteles de Nip / Tuck y Glee estaban lejos de ser perfectos. Es un populista por excelencia, con un ojo probado para lo que el público quiere, incluso si es diferente de lo que los críticos creen que quieren. Además, antes de mudarse a la televisión, Murphy era periodista. No le sorprenderá que lo único que los periodistas no pueden soportar, incluso más que una serie brillante con un diálogo endeble, es un truco que ha ganado $ 300 millones.